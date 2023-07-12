伊薩公司與GRI合作，以促進永續發展

伊薩公司今天宣布與全球領先的風機元件製造商GRI Renewable Industries建立新的合作夥伴關係。雙方將在綠色專案上進行合作，以履行其在永續企業經營上的共同承諾，包括向綠色能源過渡和減少各公司的環境足蹟等舉措。圖中左起伊薩公司製造技術平台總裁Olivier Biebuyck、GRI Renewable Energy Industries執行長Antonio Barbosa、伊薩公司執行長Shyam P. Kambeyanda。 （照片：美國商業資訊）

伊薩公司今天宣布與全球領先的風機元件製造商GRI Renewable Industries建立新的合作夥伴關係。雙方將在綠色專案上進行合作，以履行其在永續企業經營上的共同承諾，包括向綠色能源過渡和減少各公司的環境足蹟等舉措。圖中左起伊薩公司製造技術平台總裁Olivier Biebuyck、GRI Renewable Energy Industries執行長Antonio Barbosa、伊薩公司執行長Shyam P. Kambeyanda。 （照片：美國商業資訊）

馬里蘭州北貝塞斯達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 互聯製造技術和氣體控制解決方案的全球領先企業伊薩公司（ESAB Corporation，紐約證券交易所代碼：ESAB）與全球首屈一指的風機元件製造商GRI Renewable Industries建立全新的伙伴關係，雙方將在綠色專案上展開合作，以履行其在永續企業經營上的共同承諾。這一合作夥伴關係將利用雙方在製造和風力發電行業的專長，來推動向綠色能源轉型以及減少各公司環境足蹟等主張。

伊薩公司總裁兼執行長Shyam P. Kambeyanda表示：「伊薩很高興能夠與我們的長期客戶之一GRI建立合作關係，開發並施行創新解決方案，以減少我們對環境的影響。雙方共同致力於減少溫室氣體排放和打造環保產品，旨在讓我們的世界變得更美好，這與伊薩塑造理想世界（Shaping the world we imagine）的目標相一致。」

GRI Renewable Energy Industries執行長Antonio Barbosa表示：「可再生能源行業是經濟脫碳的支柱，GRI Renewable Industries是該領域的堅定參與者，並將風能行業價值鏈的溫室氣體減排視為公司策略以及綠色致勝（Doing well by doing Green）宗旨的關鍵。與伊薩的合作協議將使我們能夠共同開發流程和產品。」

關於伊薩公司

伊薩公司（紐約證券交易所代碼：ESAB）成立於1904年，是互聯製造技術和氣體控制解決方案領域的全球先驅。公司豐富的創新產品和工作流程解決方案以及業務系統 (EBX) 助其實現塑造理想世界的目標。伊薩公司總部位於馬里蘭州北貝塞斯達，擁有約9,000名員工，為約150個國家/地區的客戶服務。若要瞭解更多資訊，請訪問www.ESABcorporation.com。

關於GRI

GRI Renewable Industries ( www.gri.com.es ) 自2008年成立以來，一直致力於發展其風塔和法蘭製造這一風能領域的核心業務。目前，公司在西班牙、美國、巴西、阿根廷、中國、土耳其、印度和南非擁有18座製造工廠，為全球風能行業提供高品質的風塔和法蘭。截至2022年，公司銷售額約為12億歐元，員工超過5,500名。

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