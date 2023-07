Median Technologies communique son niveau d’activité pour le premier semestre 2023 et annonce la première étape de son plan de refinancement

SOPHIA ANTIPOLIS, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Median Technologies (Euronext Growth – ALMDT) communique aujourd’hui sur son niveau d’activité au cours du premier semestre 2023 pour l’activité iCRO (chiffres non audités) et pour l’activité iBiopsy®.

« Le second trimestre 2023 confirme la reprise de notre activité iCRO qui se traduit par une augmentation de notre chiffre d’affaires et de notre carnet de commandes par rapport aux trimestres précédents», précise Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies. « En ce qui concerne notre logiciel dispositif médical iBiopsy® LCS CADe/CADx, le design de notre plan de validation pivot est finalisé depuis mars 2023. Nous finalisons actuellement l’initiation des sites cliniques académiques impliqués dans la réalisation de nos deux études pivot et visons l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché américain et du marquage CE pour le marché européen en 2024. En outre, les initiatives que nous avons annoncées en avril 2023 visant à renforcer les fonds propres de la Société portent leurs fruits avec la signature d’un Securities Purchase Agreement avec notre actionnaire historique Celestial Successor Fund, LP (CSF), en vue d’une émission d’obligations convertibles auprès de CSF pour un montant de 10 M€, d’une maturité de 7 ans. Ces initiatives ont pour objectif d’étendre l’horizon de financement de la Société jusqu’en 2025 ».

Confirmation de la reprise de l’activité iCRO au premier semestre 2023

Au second trimestre 2023, le chiffre d’affaires de Median Technologies s’établit à 5,8 M€, en augmentation de 3,6% par rapport au chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 et de 13,7% par rapport au chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2022. Le chiffre d’affaires du premier semestre 2023 est de 11,4 M€, en progression par rapport au chiffre d’affaires du second semestre 2022 (11,1 M€). Le chiffre d’affaires provient à 100% de l’activité iCRO1, qui délivre des services à l’industrie biopharmaceutique mondiale pour la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie.

Le carnet de commandes2 est de 64,6 M€ au 30 juin 2023, en progression de 4,2% par rapport au carnet de commandes au 31 mars 2023 et de 6,3% par rapport au carnet de commandes au 31 décembre 2022. Au 30 juin 2023, le carnet de commandes a atteint son plus haut historique jamais enregistré et est en croissance depuis trois trimestres.

iBiopsy® : initiation en cours des sites cliniques académiques impliqués dans le plan de validation pivot pour le logiciel dispositif médical iBiopsy® LCS CADe/CADx

En février 2023, Median Technologies a annoncé la fin de la phase de soumissions préliminaires avec la FDA (Q-submission). Cette phase a eu pour objectif de clarifier et de prendre en considération les attentes de la FDA concernant des points clés tels que les protocoles des études pivot pour le logiciel dispositif médical iBiopsy® LCS CADe/CADx. Ces protocoles sont aujourd’hui figés et vont être utilisés dans le plan de validation pivot constitué d’une étude de performance Standalone et d’un essai clinique international Multi-Reader Multi-Case (MRMC).

Au cours du premier semestre 2023, Median Technologies a finalisé la contractualisation avec tous les sites cliniques académiques américains et européens impliqués dans le plan de validation pivot du logiciel dispositif médical iBiopsy® LCS CAe/CADx. La Société finalise actuellement la phase d’initiation opérationnelle de ces sites, cette phase ayant commencé au troisième trimestre 2022. La société vise à obtenir l’autorisation de mise sur le marché américain et l’obtention du marquage CE pour le marché européen en 2024.

Progression des initiatives de la Société visant à étendre son horizon de financement jusqu’en 2025

Au 30 juin 2023, la trésorerie et équivalents de trésorerie de Median Technologies s’établit à 8,3 m€, contre 13,1 m€ au 31 mars 2023, soit une consommation moyenne mensuelle de trésorerie de 1,6 M€ pour le second trimestre 2023 contre 2,7M€ pour le premier trimestre 2023.

Le 20 avril 2023, la Société a annoncé être en mesure de financer ses opérations jusqu’en décembre 2023 et a précisé être en discussions avancées avec des actionnaires historiques et partenaires financiers pour renforcer les capacités de la Société à croître.

A ce titre, la Société annonce aujourd’hui la signature d’un Securities Purchase Agreement avec Celestial Successor Fund, LP (« CSF »), en vue d’une émission obligations convertibles (les « Obligations Convertibles ») auprès de CSF pour un montant de 10 millions d’euros. Les Obligations Convertibles, d’une maturité de 7 ans, porteront intérêt au taux de 8.5% (intérêts capitalisés « paid-in-kind »). Le prix de conversion des Obligations Convertibles sera fixé selon une formule intégrant une prime de 25% sur la moyenne des prix de clôture. La souscription de l’Obligation Convertible par CSF reste notamment conditionnée à la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant minimum de 10 millions d’euros d’ici le 31 décembre 2023.

Les initiatives de la Société visant à renforcer ses fonds propres ont pour objectif d’étendre son horizon de financement jusqu’en 2025.

Enfin, la Société pourrait sous certaines conditions exercer la seconde tranche du prêt souscrit auprès de la Banque Européenne d’Investissement pour un montant complémentaire de 10 millions d’euros.

Avertissement : Les chiffres préliminaires mentionnés ci-dessus sont fondés sur l’examen initial par la direction des activités de Median Technologies pour la période se terminant le 30 juin 2023 et sont sujets à révision sur la base de la finalisation des examens limités menés sur les comptes semestriels par les commissaires aux comptes du Groupe. Les résultats réels peuvent différer substantiellement de ces éléments préliminaires en raison de l’achèvement des procédures de clôture de l’exercice, des derniers ajustements et d’autres développements survenant entre maintenant et le moment où les résultats financiers de la Société seront finalisés ; ces changements pourraient être substantiels. De plus, ces chiffres préliminaires ne constituent pas un état complet des résultats financiers de la Société pour le premier semestre 2023 et ne doivent pas être considérés comme un substitut aux états financiers intermédiaires résumés préparés conformément aux principes comptables en vigueur. Ils ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats de la Société pour une période future.

Déclarations prospectives : Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « espérer », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Median estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Median Technologies, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les actions et contretemps réglementaires inattendus, ou généralement des réglementations étatiques, qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial des produits, le fait que les produits pourraient ne pas rencontrer un succès commercial, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, les décisions des autorités réglementaires. La capacité de Median Technologies à saisir des opportunités de croissance externe et à finaliser les transactions y relatives et/ou à obtenir les autorisations réglementaires, les risques associés à la propriété intellectuelle, à tout litige futur en la matière et à l’issue de ces litiges, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques, géopolitiques, et de marché, l’impact des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, le nombre moyens d’actions en circulation, ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents disponibles sur le site internet de Median Technologies et notamment le rapport financier annuel au 31 décembre 2022 dans la section « Facteurs de risques spécifiques », publié le 20 avril 2023. Median Technologies ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions logicielles innovantes et des services d’imagerie afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance des images médicales en utilisant les technologies les plus avancées d’intelligence artificielle pour augmenter la précision dans le diagnostic et le traitement de nombreux cancers et de maladies métaboliques et contribuer à l’émergence de nouvelles thérapies pour les patients. Nos solutions iCRO pour l’analyse et la gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie et iBiopsy®, notre plateforme d’imagerie ciblant le développement de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l’IA, aident les sociétés biopharmaceutiques et les cliniciens à offrir aux patients de nouveaux traitements et des diagnostics plus précoces et plus précis. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.

Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une autre à Shanghai, Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth (Paris) -Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com

1 imaging Contract Research Organization

2 Le carnet de commandes correspond à la somme des commandes enregistrées et non encore réalisées. L’évolution de celui-ci correspond à la prise de commandes réalisée sur la période écoulée, nette des services facturés, des contrats finis ou annulés, et de l’impact des variations de taux de change pour les projets en devises (réévalués au taux de change à date de clôture de la période). Les commandes sont prises en compte dès l’annonce par confirmation écrite d’un client que la société a été retenue pour un projet spécifique. La signature du contrat intervient en général quelques mois après la confirmation écrite.