Resilient Hydrogen et Haffner Energy unissent leurs forces pour développer des projets d’hydrogène et de gaz renouvelables en Europe

Haffner Energy (Paris:ALHAF), concepteur et fournisseur de solutions innovantes de décarbonation à partir de biomasse pour les acteurs de la mobilité, de l'industrie et les collectivités, et Resilient Hydrogen, société de développement de projets d'hydrogène vert, ont signé un accord de coopération pour le déploiement de projets basés sur les technologies « carbone-négatives » de Haffner Energy, en Europe dans un premier temps.

L'ambition commune des deux entreprises est de proposer des solutions de décarbonation compétitives pour accompagner les acteurs de l'industrie et de la mobilité lourde dans leur transition énergétique. Ce partenariat combine des domaines d’expertises complémentaires, intégrant les solutions de Haffner Energy fondées sur la thermolyse de la biomasse pour la production d'hydrogène renouvelable, de gaz de synthèse (syngaz) et ses dérivés (dont le carburant d’aviation durable et le méthanol), et l'expérience de Resilient Hydrogen dans le déploiement de projets d'hydrogène vert à l’international.

Cette coopération se traduit par l’identification de plusieurs projets, notamment en Scandinavie et dans la péninsule ibérique.

Marc RECHTER, PDG de Resilient Hydrogen et cofondateur de Resilient Group, déclare : « Nous constatons une croissance forte et rapide de l'hydrogène vert et du gaz de synthèse, ainsi que des produits dérivés tels que le bio-méthanol vert et le carburant d'aviation durable (SAF). Grâce à cette coopération avec Haffner Energy, nous serons en mesure de consolider notre portefeuille de projets avec ses technologies pionnières. Cette offre est d'ores et déjà disponible sur le marché, et nous sommes prêts à répondre à la demande des entreprises qui souhaitent être à la pointe de la décarbonation dans leur secteur d'activité ».

Philippe HAFFNER, cofondateur et PDG de Haffner Energy, déclare : « Nous sommes fiers de mettre à la disposition de Resilient Hydrogen nos solutions uniques pour la production d'hydrogène renouvelable, de gaz de synthèse et de ses dérivés. Ce partenariat permettra également d’accélérer le déploiement de nos technologies carbone-négatives en Europe et à l’international ».

À propos de Resilient Hydrogen

Resilient Hydrogen, pionnier européen de l'industrie de l'hydrogène vert en pleine évolution, s'est lancé dans l'aventure en 2021, en s'appuyant sur les nombreuses activités axées sur l'hydrogène menées par Resilient Group depuis 2017. Spécialisés dans le secteur de la mobilité lourde et de la décarbonation industrielle, nous tirons parti d'une expertise profondément ancrée dans la technologie, l'ingénierie, la finance, la recherche et l'innovation pour créer des solutions d'hydrogène vert sûres, fiables et économiquement viables par l'intermédiaire des hubs hydrogène qui alimentent l'avenir du transport et de la décarbonation industrielle.

À propos de Haffner Energy

Société familiale cotée, cofondée et codirigée par Marc et Philippe HAFFNER, acteur de la transition énergétique depuis 30 ans, Haffner Energy conçoit et fournit des solutions innovantes de décarbonation pour les acteurs de la mobilité, de l'industrie, et les collectivités. Ses technologies, basées sur la thermolyse de la biomasse et protégée par 15 familles de brevets, permettent à ses clients de produire de l'hydrogène et du gaz de synthèse renouvelables, ainsi que d'autres énergies vertes telles que le carburant d’aviation durable (SAF) et le méthanol.