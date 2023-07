ASM Global s’engage dans un nouveau partenariat stratégique avec Forward Associates, leader de l’innovation en matière d’expérience client

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Dans un contexte où l’expérience des visiteurs évolue dans les arènes, les stades et les théâtres du monde entier, et où la demande des fans pour un divertissement en direct de qualité continue d’augmenter, ASM Global a conclu un nouveau partenariat stratégique avec Forward Associates, un stratège multidisciplinaire spécialisé dans les lieux de spectacle.

Ron Bension, Président et CEO d’ASM Global, déclare : « Alors que nous continuons à adopter les technologies de pointe et les perturbateurs de l’industrie à l’échelle mondiale, à produire un contenu de renom grâce à nos relations inégalées, à notre art culinaire, à nos solutions de développement durable et à la rentabilité de nos clients, nous créons une nouvelle intersection qui fusionne ces attributs. Nous investissons maintenant dans les principaux innovateurs du secteur en matière d’expérience client, Forward Associates, avec qui nous travaillerons pour donner vie à tout cela, en examinant le parcours du client, en le réimaginant pour tout le monde et en veillant à ce qu’il y ait un choix encore plus large pour l’ensemble du public. »

Forward Associates, fondé en 2015, est une équipe dynamique à croissance rapide, avec des bureaux à Londres, Milan et Helsinki, et est en train d’ouvrir un bureau à domicile aux États-Unis. Alors que les lieux adoptent une attention croissante à l’expérience des invités, le PDG de Forward Associates, Roy Westwood, a recours à une approche unique et holistique du parcours des invités et de l’expérience en direct, en élargissant la variété des offres de lieux et en explorant de nouvelles façons créatives d’élever cette expérience pour chaque invité.

Forward Associates — dont l’expérience et les domaines de spécialisation vont de l’architecture à l’aménagement intérieur, de la stratégie des lieux à la vente et au marketing de sièges premium — met à votre disposition un « guichet unique » unique pour évaluer, planifier, concevoir, exécuter et commercialiser des lieux de classe mondiale dans le monde entier.

Forward Associates travaille actuellement à l’élaboration de la nouvelle génération de services d’accueil dans le nouveau stade de l’Everton FC, depuis la création de la marque principale « All », qui cherche à rééquilibrer les services d’accueil traditionnels du football, jusqu’à la livraison d’un showroom de vente ultramoderne dans l’emblématique Liver Building de Liverpool.

Forward Associates travaille également avec l’équipe ASM Global de Stockholm Live pour développer la stratégie future de leur portefeuille de sites, y compris l’Avicii Arena. Ils ont aussi contribué à soutenir le nouveau design transformateur de l’AO Arena à Manchester, qui fait l’objet d’un réaménagement majeur de 75 millions de dollars, et ont achevé des projets pour les salles d’ASM Global aux États-Unis, notamment la Desert Diamond Arena à Glendale, en Arizona. Parmi les autres projets de transformation entrepris par Forward Associates, citons The O2, Tottenham Hotspur, Aston Villa FC, ainsi que Koko et le Brighton Dome, créant ainsi des offres à multiples facettes, qui génèrent des retours commerciaux réels et accrus.

Ce changement démontre l’objectif permanent d’ASM Global : améliorer l’expérience de ses 165 millions de clients à travers le monde et rester le leader mondial du divertissement en direct.

Chris Bray, Président d’ASM Global Europe, a déclaré : « La demande pour une expérience client de pointe sur le marché augmente rapidement. Nos équipes font un travail exceptionnel et nous devons continuer à innover dans ce domaine, en dépassant toujours les attentes de nos clients. Les associés de Forward sont les meilleurs de leur catégorie, ils ont une véritable vision de l’avenir de l’expérience du divertissement en direct et une expertise absolue dans leur domaine. Ils offrent un service unique et multidisciplinaire et ont fait la preuve de leur capacité à fournir des concepts exceptionnels du début à la fin. Nous sommes ravis de conclure ce nouveau partenariat, qui renforcera notre position de leaders sur le marché de l’exploitation des salles de spectacles et de la fourniture de spectacles en direct. »

Roy Westwood précise : « Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’un repositionnement dans le cadre d’un plan directeur, Forward Associates est fier d’être le chef de file de l’innovation en matière d’expérience client. Avec AMM Global, nous avons une vision commune pour évoluer continuellement dans cet espace, avec l’engagement de toujours offrir ce qu’il y a de mieux aux fans de spectacles vivants. Avec le portefeuille international et la portée d’ASM Global, il s’agit d’une évolution passionnante pour nous, et nous sommes impatients de commencer »

Ce partenariat va renforcer l’engagement combiné d’ASM Global et de Forward Associates à apporter des approches innovantes pour l’avenir de l’expérience des fans, en se concentrant spécifiquement sur le vaste portefeuille d’ASM Global des sites les plus emblématiques du monde dans les domaines du spectacle vivant, des salons professionnels, de l’hôtellerie et du sport.

À PROPOS D’ASM GLOBAL

ASM Global s’impose comme le premier producteur mondial d’expériences de divertissement. C’est le leader mondial de la stratégie et de la gestion de sites et d’événements, offrant des solutions locales sur mesure et des technologies de pointe afin d’obtenir les meilleurs résultats pour les propriétaires de sites. Le réseau de sites d’élite de la société s’étend sur cinq continents, avec un portefeuille de plus de 350 arènes, stades, salles de spectacles et centres de congrès et d’exposition parmi les plus prestigieux au monde, dont le Moscone Center de San Francisco, l’ICC de Sydney en Australie, l’Olympia de Londres, le Shenzhen World Exhibition and Convention Center en Chine et le P&J Live d’Aberdeen au Royaume-Uni. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. asmglobal.com.

À PROPOS DE FORWARD ASSOCIATES

En tant que spécialiste pluridisciplinaire des lieux, Forward Associates comprend comment différents espaces et marques peuvent agir de différentes manières pour maximiser les possibilités commerciales de votre lieu.

Ils travaillent principalement dans le secteur des sports et des loisirs, mais s’inspirent de partout. Ils créent des concepts prêts à l’emploi qui transforment ce que l’on croyait possible auparavant dans un grand nombre de lieux à forte fréquentation, qu’il s’agisse de stades, d’arènes, d’attractions de loisirs, d’hôtels ou de centres commerciaux. Leur travail les conduit sur tous les continents, mais on peut le voir plus près de chez nous, dans les nouveaux stades les plus vénérés d’Europe — Tottenham Hotspur et Everton Football Club.

