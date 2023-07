Kindeva Drug Delivery, Chiesi Group et H&T Presspart s’associent pour exploiter la technologie des compteurs de doses

WOODBURY, Minnesota--(BUSINESS WIRE)--Kindeva Drug Delivery, un leader mondial des services et technologies de développement et de fabrication sous contrat du secteur de l’administration de médicaments, et H&T Presspart (une division du groupe Heitkamp & Thumann), un leader du marché de la conception, du développement et de la fabrication de systèmes d’administration de médicaments par les voies respiratoires, s’associent à Chiesi Group, un groupe biopharmaceutique et médical international axé sur la recherche, afin d’installer une ligne de production d’appareils compteurs de dose et indicateurs de dose. H&T Presspart combinera l’expertise spécifique de chaque partenaire pour fabriquer sous licence les compteurs de doses de Kindeva Drug Delivery pour Chiesi qui les inclura dans son portefeuille d’inhalateurs-doseurs pressurisés.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de l’accord signé en 2014 par Kindeva Drug Delivery et H&T Presspart portant sur l’accélération de la croissance de la technologie des compteurs de doses de Kindeva Drug Delivery. Cette technologie améliore la sécurité des patients en leur fournissant des informations en temps réel sur les doses restantes dans les inhalateurs, ce qui évite les pénuries imprévues. H&T Presspart agrandira les salles blanches de ses installations de Marsberg, en Allemagne, afin d’assurer la production des compteurs de doses. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, le Groupe Chiesi inclura dans son portefeuille innovant d’inhalateurs-doseurs pressurisés à faible teneur en carbone des compteurs de doses utilisant un propulseur à faible potentiel de réchauffement global (PRG) pour réduire l’impact climatique des inhalateurs, tout en maintenant toutes les options thérapeutiques dont ont besoin les patients souffrant de maladies respiratoires.

David Stevens, directeur commercial mondial, Kindeva Drug Delivery, a déclaré : « Kindeva se réjouit de ce partenariat stratégique qui renforce notre objectif principal, c’est-à-dire l’amélioration de la vie des patients du monde entier. Dans ce cadre, Kindeva assume la responsabilité de garantir la fiabilité de l’approvisionnement des patients qui dépendent de notre technologie et de nos d’appareils. Nous sommes convaincus que cette collaboration innovante au sein de la chaîne d’approvisionnement contribuera à soutenir au mieux cet engagement. »

Roberto Della Valle, directeur des achats directs mondiaux du Groupe Chiesi, a ajouté : « En adoptant une approche centrée sur le patient, Chiesi s’est donné pour mission de fournir des solutions thérapeutiques qui améliorent la santé et la qualité de vie des patients. Notre partenariat avec Kindeva et H&T Presspart illustre cet engagement et nous sommes ravis de cette grande avancée. Nous allons fournir aux patients des inhalateurs qui les rassurent quant au nombre de doses restantes ; ce faisant nous allons améliorer leur sécurité et augmenter leur confiance. »

Christian Kraetzig, président de H&T Presspart, a déclaré : « Nous apportons notre expertise de l’industrialisation et de la fabrication de dispositifs à cet accord qui marque une nouvelle étape de l’histoire de notre entreprise et grâce auquel nous allons devenir un partenaire de développement et de fabrication sous contrat de premier plan dans le domaine des dispositifs d’administration de médicaments. »

À propos de Kindeva Drug Delivery

Kindeva Drug Delivery est une entreprise internationale de fabrication sous contrat spécialisée en produits mixtes médicament-dispositif. La Société élabore et fabrique ses produits dans une large gamme de formats complexes d’administration de médicaments, notamment des produits injectables (auto-injecteur, intradermique, micro-aiguille), des patchs transdermiques, pulmonaires et nasaux. Son offre de services va de la faisabilité au stade précoce jusqu’à la production à l’échelle commerciale, en passant par la finition, le remplissage de produits pharmaceutiques, la fabrication de systèmes de fermeture des conditionnements et à l’assemblage de produits médicamenteux. Kindeva Drug Delivery sert une clientèle mondiale à partir de ses neuf installations de fabrication et de recherche et développement situées aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Pour plus d’informations, visiter le site Web www.kindevadd.com.

À propos de Chiesi Group

Chiesi est un groupe biopharmaceutique international axé sur la recherche qui développe et commercialise des solutions thérapeutiques innovantes dans les domaines de la santé respiratoire, des maladies rares et des soins spécialisés. L’entreprise s’est donné pour mission d’améliorer la qualité de vie des gens, tout en agissant de façon responsable à l’égard de la communauté et de l’environnement. Chiesi a décidé d’adopter la forme juridique de « Benefit Corporation » (ou « B Corp ») en Italie, aux États-Unis et en France. De ce fait, Chiesi est juridiquement tenue de créer de la valeur partagée pour l’ensemble de la société et à placer ce principe au cœur de toute prise de décision à l’échelle de l’entreprise. En tant que B Corp certifiée depuis 2019, nous faisons partie d’une communauté mondiale d’entreprises qui respectent des normes élevées en matière d’impact social et environnemental. Chiesi vise à atteindre l’objectif zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2035. Chiesi, qui possède plus de 85 ans d’expérience, a son siège social à Parme (Italie), opère dans 31 pays et compte plus de 6 500 employés. Le centre de recherche et développement du Groupe à Parme travaille en collaboration avec six autres importants pôles de R&D en France, aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Royaume-Uni et en Suède.

Pour plus d’informations, visiter le site Web www.chiesi.com.

À propos de H&T Presspart

H&T Presspart est leader du marché dans la conception et la fabrication de systèmes d’administration de médicaments par voie respiratoire. La Société possède 50 ans d’expérience et bénéficie d’une image mondiale de compétence, de qualité et d’innovation sur le marché pharmaceutique. Forte d’une équipe d’une trentaine d’ingénieurs et de scientifiques, H&T Presspart aide ses clients à commercialiser de nouveaux dispositifs d’administration de médicaments. H&T Presspart dispose de quatre sites de production en Europe et de bureaux de vente en Chine, en Inde, aux États-Unis et en Uruguay.

Pour plus d’informations, visiter le site Web www.presspart.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.