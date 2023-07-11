NetApp与DreamWorks Animation续签多年战略联盟协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- NetApp® (NASDAQ: NTAP)是一家以云端为主、以数据为中心的全球性软件公司。该公司今天宣布续签与DreamWorks Animation的战略联盟和共同工程合作协议。NetApp将继续充当DreamWorks的首选云数据服务提供商。无论是在本地还是在云端，该工作室都将依托NetApp解决方案的支持，持续发展其混合云环境，以确保提高生产效率、灵活性和敏捷性。

DreamWorks Animation最新发布的动画片《变身吉妹》(Ruby Gillman, Teenage Kraken)标志着在超过25年的时间里，该公司不断突破动画及技术的边界，借此为全球观众带来富于创新的电影。从一开始，NetApp就为该工作室提供了应对其日益增长的制作需求和数据复杂性的尖端解决方案。此外，NetApp与DreamWorks的共同工程合作汇聚了两个组织的工程师，共同解决实际工程问题，专注于优化混合云环境的工作流程，同时减少延迟。

NetApp首席营销官Gabrielle Boko表示：“我们与DreamWorks Animation紧密合作，借助NetApp的产品组合和双方在共同工程方面的创新成果，推动工作室的数字化转型之旅，并加速其增长。NetApp的全闪存阵列解决方案是管理制作过程中复杂数据需求所需的混合存储的基础，它简化了Ruby Gillman的大角色模型的工作流程，让动画师们能够专注于挥洒创意，而不是管理容量。”

NetApp与DreamWorks携手带来的技术进步包括：

使用NetApp AFF提升DreamWorks高性能计算环境的性能，并能更有效地将数据分层到NetApp StorageGrid。

通过使用Azure NetApp Files和NetApp Cloud Volumes ONTAP将应用程序扩展到云端，同时扩大地理覆盖范围以支持分布式资源，从而提高敏捷性。

使用NetApp ONTAP系统和NetApp全闪存阵列，减少延迟并减小数据中心占地面积，提高能源效率和机架空间效率。

DreamWorks Animation首席技术官Bill Ballew表示：“2018年，我们从NetApp的客户变为与他们深度合作的重要合作伙伴，双方将各自的最优资源进行了优势互补，以加快我们的数字化转型。与许多其他简单依赖数据的企业不同，DreamWorks的最终产品完全由数据组成。事实上，我们的每部电影会产生高达1PB的数据，没有NetApp提供的世界级数据管理服务，我们就无法将我们动画电影的创新叙事手法呈现出来。”

NetApp和DreamWorks Animation共同努力，持续推进工作室每部电影所需的视觉叙事工具和技术的发展，不断提升视觉叙事的标杆。NetApp为DreamWorks Animation提供创新的技术，管理在制作过程中产生的大量数据，同时平衡数据存储性能、灵活性和成本。

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关于NetApp

NetApp是一家以云端为主、以数据为中心的全球性软件公司，在加速数字化转型的时代助力各类组织利用数据保持领先地位。借助公司提供的系统、软件和云服务，客户可以优化从数据中心到云端的应用程序运行，无论是要在云端部署、迁移到云端，还是在本地建立自己的类云体验。NetApp的解决方案支持跨多个环境运行，可帮助组织建立自己的数据架构，随时随地安全地向需要的人交付所需的数据、服务和应用程序。要了解详情，请访问www.netapp.com或关注我们的Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram帐号。

NETAPP、NETAPP徽标以及www.netapp.com/TM上列出的标志是NetApp, Inc.的商标。其他公司和产品名称是各自所有者的商标。

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