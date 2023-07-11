NetApp與DreamWorks Animation續簽多年策略聯盟協議

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NetApp® (NASDAQ: NTAP)是一家以雲端為主導、以資料為中心的全球性軟體公司。該公司今天宣布續簽與DreamWorks Animation的策略聯盟和共同工程合作協議。NetApp將繼續充當DreamWorks的首選雲端資料服務提供者。無論是在內部還是在雲端，該工作室都將仰賴NetApp解決方案的支援，持續發展其混合雲環境，以確保提高生產效率、靈活性和敏捷性。

DreamWorks Animation最新發布的動畫片《變身少女露比》(Ruby Gillman, Teenage Kraken)象徵著在超過25年的時間裡，該公司不斷突破動畫及技術的邊界，借此為全球觀眾帶來富於創新的電影。從一開始，NetApp就為該工作室提供了應對其日益增長的製作需求和資料複雜性的尖端解決方案。此外，NetApp與DreamWorks的共同工程合作彙聚了兩個組織的工程師，共同解決實際工程問題，專注於最佳化混合雲環境的工作流程，同時減少延遲。

NetApp行銷長Gabrielle Boko表示：「我們與DreamWorks Animation緊密合作，透過NetApp的產品組合和雙方在共同工程方面的創新成果，推動工作室的數位化轉型之旅，並加速其成長。NetApp的All Flash陣列解決方案是管理製作過程中複雜資料需求所需的混合儲存的基礎，它簡化了Ruby Gillman的大角色模型的工作流程，讓動畫師們能夠專注於揮灑創意，而不是管理容量。」

NetApp與DreamWorks攜手帶來的技術進步包括：

使用NetApp AFF提升DreamWorks高效能運算環境的效能，並能更有效地將資料分層到NetApp StorageGrid。

透過使用Azure NetApp Files和NetApp Cloud Volumes ONTAP將應用程式擴充到雲端，同時擴大地理涵蓋範圍以支援分散式資源，從而提高敏捷性。

使用NetApp ONTAP系統和NetApp All Flash陣列，減少延遲並減小資料中心占地面積，提高能源效率和機架空間效率。

DreamWorks Animation技術長Bill Ballew表示：「2018年，我們從NetApp的客戶變為與他們深度合作的重要合作夥伴，雙方將各自的最佳資源進行了優勢互補，以加快我們的數位化轉型。與許多其他簡單依賴資料的企業不同，DreamWorks的最終產品完全由資料組成。事實上，我們的每部電影會產生高達1PB的資料，沒有NetApp提供的世界級資料管理服務，我們就無法將我們動畫電影的創新敘事手法呈現出來。」

NetApp和DreamWorks Animation共同努力，持續推動工作室每部電影所需的視覺敘事工具和技術的發展，不斷提升視覺敘事的標竿。NetApp為DreamWorks Animation提供創新的技術，管理在製作過程中產生的大量資料，同時平衡資料儲存效能、靈活性和成本。

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關於 NetApp

NetApp是以雲端為主導、以資料為中心的全球性軟體公司，協助組織在數位轉型加速的時代以資料為主導發展業務。該公司提供各類系統、軟體和雲端服務，使他們從資料中心到雲端都能夠以最佳的方式運行應用程式，無論是在雲端中開發、遷移到雲端，還是在地端創建自己的類雲體驗皆是如此。憑藉可在不同環境中執行的解決方案，NetApp協助組織建立自己的資料結構，並隨時隨地將適宜的資料、服務和應用程式安全地提供給相應的人員。若要瞭解更多資訊，請造訪www.netapp.com，或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上關注我們。

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