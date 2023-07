GIM-UEMOA rejoint nexo standards pour simplifier les paiements transfrontaliers en Afrique de l’Ouest

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--L’organisation internationale à but non lucratif nexo standards — fondée pour créer un écosystème mondial unifié d’acceptation des paiements par carte — a accueilli GIM-UEMOA au sein de l’association pour mettre en œuvre les spécifications ISO 20022 qui contribuent à réduire le temps de mise sur le marché des solutions de paiement en Afrique de l’Ouest et à améliorer l’expérience des clients.

GIM-UEMOA compte 145 membres, dont des banques, des établissements financiers et postaux, des structures de microfinance, des établissements de monnaie électronique et assure la promotion des systèmes et moyens de paiement électroniques auprès des secteurs bancaires et financiers, des administrations et des populations de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

L’organisation a comme ambition de travailler avec nexo et d’adopter les spécifications basées sur l’ISO 20022 afin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de la zone UEMOA.

« Nos membres sont des acteurs essentiels qui contribuent à façonner l’avenir des paiements. Avec leur soutien, nous pouvons ouvrir de nouvelles voies dans le monde entier et faire en sorte que des normes globales et unifiées soient accessibles à tous. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’aider GIM-UEMOA à atteindre ses objectifs ISO et d’apprendre de son expertise régionale alors que nexo poursuit ses efforts pour simplifier l’acceptation des paiements partout », commente Jean-Philippe Joliveau, président du conseil d’administration de nexo standards.

Minayegnan Coulibaly, Directeur général de GIM-UEMOA, ajoute à propos de l’adhésion à nexo standards : « Il s’agit d’un partenariat important pour l’avenir des paiements en Afrique de l’Ouest, car nous continuons à proposer une plateforme connectée, modernisée, interopérable et sécurisée.

« L’interbancarité des paiements électroniques dans la zone UEMOA ne constitue plus une option, mais une nécessité. Avec une plus grande partie de la population ouest-africaine qui utilise l’argent mobile plutôt que les cartes, nous voulons collaborer étroitement avec nexo pour contribuer aux spécifications et permettre à l’argent mobile d’être reconnu comme un cas d’utilisation standardisé à la fois dans la région et au niveau mondial également. »

« En outre, grâce aux normes nexo standards, cela signifie que nous pouvons soutenir davantage nos membres dans les transactions transfrontalières — et la migration ISO 20022 fera partie intégrante de la réalisation de cet objectif. »

nexo standards regroupe actuellement 101 membres répartis entre l’Europe, l’Amérique et le Moyen-Orient. Il a permis plus d’un milliard de transactions, favorisant la mise en œuvre simplifiée de solutions d’acceptation des paiements par le biais de la normalisation.

FIN

Cliquez ici pour lire notre politique de confidentialité.

À propos de nexo standards

nexo standards est une association qui se consacre à l’élimination des obstacles présents dans l’écosystème mondial fragmenté de l’acceptation des paiements d’aujourd’hui. Elle permet une acceptation rapide, sans frontières et globale des paiements en normalisant l’échange de données entre tous les acteurs de l’acceptation des paiements. Les spécifications et les protocoles de messagerie de nexo adhèrent aux normes ISO 20022, sont universellement applicables et entièrement ouverts.

nexo standards est une association ouverte à but non lucratif ; ses membres représentent l’ensemble des acteurs du secteur des paiements, y compris les commerçants et autres accepteurs de paiements, les processeurs, les systèmes de cartes, les prestataires de services de paiement et les vendeurs. Site Web | LinkedIn | YouTube

À propos de GIM-UEMOA

Responsable du système monétique interbancaire de l’espace UEMOA, GIM-UEMOA regroupe 145 membres, dont des banques, des établissements financiers et postaux, des structures de microfinance et des établissements de monnaie électronique. Sa mission principale est de promouvoir les systèmes et moyens de paiement électronique auprès des secteurs bancaires et financiers, des administrations et des populations de l’UEMOA.

LinkedIn | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | Site Web

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.