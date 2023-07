L’assainisseur de chambre UVDI-360 remporte un nouvel appel d’offres de la NUPCO

The new NUPCO tender simplifies procurement of the UVDI-360 Room Sanitizer to nearly 400 government hospitals in Saudi Arabia. (Photo: Business Wire)

The UVDI-360 Room Sanitizer provides 99.99% inactivation of 35 microorganisms in 5 minutes at 2.44 meters (8 feet). (Photo: Business Wire)

The UVDI-360 Room Sanitizer provides 99.99% inactivation of 35 microorganisms in 5 minutes at 2.44 meters (8 feet). (Photo: Business Wire)

VALENCIA, Californie--(BUSINESS WIRE)--UltraViolet Devices Inc. (UVDI), l’un des principaux fabricants mondiaux de technologie à ultraviolets (UV) avancée pour la désinfection des chambres d’hôpital et la qualité de l’air intérieur, a annoncé aujourd’hui que l’assainisseur de chambre UVDI-360 avait remporté un appel d’offres de deux ans auprès de la National Unified Procurement Company (NUPCO) en Arabie saoudite. La NUPCO est la principale entité saoudienne chargée de l’approvisionnement en dispositifs médicaux, de la logistique et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour les hôpitaux publics. Cet appel d’offres optimise l’approvisionnement de l’assainisseur de chambre UVDI-360 pour près de 400 hôpitaux publics gérés par le ministère de la Santé, le ministère de l’Intérieur, la garde nationale, les hôpitaux universitaires et les hôpitaux spécialisés. Sept nouveaux assainisseurs de chambre UVDI-360 ont déjà été expédiés en Arabie saoudite à la suite de cet appel d’offres de deux ans.

L’appel d’offres de la NUPCO, portant le numéro de référence NPT0009/22, permet un déploiement rapide des appareils à UV dans les hôpitaux du gouvernement saoudien, grâce à des prix prénégociés et à l’élimination des délais de livraison. Ce contrat a été attribué à l’issue du processus d’examen rigoureux de la NUPCO et s’étend jusqu’en 2025.

L’assainisseur de chambre UVDI-360 assure une meilleure protection des patients en désinfectant les microorganismes à haut risque présents sur les surfaces après un nettoyage et une désinfection manuels. Il a été prouvé de manière indépendante que l’UVDI-360 inactive 99,99 % de 35 microorganismes en 5 minutes à une distance de 2,44 mètres (8 pieds) et Candida auris en 20 minutes. Son efficacité a également été démontrée de manière indépendante dans 23 études cliniques et de laboratoire. L’UVDI-360 est distribué en Arabie saoudite par la Scientific and Medical Equipment House (SMEH) Corporation et UVDI est représenté par Richmond Enterprises dans toute la région du Moyen-Orient.

« Cette étape passionnante peut améliorer les soins aux patients en Arabie Saoudite en permettant l’utilisation d’une technologie avancée de désinfection par UV dans des milliers de chambres d’hôpital », déclare Ronnie Pegna, PDG de Richmond Enterprises. « Nous sommes reconnaissants à la NUPCO d’avoir pris l’initiative d’améliorer la protection et la sécurité des patients, employés et visiteurs des hôpitaux. »

« UVDI estime que tous les patients devraient rentrer chez eux en meilleure santé qu’à leur arrivée à l’hôpital », ajoute Richard Hayes, président d’UVDI. « Grâce à l’engagement de la NUPCO, cette promesse peut être tenue efficacement dans toute l’Arabie Saoudite. Nous sommes fiers et reconnaissants de fournir notre technologie UV-C "No-Touch" avancée pour aider à améliorer les résultats pour les patients. »

À propos d'UVDI

UltraViolet Devices, Inc. (UVDI) conçoit et fabrique une technologie à ultraviolets (UV) avancée pour purifier l’air et les surfaces où nous vivons, travaillons et jouons. Les produits UV-C de désinfection des surfaces et de qualité de l’air intérieur sont fabriqués aux États-Unis et font l’objet d’une confiance mondiale dans plus de 1 100 hôpitaux et 10 000 sites commerciaux. Ses systèmes de gestion de la qualité et de gestion environnementale sont certifiés selon les normes ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015. Fondée en 1992 et basée à Valencia, en Californie, UVDI est fière d’être une entreprise familiale et une Minority Business Enterprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.uvdi.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.