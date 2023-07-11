Andersen Global進一步鞏固巴西業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與Apsis簽署合作協議，以進一步深化其在巴西的業務。Apsis是一家領先的獨立評估公司，在里約熱內盧、聖保羅和美景市設有辦事處。

由管理合夥人Renata Monteiro領導的公司團隊由130名多專業人士組成，擁有超過45年的評估經驗，涵蓋併購、盡責查證、固定資產管理、資產評估（有形和無形）、購買和出售目的評估以及公平意見。

Renata表示：「我們的商業模式以客戶關係和信譽為先，為國內外客戶量身訂做解決方案。透過與Andersen Global的成員和夥伴公司的密切合作，我們將繼續利用全球資源，為客戶提供一流的無縫服務，並保持市場競爭優勢。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「Renata不僅建立了影響巴西市場的極具競爭力的實作，而且該公司強大的團隊文化和對客戶的承諾使他們成為巴西最大的領先獨立評估公司之一。Apsis團隊和我們在巴西的同事進行了廣泛合作，並與我們的全球組織價值觀相一致，預計將和我們的成員及夥伴公司產生強大的協同作用。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC建立，目前在全球擁有14,000多名專業人士，並透過其成員公司和夥伴公司在逾400個地區發展業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。