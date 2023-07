Sampled obtient la certification de fournisseur de services pour PacBio

PISCATAWAY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sampled1 annonce aujourd'hui l’obtention de la certification de fournisseur de services pour PacBio, l'un des principaux développeurs de solutions de séquençage de haute qualité et précision. Cette certification devrait permettre à Sampled de fournir des services de séquençage avancés et de la plus haute qualité en adoptant la technologie de PacBio.

Afin d’obtenir cette certification, les fournisseurs doivent se conformer à un processus rigoureux qui inclut une formation relative au traitement des échantillons et aux flux de travail d'analyse des données de PacBio. Sampled a ajouté la technologie de séquençage à lecture longue à sa suite de répertoire biologique analytique intégré avancé, déjà à la pointe de l'industrie, qui permet de stocker, gérer, analyser, rechercher et transporter des échantillons biologiques pour ses clients.

« Nous nous félicitons de l’obtention de cette certification de fournisseur de services pour PacBio, l'un des principaux fournisseurs de technologies de séquençage complexes », déclare le Dr Shareef Nahas, directeur scientifique de Sampled. « Ce partenariat permet de fournir à nos clients certaines des technologies et des fonctionnalités les plus avancées au monde afin qu'ils progressent dans leurs programmes de découverte et de développement. »

« Nous sommes ravis d'annoncer que Sampled a obtenu la certification de fournisseur de services », déclare Jeff Eidel, directeur commercial de PacBio. « Ce processus de certification fiable exige des entreprises qu'elles répondent à des normes très strictes en matière de formation et de qualité. Sampled et PacBio sont toutes deux déterminées à soutenir la communauté scientifique dans ses projets de recherche en génomique, et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre partenariat au fur et à mesure que Sampled évolue sur notre système Revio et adopte les futures technologies développées par PacBio. »

« Chez Sampled, nous nous efforçons toujours d'innover et d'apporter des services de pointe à nos clients, c'est pourquoi nous sommes ravis de proposer désormais la technologie de séquençage à lecture longue de PacBio », déclare Robin Grimwood, PDG de Sampled. « Nous remercions l'équipe de PacBio pour ce partenariat et cette collaboration, car nous travaillons ensemble pour le bénéfice de nos clients. »

À propos de Sampled and Sampled SMART Labs

Sampled est un laboratoire de nouvelle génération capable d'exploiter les données précieuses de tout échantillon biologique. Grâce à nos services intégrés "Sampled SMART Lab", nous assurons le stockage, la gestion, l'analyse, la recherche et le transport de matériel biologique, proposant aux partenaires une solution transparente pour tout type d'échantillon de recherche. Notre ambition est de créer un monde dans lequel nous facilitons et accélérons la tâche des innovateurs dans le domaine sanitaire afin d'améliorer la santé humaine. Notre mission vise à placer les SMART Labs de Sampled au coeur de chaque innovation sanitaire transformatrice. Sampled a son siège à Piscataway, dans le New Jersey, et dispose de laboratoires aux États-Unis et en Europe, ainsi que de laboratoires partenaires aux Pays-Bas, en Chine et en Australie.

Infinity BiologiX LLC, Roylance Stability Storage Limited et Roylance Scientific Limited exercent leurs activités sous le nom de Sampled. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.sampled.com

