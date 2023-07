Andersen Global Reforça Plataforma no Brasil

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global amplia sua presença no Brasil através de um contrato de cooperação com a Apsis, uma importante empresa de avaliação independente com escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

Liderada pela Sócia-Diretora, Renata Monteiro, a equipe de 130 profissionais multidisciplinares da empresa possui mais de 45 anos de experiência em avaliação, incluindo fusões e aquisições, diligência devida, gestão de ativos fixos, avaliação de ativos (tangíveis e intangíveis), avaliação para fins de compra e venda, e opiniões imparciais.

"Nosso modelo de negócios prioriza o relacionamento com os clientes e a credibilidade para entregar soluções personalizadas a nossos clientes locais e no exterior", disse Renata. "Ao trabalhar em estreita cooperação com empresas membro e colaboradoras da Andersen Global, continuaremos aproveitando recursos em todo o mundo para oferecer o melhor serviço contínuo aos clientes e manter uma vantagem competitiva no mercado."

O Presidente da Andersen Global e Diretor Executivo da Andersen, Mark Vorsatz, acrescentou: "Renata não apenas criou uma prática competitiva que influencia o mercado brasileiro, mas a forte cultura de equipe da empresa, sendo que o compromisso com seus clientes a levaram a ser uma das maiores empresas líderes de avaliação independente no Brasil. A equipe da Apsis vem trabalhando extensivamente com nossos colegas no Brasil e compartilha os valores de nossa organização internacional, prevendo uma grande sinergia com nossas empresas membro e colaboradoras."

Andersen Global é uma associação internacional de empresas membro independentes e juridicamente separadas, composta por profissionais jurídicos e tributários de todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa membro dos EUA, Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora tem mais de 14.000 profissionais a nível mundial, bem como presença em mais de 400 locais através de suas empresas membro e colaboradoras.

