Andersen Global consolide sa plateforme au Brésil

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global approfondit sa présence au Brésil par l'entremise d'un accord de collaboration avec Apsis, une société d'évaluation indépendante de premier plan avec des bureaux à Rio de Janeiro, São Paulo et Belo Horizonte.

Sous la direction de Renata Monteiro, associée directrice, l'équipe de 130 spécialistes pluridisciplinaires a plus de 45 ans d'expérience de l'évaluation, notamment dans les fusacs, la diligence raisonnable, la gestion d'actifs immobilisés, l'évaluation d'actifs (corporels et incorporels), l'évaluation à des fins d'achat et de vente, et les attestations d'équité.

« Notre modèle d'affaires donne la priorité aux relations avec les clients et à la crédibilité afin de fournir des solutions personnalisées à nos clients au niveau local ainsi qu'à l'international », déclare Renata. « En travaillant en étroite collaboration avec les cabinets membres et collaborateurs d'Andersen Global, nous continuerons à tirer parti de ressources mondiales afin d'apporter un service inégalé aux clients et de maintenir un avantage concurrentiel sur le marché. »

Mark Vorsatz, président du conseil d'Andersen Global et CEO d'Andersen : « Renata a non seulement mis sur pied une activité compétitive qui influence le marché brésilien, mais la solide culture d'équipe du cabinet et son engagement envers les clients lui ont permis de devenir une des principales sociétés d'évaluation indépendantes au Brésil. L'équipe d'Apsis a travaillé sans relâche avec nos collègues au Brésil et partage nos valeurs d'organisation mondiale, ce qui laisse présager une véritable synergie avec nos cabinets membres et collaborateurs. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composés de fiscalistes et d'avocats du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 14 000 professionnels dans le monde entier et est présente dans plus de 400 sites par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.