Groupama d'Oc optimise la rémunération des ventes grâce à la dernière technologie cloud de beqom, marquant plus d'une décennie de partenariat

NYON, Suisse--(BUSINESS WIRE)--beqom, fournisseur de solutions cloud de rémunération totale et de gestion continue de la performance, annonce que Groupama d'Oc, la Caisse régionale d’assurance Mutualiste française, va prolonger sa relation de 10 ans avec beqom en adoptant la dernière gamme de logiciels Sales Performance Management (SPM) de beqom, afin de bénéficier des dernières innovations technologiques en matière de gestion et de rémunération de ses 900 commerciaux sur ses 14 départements.

“ La rémunération de notre Force de Ventes est essentielle à notre réussite, et beqom nous accompagne depuis plus d'une décennie ”, explique Sylvie Mallet, Responsable Animation Commerciale de Groupama d'Oc. “ Nous renouvelons cette confiance en adoptant la dernière version de la solution cloud beqom, qui offrira de nouveaux niveaux d'évolutivité, de sécurité et de flexibilité, tout en simplifiant nos besoins informatiques, les mises à niveau et la maintenance. Avec beqom, nous disposons d'une plateforme pour gérer efficacement les rémunérations variables, tout en motivant nos conseillers commerciaux, et en restant en conformité avec les réglementations en vigueur. ”

“ Nous sommes fiers de la relation que nous entretenons depuis plus de 10 ans avec Groupama d'Oc et de la confiance qu'ils nous accordent pour la gestion des rémunérations variables de leur Force de Ventes ”, a déclaré Katherine Porras, Responsable Account Management chez beqom. “ Nous sommes impatients de continuer à travailler avec Groupama d'Oc pour l'aider à atteindre ses objectifs opérationnels et RH. ”

À propos de beqom

beqom offre une plateforme de gestion de la rémunération et de la performance. Les clients de beqom peuvent automatiser les cycles de rémunération et créer une culture de feedback et de coaching tout en rationalisant l'évaluation de la performance, la planification salariale, les primes, les incitations, la rémunération différée et l'attribution d’actions. L'intégration de la performance à la rémunération améliore l'engagement et la productivité des employés tout en fournissant des renseignements utiles à la prise de décisions fondées sur les données. Cela mène à des taux de rétention plus élevés, à des coûts optimisés, à une réduction des risques et à une plus grande réussite commerciale et opérationnelle.

A propos de Groupama d'Oc

Assureur mutualiste généraliste, Groupama d'Oc protège plus de 507 500 sociétaires contre les risques de la vie, qu'ils soient liés à la vie personnelle (santé, habitation, etc.) ou professionnelle, des petites aux grandes entreprises (santé collective, flottes, etc.). 5830 élus et 1930 collaborateurs sont présents dans les 14 départements que compte la caisse régionale. Ensemble, ils sont au plus proche des clients et sociétaires pour offrir un vrai service de proximité, d’écoute et d’échange dans l'une des 282 agences du territoire.