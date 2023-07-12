ASM Global与领先的客户体验创新公司Forward Associates达成新的战略合作伙伴关系

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着全球体育场馆和剧院的客户体验不断演进，粉丝对升级强化的现场娱乐的需求也不断增加。为此，ASM Global与跨领域场地策划公司Forward Associates达成了一项全新的战略合作伙伴关系。

ASM Global总裁兼首席执行官Ron Bension表示：“在持续拥抱尖端技术和业界颠覆者，并通过无与伦比的伙伴关系、烹饪艺术、可持续发展解决方案及客户盈利能力创造卓越内容的同时，我们也正在创造可融合这些特点的新交集。现在我们投资于业界领先的客户体验创新公司Forward Associates并与之合作，以达成这个目标。我们将重新检视客户旅程并为每一位客户提供更广泛的选择。”

成立于2015年的Forward Associates是一个快速成长且充满活力的团队。该公司已在伦敦、米兰和赫尔辛基成立了办事处，也正准备在美国设立总部。为应对客户体验的重要性在场地领域中日益增加，Forward Associates的首席执行官Roy Westwood采用独特而全面的方法来评估客户的旅程与现场体验，拓宽场地的选择，并探索提升每位客户体验的新颖而有创意的方式。

Forward Associates有着广泛的经验和专业知识，涉足建筑、室内设计、场地策略、高级座席销售和市场营销等领域。该公司提供的独特“一站式服务”涵盖了对全球一流场馆的评估、规划、设计、执行和商业化。

目前，Forward Associates正在为埃弗顿足球俱乐部（Everton Football Club）的新主场塑造下一代的消费体验，包括“All”主品牌的创建。该品牌旨在重新平衡传统足球的体验以及推广位于利物浦的地标建筑利物大厦（Liver Building）内的全新销售展示中心。

Forward Associates同时也与ASM Global密切合作，在Stockholm Live为未来的Avicii Arena及多个场馆规划未来的战略。在位于曼彻斯特的AO Arena进行价值7500万美元的重大改建工程中，Forward Associates也为其全新的转型性设计提供了不可或缺的支持，同时还协助ASM Global在美国完成多项场地规划项目，包括位于亚利桑那州格伦代尔的Desert Diamond Arena。Forward Associates也承接了不少具转型性的项目，包括The O2、Tottenham Hotspur、Aston Villa FC以及Koko和Brighton Dome，创造出可带来真正更高商业回报的多面向方案。

本次行动展现了ASM Global一直以来追求的目标：提升全球1.65亿客户的体验，并保持在现场娱乐领域的全球领先地位。

ASM Global欧洲区总裁Chris Bray表示：“市场领先的顶尖客户体验的需求正在迅速增加。我们的团队在应对此需求上表现非常出色。我们需要在这个领域不断创新，才能够始终超越客户的期望。Forward Associates是行业的领导者，对于现场娱乐体验的未来有着独特的愿景，并在该领域拥有无与伦比的专业知识。他们能够提供独特的跨领域服务，对于从始至终交付卓越的概念具有优异的往绩。我们很高兴能够达成这项全新的合作关系。此协议也进一步巩固了我们在场地运营和现场娱乐方面的市场领导地位。”

Roy Westwood补充道：“无论是新建或是总体规划措施中的重新定位，Forward Associates都是客户体验创新领域的领导者并引以为豪。我们与ASM Global有共同的愿景，在该领域不断发展，始终致力于为现场娱乐的粉丝提供最好的体验。鉴于ASM Global的国际场馆组合和影响力，这对我们而言是一个振奋人心的举措；我们非常期待开始双方的合作。”

此次的合作将强化ASM Global和Forward Associates两者的承诺，为粉丝体验的未来带来创新方法，并特别专注于ASM Global在现场娱乐、贸易展、餐旅服务和运动场地各方面庞大的全球最具代表性场馆组合。

关于ASM GLOBAL

ASM Global 是全球领先的娱乐体验提供商。它是场馆和活动策略和管理方面的全球领导者，可根据当地的特色制定个性化的解决方案并提供尖端前沿的技术，为各大场馆所有者实现最大收益。该公司的卓越场馆网络横跨五大洲，拥有350多个世界上最负盛名的竞技场、体育场、表演艺术场馆以及会议和展览中心，其中包括旧金山莫斯康展览中心、澳大利亚悉尼国际会议中心、伦敦奥林匹亚展览中心、中国深圳国际会展中心以及英国阿伯丁P&J Live。请通过以下社交媒体关注我们：Facebook、Instagram、LinkedIn和Twitter。asmglobal.com。

关于FORWARD ASSOCIATES

作为跨领域的场地专家，Forward Associates深谙划分不同空间和品牌的优缺点，以最大程度地提升场地的商业潜能。

虽然主要业务集中在体育和休闲等产业，Forward Associates从各处汲取灵感。该公司推出多种商业运营的新概念，为体育场、竞技场、休闲景点、酒店和购物中心等大型场地实现更多的可能。Forward Associates的成绩在全球有目共睹，但最大的成就仍在当地，包括欧洲最受尊崇的新体育场：Tottenham Hotspur及Everton Football Club。

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