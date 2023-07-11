Andersen Global进一步巩固巴西业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global与Apsis签署合作协议，以进一步深化其在巴西的业务。Apsis是一家领先的独立评估公司，在里约热内卢、圣保罗和贝洛奥里藏特设有办事处。

由管理合伙人Renata Monteiro领导的公司团队由130名多学科专业人士组成，拥有超过45年的评估经验，涵盖并购、尽责查证、固定资产管理、资产评估（有形和无形）、购买和出售目的评估以及公平意见。

Renata表示：“我们的商业模式以客户关系和信誉为先，为国内外客户提供定制解决方案。通过与Andersen Global的成员和伙伴公司的密切合作，我们将继续利用全球资源，为客户提供一流的无缝服务，并保持市场竞争优势。”

Andersen Global董事长兼Andersen执行长Mark Vorsatz补充道：“Renata不仅推行了影响巴西市场的极具竞争力的实践，而且该公司强大的团队文化和对客户的承诺使他们成为巴西最大的领先独立评估公司之一。Apsis团队和我们在巴西的同事进行了广泛合作，并与我们的全球组织价值观相一致，预计将和我们的成员及伙伴公司产生强大的协同作用。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC组建成立，目前在全球拥有超过14,000名专业人士，并通过成员公司和伙伴公司在400多个地区开展业务。

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