ASM Global與一流的賓客體驗創新公司Forward Associates建立新的策略性合作夥伴關係

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著全球體育場館和劇院的賓客體驗不斷演進，粉絲對升級強化之現場娛樂的需求也不斷增加。為此，ASM Global與跨領域場館策略公司Forward Associates達成全新的策略性合作夥伴關係。

ASM Global總裁兼執行長Ron Bension表示：「在持續擁抱全球最尖端的科技和業界顛覆者，並透過無與倫比的夥伴關係、烹飪藝術、永續解決方案及客戶的獲利能力來創造卓越內容的同時，我們也正在創造可融合這些特點的新交集。現在我們投資於業界一流的賓客體驗創新公司Forward Associates並與其合作，以達成這個目標。我們檢視賓客體驗，為每個人重新設想，並確保所有的觀眾能擁有更廣泛的選擇。」

成立於2015年的Forward Associates是成長快速且充滿活力的團隊。該公司已在倫敦、米蘭和赫爾辛基成立了辦事處，也正籌劃在美國設立總部。隨著體育場館領域日益重視賓客體驗，Forward Associates執行長Roy Westwood採用獨特而全面的方法來評估賓客旅程與現場體驗，擴大場館的選擇，並探索新穎而有創意的方式以提升每一位賓客的體驗。

Forward Associates擁有廣泛的經驗和專精領域，涉足建築、室內設計、場館策略、頂級座位銷售和行銷等領域。該公司提供獨特的「一站式服務」，涵蓋了全球世界級場館的評估、規劃、設計、執行和商業化。

目前，Forward Associates正在為埃弗顿足球俱樂部（Everton Football Club）的新主場塑造下一代的消費者體驗，包括「All」主品牌的創建，該品牌旨在重新平衡傳統足球體驗；以及在利物浦地標建築利物大厦（Liver Building）內設立先進的銷售展示中心。

Forward Associates同時也與ASM Global密切合作，在Stockholm Live為包括Avicii Arena在內的場館組合規劃未來策略。在位於曼徹斯特的AO Arena進行價值7500萬美元的重大改建工程中，Forward Associates也為其全新的轉型性設計提供了不可或缺的支援，同時還協助ASM Global在美國完成多項專案，包括位於亞利桑那州格倫代爾的Desert Diamond Arena。Forward Associates承接的其他轉型專案包括：The O2、Tottenham Hotspur、Aston Villa FC及Koko 和Brighton Dome，創造出可帶來真正更高商業回報的多面向方案。

本次行動展現了ASM Global一直以來追求的目標：為全球1.65億客戶提升體驗，並保持在現場娛樂領域的全球領導者地位。

ASM Global歐洲區總裁Chris Bray表示：「對於市場一流的頂尖賓客體驗的需求正在迅速增加。我們的團隊表現傑出，我們需要在這個領域不斷創新，始終超越客戶的期望。Forward Associates是業界的領導者，對於現場娛樂體驗的未來有真正的願景，並在該領域擁有無與倫比的專業知識。它能夠提供獨特且跨領域的服務，並且在自始至終提供卓越概念方面具有可靠的實績。我們很高興能夠達成這項全新的合作夥伴關係，此將進一步鞏固我們在場館營運和現場娛樂提供商方面的市場領導者地位。」

Roy Westwood也表示：「無論是新建或總體規劃措施中的重新定位，Forward Associates都是賓客體驗創新的領導者並引以為傲。我們與ASM Global有共同的願景，將在此一領域不斷進化，始終為現場娛樂的粉絲提供最好的體驗。鑑於ASM Global的國際場館組合和影響力，這對我們而言是非常令人振奮的行動；我們迫不及待要展開合作。」

此次的合作將強化ASM Global和Forward Associates兩者的承諾，為粉絲體驗的未來帶來創新方法，並特別專注於ASM Global在現場娛樂、貿易展、餐旅服務和運動場地各方面龐大的全球最具代表性場館組合。

關於ASM GLOBAL

ASM Global是全球首屈一指的娛樂體驗提供商，在場館和活動策略與管理方面獨步全球，根據活動地點的當地文化提供量身打造的解決方案和尖端科技，幫助場館所有者取得最大成果。該公司的菁英場館網路遍佈五大洲，旗下組合包括350多座全球最負盛名的競技場、體育場、表演藝術中心及會議展覽中心，如舊金山莫斯康展覽中心(Moscone Center)、澳洲雪梨展覽中心(ICC Sydney)、倫敦奧林匹亞展覽中心、深圳國際會展中心和英國亞伯丁市的P&J Live。請在Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter及asmglobal.com上關注我們。

關於FORWARD ASSOCIATES

Forward Associates是跨領域場館專家，深諳劃分不同空間和品牌的優缺點，以充分發揮場館的商業潛能。

雖然主要業務集中在運動和休閒等產業，Forward Associates從各處汲取靈感。該公司推出多種商業營運的新概念，為體育場、競技場、休閒景點、酒店和購物中心等大型場館實現更多的可能。Forward Associates的成績在全球有目共睹，但最大的成就仍在當地，包括歐洲最受尊崇的新體育場：Tottenham Hotspur及Everton Football Club。

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