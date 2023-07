Kindeva Drug Delivery, Chiesi Group und H&T Presspart verkünden strategische Partnerschaft für die Produktion von Dosierzählertechnologie

WOODBURY, Minnesota--(BUSINESS WIRE)--Kindeva Drug Delivery, ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen und Technologien für die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln im Auftrag, und H&T Presspart (eine Geschäftseinheit der Heitkamp & Thumann Group), marktführend in der Entwicklung und Herstellung von Systemen zur Verabreichung von Atemwegsmedikamenten, arbeiten mit der Chiesi Group, einem internationalen forschungsorientierten Biopharma- und Gesundheitskonzern, zusammen, um eine Produktionslinie für Dosiszähler (DC) und Dosisindikatoren (DI) zu installieren. Dank der Kombination der spezifischen Fachkenntnisse beider Partner kann H&T Presspart die Dosierzähler von Kindeva Drug Delivery in Lizenz für die Chiesi Group für deren Portfolio von Druckdosierern (pMDI) herstellen.

Diese Partnerschaft ist eine Fortsetzung der im Jahr 2014 zwischen Kindeva Drug Delivery und H&T Presspart unterzeichneten Vereinbarung über den beschleunigten Ausbau der Dosiszählertechnologie von Kindeva Drug Delivery. Da diese Technologie Informationen über die verbleibenden Dosen in den Inhalatoren in Echtzeit liefert, erhöht sie die Patientensicherheit und verhindert unvorhersehbare Engpässe. H&T Presspart plant die Erweiterung der Reinraumanlagen am Standort Marsberg, Deutschland, um die Produktion der Dosiszähler zu fördern. Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft will die Chiesi Group Dosierzähler in ihrem innovativen, kohlenstoffarmen pMDI-Portfolio einsetzen. Das Portfolio nutzt ein Treibmittel mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP), um die Auswirkungen der Inhalatoren auf das Klima zu minimieren und gleichzeitig alle therapeutischen Optionen beizubehalten, die Patienten mit Atemwegserkrankungen benötigen.

David Stevens, globaler Chief Commercial Officer von Kindeva Drug Delivery, erklärte: „ Kindeva freut sich, diese strategische Partnerschaft zu verlängern, da sie unser Hauptziel, das Leben von Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern, untermauert. Kindeva nimmt seine Verantwortung ernst sicherzustellen, dass Patienten, die auf unsere Gerätetechnologie angewiesen sind, zuverlässig versorgt werden, und wir glauben, dass diese innovative Zusammenarbeit in der Lieferkette diese Verpflichtung weiter unterstreicht.“

Roberto Della Valle, Leiter der globalen Direktbeschaffung der Chiesi Group, fügte hinzu: „ Chiesi hat sich mit seinem patientenzentrierten Ansatz dem Ziel verschrieben, therapeutische Lösungen anzubieten, die die Gesundheit und Lebensqualität der Patienten verbessern. Die Zusammenarbeit mit Kindeva und H&T Presspart ist ein Beispiel für dieses Engagement, und wir freuen uns sehr über diesen Schritt nach vorn. Durch die Bereitstellung eines Inhalators, der Patienten Sicherheit über die verbleibende Dosis gibt, wollen wir ihre Sicherheit und ihr Vertrauen stärken.“

Christian Kraetzig, Präsident von H&T Presspart, kommentierte: „ Diese Vereinbarung ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg zu einem führenden Entwicklungs- und Auftragsfertigungspartner für Geräte zur Verabreichung von Arzneimitteln.“

Über Kindeva Drug Delivery

Kindeva Drug Delivery ist ein globales Auftragsentwicklungsunternehmen, das sich auf Kombinationsprodukte aus Arzneimitteln und Medizinprodukten konzentriert. Kindeva Drug Delivery entwickelt und produziert Produkte für eine breite Palette komplexer Arzneimittelabgabeformate, darunter injizierbare Arzneimittel (Autoinjektoren, intradermale Arzneimittel, Mikronadeln), pulmonale und nasale Arzneimittel sowie transdermale Pflaster. Das Dienstleistungsangebot des Unternehmens reicht von der frühen Machbarkeitsstudie bis hin zur Abfüllung von Arzneimitteln im kommerziellen Maßstab, der Herstellung von Behälterverschlusssystemen und der Montage von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Kindeva Drug Delivery bedient einen weltweiten Kundenstamm von seinen neun Produktions-, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA und Großbritannien aus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kindevadd.com.

Über die Chiesi Group

Chiesi ist ein internationaler, forschungsorientierter Biopharmakonzern, der innovative therapeutische Lösungen in den Bereichen Atemwegserkrankungen, seltene Krankheiten und Spezialmedizin entwickelt und vermarktet. Chiesi verfolgt die Mission, die Lebensqualität von Menschen durch verantwortliches Handeln gegenüber Umwelt und Gesellschaft zu verbessern. Durch die Umwandlung in eine Benefit Corporation in Italien, den USA und Frankreich ist die Verpflichtung von Chiesi, einen gemeinsamen Wert für die Gesellschaft als Ganzes zu schaffen, rechtlich bindend und steht im Mittelpunkt der unternehmensweiten Entscheidungsfindung. Als zertifizierte B Corp. seit 2019 sind wir Teil einer globalen Gemeinschaft von Unternehmen, die hohe Standards für soziale und ökologische Auswirkungen erfüllen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 eine Netto-Null-Emission von Treibhausgasen (THG) zu erreichen. Mit über 85 Jahren Erfahrung hat Chiesi seinen Hauptsitz in Parma (Italien), ist in 31 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 6.500 Mitarbeiter. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum der Chiesi Group in Parma arbeitet mit sechs weiteren wichtigen F&E-Zentren in Frankreich, den USA, Kanada, China, dem Großbritannien und Schweden zusammen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.chiesi.com.

Über H&T Presspart

H&T Presspart ist marktführend in der Entwicklung und Herstellung von Systemen zur Verabreichung von Atemwegsmedikamenten, verfügt über 50 Jahre Erfahrung und genießt auf dem Pharma-Markt einen weltweiten Ruf, was Kompetenz, Qualität und Innovation betrifft. Mit mehr als 30 Ingenieuren und Wissenschaftlern unterstützt H&T Presspart seine Kunden bei der Markteinführung neuer Systeme zur Verabreichung von Arzneimitteln. Das Unternehmen verfügt über vier europäische Produktionsstandorte in Deutschland, Spanien, der Schweiz und Großbritannien sowie über Vertriebsniederlassungen in China, Indien, den USA und Uruguay.

Weitere Informationen finden Sie unter www.presspart.com.

