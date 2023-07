Inter.link étend sa portée européenne avec l'infrastructure fibre et bande passante d'euNetworks

LONDRES ET BERLIN--(BUSINESS WIRE)--euNetworks GmbH (« euNetworks »), une société d'infrastructure de bande passante d'Europe de l'Ouest, et Inter.link GmbH (« Inter.link »), un fournisseur mondial de connectivité Internet et de Network-as-a-Service (NaaS) à la croissance rapide, ont annoncé leur partenariat au soutien des projets d'expansion internationale d'Inter.link. Aux termes de l'entente pluriannuelle en place, euNetworks fournit une connectivité longue distance couvrant l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque, la Finlande, la Suède, les Pays-Bas, la France, la Suisse, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Irlande, ainsi que la fibre optique noire dans le métro de Berlin, de Francfort et de Vienne. La fourniture de cette infrastructure, la dorsale d'Inter.link en Europe, inclut la capacité d'Inter.link à mesurer l'empreinte carbone associée aux services d'euNetworks, en droite ligne avec l'engagement d'Inter.link à fournir une plateforme de connectivité durable et automatisée à l'international.

Inter.link améliore son infrastructure réseau pour mener à bien ses projets de croissance à grande échelle en 2023 et au-delà. Ces projets englobent l'ajout de 26 nouveaux points de présence en Europe dans le cadre d'une feuille de route mondiale en plusieurs étapes de plus de 50. Le réseau multi-lignes et longue distance unique d'euNetworks, associé à des réseaux urbains fibrés denses, fournit une solution de connectivité fluide. Ce sont l'empreinte réseau très différenciée d'euNetworks, son expérience en fourniture de services haute qualité et son partenariat de longue date avec l'équipe Inter.link qui ont conduit à l'approfondissement des relations d'affaires entre les deux sociétés.

Inter.link et euNetworks partagent également d'ambitieux objectifs ESG, pour une croissance durable. Depuis sa formation en 2021, l'approche Inter.link a consisté à placer la durabilité au cœur de ses activités et de ses réseaux. Ainsi, la société a réussi à devenir neutre en carbone, avec pour but d'atteindre le net zéro émissions d'ici 2025. En juin 2023, Inter.link a obtenu sa certification B Corp, la référence internationale en matière de durabilité et de pratiques économiques responsables. L'engagement d'euNetworks vers la durabilité est similaire : l'entreprise s'est fixé d'ambitieux objectifs de réduction des émissions dans le cadre d'une feuille de route visant à diminuer ses émissions dans tous ses secteurs d'activité et sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. En 2023, euNetworks va encore plus loin en accompagnant ses clients vers leurs propres objectifs ESG et de décarbonisation par la mise au point d'outils innovants basés sur les données, qui permettent de mesurer l'impact des projets de construction de réseau ainsi que l'empreinte carbone des différents services d'euNetworks.

« Nous sommes ravis d'étendre nos relations d'affaires avec Inter.link et de soutenir l'équipe dans sa progression vers ses objectifs de croissance », a déclaré Paula Cogan, PDG d'euNetworks. « Nous sommes honorés de la confiance qu'Inter.link a placée en euNetworks ainsi que de la correspondance étroite et de l'engagement des deux entreprises envers la croissance durable du marché européen de la bande passante. Nous sommes impatients de développer ce partenariat afin de satisfaire les besoins croissants des clients d'Inter.link en bande passante et de les accompagner dans le déploiement de leur stratégie de durabilité. »

« Chez Inter.link, nous vivons actuellement une phase de croissance passionnante, à savoir la création de notre plateforme mondiale de fourniture de solutions de connectivité automatisées », a affirmé Theo Voss, PDG et cofondateur d'Inter.link. « Nous avions besoin de nous associer à un fournisseur de dorsale engagé et investissant activement dans l'infrastructure critique européenne de demain, offrant une solution unique sur le marché, possédant une forte expérience dans la fourniture de services haute qualité et aligné sur nos valeurs ESG. euNetworks coche toutes ces cases, et est le seul fournisseur d'infrastructure de bande passante capable mesurer l'impact carbone de ses projets et services réseau. Nous sommes impatients de poursuivre cette collaboration pour réaliser nos projets de connectivité. »

À propos d’euNetworks

euNetworks est une société d'infrastructures de bande passante critique qui possède et exploite 17 réseaux urbains fibrés, connectés à une dorsale interurbaine à haute capacité couvrant 53 villes dans 17 pays d'Europe. La Société, qui connecte directement à ce jour plus de 515 centres de données, est un leader du marché de la connectivité. euNetworks, qui est également l'un des principaux fournisseurs de connectivité cloud, gère un portefeuille ciblé de services urbains et longue distance, notamment des services de fibre optique noire, de longueurs d'onde et d'Ethernet. Grossistes, acteurs financiers, créateurs de contenu, médias, opérateurs mobiles, centres de données et entreprises bénéficient du portefeuille unique d'actifs d'euNetworks basés sur la fibre et sur des canaux conçus pour répondre à leurs besoins en large bande. Pour plus d'informations, rendez-vous sur eunetworks.com.

L'outil euNetworks Network Construction Carbon

Cet outil permet d'évaluer l'impact environnemental des projets de construction réseau planifiés, apportant de la transparence en matière d'émissions de gaz à effet de serre pour les suggestions de nouveau réseau. Ceci permet aux clients de cerner entièrement et de rapporter précisément l'impact environnemental des projets de construction réseau proposés, et leur donne la possibilité d'en modifier la conception afin de réduire l'empreinte carbone.

L'outil euNetworks Carbon by Service

Cet outil permet de calculer les émissions carbone associées à chaque service euNetworks, permettant aux clients de rapporter l'impact environnemental de leurs services réseau. Nos clients peuvent ainsi déclarer les émissions Scope 3 (émissions générées par la chaîne d'approvisionnement en amont ou en aval) avec plus de précision, en particulier concernant les connexions réseau qu'euNetworks possède et exploite.

À propos d'Inter.link

Chez Inter.link, nous œuvrons à révolutionner l'industrie des réseaux en proposant des solutions de connectivité haute qualité, durables et automatisées aux entreprises du monde entier. Notre mission est de fournir une automatisation libre-service de bout en bout avec un uptime de 100 % garanti, à l'échelle mondiale.

Nous visons l'excellence et un haut degré de professionnalisme en tout. Confiance et égalité sont au cœur de nos valeurs : nous nous efforçons de garantir que le trafic circulant par nos réseaux est uniformément chiffré et transporté. En outre, nous soutenons activement la communauté réseau et cherchons à nous améliorer en continu dans tous les domaines, y compris dans notre engagement à devenir neutre en carbone.

Nos clients profitent d'une API unique et d'une tarification transparente, ainsi que de l'accès à des fonctionnalités de niveau entreprise. Avec nous, vous vous connectez à votre infrastructure réseau et la gérez plus facilement, afin de mieux vous concentrer sur votre cœur d'activité.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.