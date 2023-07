GlobalLogic neemt Sidero over, een toonaangevend software-engineeringbedrijf in Ierland

SANTA CLARA, Californië & ATHLONE, Ierland--(BUSINESS WIRE)--GlobalLogic, een Hitachi Group-onderneming en leider op het gebied van Digital Engineering, heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten voor de overname van Sidero Ltd., een in Ierland gevestigd engineering services- en cloud-native softwareontwikkelingsbedrijf met diepgaande technologiespecialisatie in de Communications vertical. Met deze strategische overname versterkt GlobalLogic haar capaciteiten in de dynamische sector van communicatietechnologie en breidt het bedrijf haar Europese aanwezigheid in Ierland uit.

Organisaties in de communicatie-industrie blijven de meest ontwrichtende als het gaat om digitale transformatie. Sidero's expertise in technologieën zoals Radio Access Networks (RAN), Self-Optimizing Networks (SON), Cloud en Agile ontwikkelingspraktijken vormen een duidelijke aanvulling op GlobalLogic's diepgaande engineeringportfolio. Sidero's getalenteerde teams voor ervaringsontwerp en engineering, gevestigd in Athlone, Ierland & Newry, Noord-Ierland, faciliteren de creatie van innovatieve oplossingen, waar de huidige en toekomstige klanten van GlobalLogic direct van zullen profiteren.

"We zijn verheugd om het getalenteerde Sidero-team te verwelkomen in de GlobalLogic-familie", zegt Nitesh Banga, President en CEO van GlobalLogic. "Onze diepe wortels in communicatietechnologie vormen een perfecte aanvulling op de expertise en competenties van Sidero. Met onze gebundelde krachten zullen we een enorme waarde toevoegen aan onze wederzijdse klanten en ons leiderschap in deze en andere zeer dynamische verticals verder versterken."

"GlobalLogic staat al lang bekend om haar digitale engineering, unieke en diverse werknemerscultuur en een enthousiaste klantenkring", zegt Carmel Owens, CEO van Sidero. "We zijn enthousiast over de synergieën die zullen ontstaan door onze gecombineerde organisaties en we kijken ernaar uit om onze klanten in Ierland en over de hele wereld gedifferentieerde mogelijkheden en meer waarde te bieden."

De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt. Volgens de overeenkomst zal Sidero met haar bestaande leiding en personeel blijven opereren als een volledige dochteronderneming van GlobalLogic. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke wettelijke goedkeuring en zal naar verwachting in de tweede helft van kalenderjaar 2023 worden afgerond.

Over GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) is toonaangevend op het gebied van digitale engineering. Wij helpen merken over de hele wereld bij het ontwerpen en bouwen van innovatieve producten, platforms en digitale ervaringen voor de moderne wereld. Door ervaringsontwerp, complexe techniek en data-expertise te integreren, helpen we onze klanten te verbeelden wat er mogelijk is en versnellen we hun overgang naar het digitale ondernemen van morgen. GlobalLogic heeft zijn hoofdkantoor in Silicon Valley en beheert ontwerpstudio's en engineeringcentra over de hele wereld. We bieden onze diepgaande expertise aan klanten in de auto-industrie, communicatie, financiële dienstverlening, gezondheidszorg en biowetenschappen, productie, media en entertainment, halfgeleiders en technologie. GlobalLogic is een Hitachi Group Company die opereert onder Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), die bijdraagt aan een duurzame samenleving met een hogere levenskwaliteit door als Social Innovation Business innovatie via gegevens en technologie te stimuleren.

Over Sidero

Sidero Ltd. werd in 2013 in Athlone opgericht en is vandaag de dag de thuisbasis van een van Ierlands meest geaccrediteerde en ervaren teams van Software-engineers en Cloud experts. Sidero bouwt cruciale software voor enkele van de meest succesvolle Ierse en internationale bedrijven. Het bedrijf is opgericht door een klein team van ingenieurs op basis van vertrouwen en reactiviteit. Vandaag de dag heeft het een track record van het leveren van zeer succesvolle projecten, met een hele organisatie die wendbaar is en gemakkelijk om zaken mee te doen, zodat klanten voor de lange termijn blijven.

Sidero is cultureel divers, heeft een team van 21 nationaliteiten en investeert voortdurend in haar mensen. Zowel klanten als medewerkers vinden het geweldig hoe wij als organisatie de Scrum-waarden - Betrokkenheid, Moed, Focus, Openheid en Respect - hebben overgenomen.

Als partner van Amazon Web Services (AWS), met geaccrediteerde consultants, maakt Sidero steeds meer gebruik van Cloud Native om software te bouwen, implementeren en draaien die de flexibiliteit van cloud computing benut, d.w.z. toepassingen leveren die gebruikers willen in het tempo dat het bedrijf nodig heeft. www.sidero.ie

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.