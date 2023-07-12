Eli Lilly选择ABEC为其全球最大的一次性生物制药制造厂提供技术服务

宾夕法尼亚州伯利恒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ABEC是生物技术制造工程解决方案和服务领域的领导者。该公司宣布将会为Eli Lilly位于爱尔兰利默里克的下一代生物制药制造厂提供多个定制单次运行（Custom Single Run，CSR®）一次性系统。ABEC的大型CSR生物反应器将会成为该设施的核心，ABEC还会制造、测试和安装大型CSR GenMix系统。设备交付计划于2023年第三季度进行。

Lilly 选择ABEC为其提供支持，利用ABEC的CSR技术对工厂上下游工艺提供设计基础（Basis of Design，BOD）工程服务。设计基础利用了CSR在规模、性能、可定制性和供应链安全方面的关键优势，以实现Lilly对该工厂的设计目标。

ABEC定制的CSR系统使Lilly能够充分利用其网络内其他工厂的丰富流程和运营经验，支持实现快速启动、高生产力、无缝技术转让和完全遵守法规。CSR生物反应器卓越的混合及传质性能可助力Lilly实现高密度细胞培养过程。CSR GenMix系统将会支持实现大规模收获和纯化。

“ABEC很荣幸能在这个重要的项目上与Lilly合作。”ABEC首席执行官兼董事长Scott Pickering表示，“ 我们很高兴，我们独特的CSR产品和定制的灵活方法能够支持Lilly实现其拥有顶级制造技术的愿景。”

关于ABEC

自1974年以来，ABEC一直是为生物技术行业的制造业提供工程工艺解决方案和服务方面的全球领导者。世界上大多数制药和生物技术公司都是ABEC的客户；许多当今领先的疗法都是由ABEC设计、制造、安装和维护的工艺和设备制造的。ABEC所具有的独特价值的基础是丰富的经验，完备的自身能力，可定制、灵活的方法和长期信誉。无论是增加产能还是改善现有设施，ABEC的统包解决方案和支持服务都有助于降低总体成本、缩短上市时间，同时使生产力最大化。若要了解更多关于ABEC的信息，请访问abec.com，或发送电子邮件至info@abec.com，并在LinkedIn上关注我们。

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