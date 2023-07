GlobalLogic rileva Sidero, importante società irlandese di ingegneria del software

SANTA CLARA, Calif. e ATHLONE, Irlanda--(BUSINESS WIRE)--GlobalLogic, azienda del gruppo Hitachi e leader nell'ingegneria digitale, oggi ha annunciato la sigla di un accordo definitivo per l'acquisizione di Sidero Ltd., società irlandese di servizi di ingegneria e sviluppo software cloud nativo che vanta un'approfondita specializzazione tecnologica nel segmento verticale delle comunicazioni. Questa acquisizione strategica mira a rafforzare le capacità di GlobalLogic nel dinamico settore della tecnologia per le comunicazioni e a espanderne la presenza europea in Irlanda.

In materia di trasformazione digitale, le organizzazioni più rivoluzionarie continuano a essere quelle che operano nel settore delle comunicazioni. La competenza di Sidero in tecnologie quali RAN (Radio Access Networks), SON (Self-Optimizing Networks), il cloud e le pratiche di sviluppo agili rappresenta un evidente complemento all'approfondito portafoglio di GlobalLogic in campo ingegneristico. I team d'eccellenza di Sidero nella progettazione e ingegneria che operano ad Athlone, Repubblica d'Irlanda, e a Newry, Irlanda del Nord, agevolano la creazione di innovative soluzioni che apportano vantaggi diretti ai clienti di GlobalLogic, attuali e futuri.

“Siamo lieti di accogliere il team di Sidero nella famiglia GlobalLogic", ha dichiarato Nitesh Banga, presidente e CEO di GlobalLogic. "Le nostre profonde radici nella tecnologia delle comunicazioni rappresentano il complemento ideale per la competenza e l'esperienza di Sidero; combinando le forze, apporteremo un valore incredibile per i comuni clienti e miglioreremo ulteriormente la nostra leadership in questo e in altri settori verticali estremamente dinamici".

"GlobalLogic da tempo è rinomata per la sua eccellenza ingegneristica, la cultura delle risorse umane unica e diversificata e la comunità di clienti estremamente soddisfatti", ha commentato Carmel Owens, CEO di Sidero. "Siamo entusiasti delle sinergie che si verranno a creare dalla combinazione delle nostre organizzazioni e siamo pronti a fornire capacità differenziate e valore aggiunto per i nostri clienti irlandesi e internazionali".

I termini della transazione non sono stati divulgati. In base all'accordo, Sidero continuerà a operare sotto la guida dell'attuale dirigenza e con lo stesso personale, come azienda controllata al 100% da GlobalLogic. La transazione, soggetta alle usuali autorizzazioni normative, dovrebbe chiudersi nel secondo semestre dell'anno civile 2023.

Informazioni su GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) è un leader nell'ingegneria digitale. Aiutiamo i brand di tutto il mondo a progettare e realizzare esperienze digitali, piattaforme e prodotti innovativi per il mondo moderno. Integrando progettazione di esperienze, ingegneria complessa e competenza in materia di dati, aiutiamo i clienti a immaginare il possibile e a velocizzare la loro transizione nelle attività digitali del domani. GlobalLogic ha sede nella Silicon Valley e gestisce studi di progettazione e centri di ingegneria in tutto il mondo; estende la sua approfondita esperienza ai clienti dei servizi finanziari, degli autoveicoli e delle comunicazioni, delle scienze della salute e della vita, della produzione, dei media e dell'intrattenimento, dei semiconduttori e della tecnologia. GlobalLogic è un'azienda del gruppo Hitachi, parte di Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), che contribuisce a una società sostenibile con una qualità superiore della vita promuovendo l'innovazione tramite i dati e la tecnologia in qualità di Social Innovation Business.

Informazioni su Sidero

Sidero Ltd. nasce ad Athlone nel 2013 e oggi vanta alcuni dei team maggiormente accreditati ed esperti in cloud e in ingegneria del software dell'Irlanda. Sidero realizza software mission critical per alcune delle aziende irlandesi e globali di maggior successo. La società è stata fondata da un piccolo team di ingegneri sulla base della fiducia e della responsabilità. Oggi vanta una comprovata esperienza nell'offerta di progetti di grande successo, con un'intera organizzazione agile e con cui è facile fare affari, a garanzia di una lunga fidelizzazione dei clienti.

Forte di un team di collaboratori di 21 nazionalità e culturalmente diversificato, Sidero investe a ciclo continuo nelle risorse umane. Clienti e team apprezzano particolarmente la sua adozione dei valori Scrum : impegno, coraggio, focus; apertura e rispetto.

In qualità di partner AWS (Amazon Web Services), con consulenti accreditati, Sidero si affida sempre più al cloud nativo per creare, implementare ed eseguire software che sfrutta la flessibilità dell'elaborazione sul cloud, cioè proponendo le applicazioni richieste dagli utenti al ritmo appropriato per le aziende. www.sidero.ie

