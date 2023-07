Eli Lilly selecteert ABEC voor 's werelds grootste biofarmaceutische productiefaciliteit voor eenmalig gebruik

BETHLEHEM, Pa.--(BUSINESS WIRE)--ABEC, toonaangevend in technische oplossingen en diensten voor biotechnologische productie, kondigde aan dat het meerdere Custom Single Run (CSR®)-systemen aan de volgende generatie biofarmaceutische productiefaciliteit van Eli Lilly in Limerick, Ierland zal leveren. ABEC's grootschalige CSR-bioreactoren vormen het hart van de faciliteit en ABEC zal ook grootschalige CSR GenMix-systemen produceren, testen en installeren. De levering van de apparatuur is gepland voor het derde kwartaal van 2023.

Lilly selecteerde ABEC om de Basis of Design (BOD) engineering van de upstream- en downstreamprocessen van de faciliteit te ondersteunen met behulp van de CSR-technologie van ABEC. De BOD-inspanning maakte gebruik van de belangrijkste voordelen van CSR op het gebied van schaal, prestaties, aanpasbaarheid en beveiliging van de toeleveringsketen om te voldoen aan de ontwerpdoelen voor Lilly's faciliteit.

De op maat gemaakte CSR-systemen van ABEC stellen Lilly in staat om hun uitgebreide proces- en operationele ervaring van andere fabrieken in hun netwerk aanzienlijk te benutten en ondersteunen een snelle opstart, hoge productiviteit, naadloze technologieoverdracht en volledige naleving van de regelgeving. De superieure meng- en massatransferprestaties van de CSR-bioreactoren zullen Lilly's celcultuurprocessen met hoge dichtheid mogelijk maken. De CSR GenMix-systemen ondersteunen op grote schaal oogst en zuivering.

“ ABEC is trots op de samenwerking met Lilly in dit belangrijke project,” zegt Scott Pickering, CEO en voorzitter van ABEC. “We zijn blij dat onze unieke CSR-producten en aangepaste, flexibele aanpak de visie van Lilly op ultramoderne productie zullen ondersteunen.”

