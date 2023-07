GlobalLogic acquiert Sidero, une société d'ingénierie logicielle de premier plan en Irlande

SANTA CLARA, Calif. & ATHLONE, Irlande--(BUSINESS WIRE)--GlobalLogic, une société appartenant au groupe Hitachi et leader de l'ingénierie numérique, vient d’annoncer aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de Sidero Ltd., une société irlandaise de services d'ingénierie et de développement de logiciels cloud natifs avec une spécialisation technologique approfondie dans le secteur vertical des communications. Cette acquisition stratégique vise à renforcer les capacités de GlobalLogic dans le secteur dynamique des technologies de la communication et à étendre sa présence européenne en Irlande.

Les organisations du secteur des communications continuent d'être les plus perturbatrices en matière de transformation numérique. L'expertise de Sidero dans des technologies telles que les réseaux d'accès radio (RAN), les réseaux à optimisation automatique (SON), l'informatique en nuage et les pratiques de développement agiles sont un complément évident au portefeuille d'ingénierie approfondi de GlobalLogic. Les équipes talentueuses de conception et d'ingénierie de Sidero, basées à Athlone, en République d'Irlande, et à Newry, en Irlande du Nord, facilitent la création de solutions innovantes qui profiteront directement aux clients actuels et futurs de GlobalLogic.

« Nous sommes ravis d'accueillir la talentueuse équipe de Sidero au sein de la famille GlobalLogic », a déclaré Nitesh Banga, président et directeur général de GlobalLogic. « Nos racines profondes dans le domaine des technologies de la communication complètent parfaitement l'expertise et les compétences de Sidero. En combinant nos forces, nous apporterons une valeur ajoutée considérable à nos clients communs et nous renforcerons notre leadership dans ce secteur et dans d'autres secteurs verticaux très dynamiques. »

« GlobalLogic est depuis longtemps reconnu pour ses prouesses en matière d'ingénierie numérique, sa culture d'entreprise unique et diversifiée, ainsi que pour sa communauté de clients satisfaits », a déclaré Carmel Owens, PDG de Sidero. « Nous sommes ravis des synergies qui seront créées par nos organisations combinées, et nous nous réjouissons de fournir des capacités différenciées et une valeur ajoutée à nos clients en Irlande et dans le monde entier. »

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées. Dans le cadre de cet accord, Sidero continuera à fonctionner avec sa direction et son personnel actuels en tant que filiale à 100 % de GlobalLogic. La transaction est soumise à l'approbation réglementaire habituelle et devrait être finalisée au cours du second semestre de l'année civile 2023.

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) est un leader dans le domaine de l'ingénierie numérique. Nous aidons les marques du monde entier à concevoir et à construire des produits, des plateformes et des expériences numériques innovants pour le monde moderne. En intégrant la conception de l'expérience, l'ingénierie complexe et l'expertise en matière de données, nous aidons nos clients à imaginer ce qui est possible et à accélérer leur transition vers les entreprises numériques de demain. GlobalLogic, dont le siège se trouve dans la Silicon Valley, exploite des studios de conception et des centres d'ingénierie dans le monde entier, mettant son expertise approfondie au service de ses clients dans les secteurs de l'automobile, des communications, des services financiers, des soins de santé et des sciences de la vie, de la fabrication, des médias et du divertissement, des semi-conducteurs et de la technologie. GlobalLogic est une société du groupe Hitachi qui opère sous l'égide d' Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), qui contribue à une société durable avec une meilleure qualité de vie en stimulant l'innovation par le biais des données et de la technologie en tant qu'activité d'innovation sociale.

À propos de Sidero

Sidero Ltd. a été fondée à Athlone en 2013 et abrite aujourd'hui l'une des équipes d'ingénieurs logiciels et d'experts en cloud les plus accréditées et les plus expérimentées d'Irlande. Sidero développe des logiciels critiques pour certaines des entreprises irlandaises et mondiales les plus prospères. L'entreprise a été fondée par une petite équipe d'ingénieurs sur la base de la confiance et de la réactivité. Aujourd'hui, elle a fait ses preuves dans la réalisation de projets très réussis, avec une organisation entière qui est agile et avec laquelle il est facile de travailler, ce qui garantit que les clients restent sur le long terme.

Culturellement diversifiée, Sidero dispose d'une équipe de 21 nationalités et investit constamment dans son personnel. Les clients et le personnel apprécient la façon dont nous avons adopté les valeurs Scrum en tant qu'organisation - Engagement, Courage, Concentration, Ouverture et Respect.

En tant que partenaire d'Amazon Web Services (AWS), avec des consultants accrédités, Sidero utilise Cloud Native de plus en plus pour construire, déployer et exécuter des logiciels qui exploitent la flexibilité de l'informatique en nuage, c'est-à-dire pour fournir des applications que les utilisateurs souhaitent au rythme dont l'entreprise a besoin. www.sidero.ie

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.