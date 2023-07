Eli Lilly retient ABEC pour le plus grand site au monde de fabrication biopharmaceutique à usage unique

BETHLEHEM, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--ABEC, un chef de file des solutions et services d’ingénierie pour la fabrication biotechnologique, annonce qu’il livrera plusieurs systèmes Custom Single Run (CSR®) à usage unique au site biopharmaceutique de prochaine génération d’Eli Lilly à Limerick, en Irlande. Les grands bioréacteurs CSR d’ABEC seront au cœur de l’installation, et ABEC fabriquera, testera et installera également des systèmes CSR GenMix. Les livraisons de matériel sont prévues pour le troisième trimestre 2023.

Lilly a retenu ABEC pour soutenir l’ingénierie des bases de conception (BOD) des processus en amont et en aval du site en utilisant la technologie CSR d’ABEC. L’effort BOD s'appuie sur les avantages clés de la technologie CSR en termes d’échelle, de performance, de personnalisation et de sécurité de la chaîne d’approvisionnement pour atteindre les objectifs conceptuels de Lilly sur son site.

Les systèmes CSR personnalisés d’ABEC permettent à Lilly de tirer pleinement parti de sa vaste expérience en matière de processus et d’exploitation acquise dans d’autres sites de son réseau, en soutenant un démarrage rapide, une productivité élevée, un transfert technologique fluide et une conformité réglementaire complète. Les performances supérieures de mélange et de transfert de masse des bioréacteurs CSR permettront à Lilly de réaliser ses processus de culture cellulaire à haute densité. Les systèmes CSR GenMix soutiendront la collecte et la purification à grande échelle.

« ABEC est fier de s’associer à Lilly sur ce projet important », déclare Scott Pickering, CEO et président du conseil, ABEC. « Nous sommes heureux de savoir que nos produits CSR exclusifs et notre approche personnalisée et flexible soutiendront la vision de Lilly en matière de fabrication biotechnologique de pointe. »

À propos d'ABEC

Depuis 1974, ABEC est un leader mondial des solutions et services d'ingénierie destinés au secteur de la fabrication de l'industrie biotech. La majorité des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde sont des clientes d'ABEC. De nombreux traitements de pointe sont développés grâce à des procédés et des équipements conçus, fabriqués, installés et entretenus par ABEC. La valeur exceptionnelle d'ABEC repose sur sa longue expérience, ses capacités internes exhaustives, son approche personnalisée et flexible, et sa crédibilité à long terme. Qu’il s'agisse d’accroître ou d’améliorer les capacités ou les installations existantes, les solutions clés en main et les services de soutien proposés par ABEC réduisent le coût global et le délai de mise sur le marché tout en garantissant une productivité maximale. Pour plus d'informations sur ABEC, rendez-vous sur abec.com, contactez-nous à l'adresse info@abec.com et suivez-nous sur LinkedIn.

