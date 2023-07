Algérie : TotalEnergies renforce son partenariat avec SONATRACH dans le domaine du gaz naturel et l’étend aux énergies renouvelables

ALGER--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

A l’occasion de la rencontre le 9 juillet à Alger entre Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), et Toufik Hakkar, Président-directeur général de SONATRACH, plusieurs accords ont été signés pour renforcer la coopération entre les deux entreprises dans la production de gaz naturel en Algérie, dans la livraison de gaz naturel liquéfié (GNL) à l’Europe, ainsi que dans le développement en Algérie des énergies renouvelables.

1. Gaz naturel : augmentation de la production des champs de Tin Fouyé Tabankort

Par un premier accord soumis à l’approbation des autorités algériennes, SONATRACH et TotalEnergies ont décidé de convertir les contrats de production des champs gaziers de Tin Fouyé Tabankort II (TFTII) et de Tin Fouyé Tabankort Sud (TFT sud) situés dans le Sud de l’Algérie (Sonatrach 51 %, TotalEnergies 49 %) dans le cadre de la nouvelle loi pétrolière algérienne promulguée le 11 décembre 2019.

Dans ce cadre, SONATRACH et TotalEnergies poursuivront le programme d’investissements déjà engagé pour accroître la production de gaz des champs de TFTII et TFT sud, comprenant l’extension des installations existantes et la mise en production de nouveaux puits. Il est prévu que la production combinée de ces deux champs dépasse 100 000 barils équivalent pétrole par jour d’ici 2026, contre environ 60 000 en 2022, participant ainsi à l’accroissement du potentiel d’exportation de gaz algérien à destination du marché européen.

2. Sécurité énergétique de l’Europe : livraisons additionnelles de GNL

Par un deuxième accord, Sonatrach et TotalEnergies ont prolongé pour l’année 2024 les livraisons par SONATRACH de 2 millions de tonnes par an de GNL à TotalEnergies au port de Fos-Cavaou, dans la région de Marseille, en France. Ces livraisons de gaz naturel liquéfié participent directement à la sécurité d’approvisionnement énergétique de la France et, plus largement, du continent européen.

3. Transition énergétique : développer les renouvelables en Algérie

Selon un troisième accord, TotalEnergies et SONATRACH vont coopérer pour développer des projets de production d’énergie renouvelable en Algérie, et notamment :

Des projets renouvelables pour solariser des sites d’exploration et production d’hydrocarbures;

Une étude sur le potentiel d’hydrogène renouvelable et bas carbone à destination du marché de l’exportation ;

Un programme de recherche et développement dans les énergies bas carbone et la transition énergétique.

« Je me réjouis de la signature de ces nouveaux accords avec notre partenaire stratégique SONATRACH. Ils témoignent de l’attachement de TotalEnergies à l’Algérie, dont les ressources participent directement à la sécurisation de l’approvisionnement énergétique de l’Europe. Nous sommes également heureux de pouvoir accompagner l’Algérie dans sa transition énergétique et dans la mise en valeur de son potentiel en matière de production d’énergies renouvelables » a déclaré Patrick Pouyanné Président-directeur général de TotalEnergies.

À propos de TotalEnergies en Algérie

TotalEnergies est un acteur historique du secteur de l’énergie en Algérie. Présente dans le pays à travers ses différentes filiales. La Compagnie est active dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz au travers de ses participations dans les champs gaziers Tin Fouyé Tabankort, Timimoun, les champs à huile du bassin de Berkine (blocs 404a et 208) ainsi que le gaz naturel liquéfié via des contrats d’approvisionnement avec Sonatrach. En 2022, la Compagnie a produit 62 kbep/j (quote-part) en Algérie grâce à ses participations dans les champs gaziers de TFT II et Timimoun et dans les champs à huile du bassin de Berkine (blocs 404a et 208). Dans l’aval, la commercialisation de lubrifiants et de bitumes est assurée par les deux filiales TotalEnergies Lubrifiants Algérie SPA et TotalEnergies Bitumes Algérie SPA. Ce modèle intégré permet d'assurer des synergies entre les différentes activités et proposer une offre complète basée sur l’innovation, la complémentarité et la création de valeur. TotalEnergies affirme sa volonté d’accompagner le développement économique en lançant de nouveaux programmes d’investissements contribuant au développement du pays.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).