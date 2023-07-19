世界級監控方案商“i-PRO”正式加入聯盟

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智能攝像機生態系統領先的行業網絡NICE聯盟今天宣布迎來新的Adopter和Contributor，"i-PRO"，一家在影像感測解決方案領域中具有世界領先地位的公司。

提供尖端影像、智慧和整合解決方案的專家

i-PRO於2019年從松下獨立出來，承襲了60多年的感測技術和創新的悠久歷史。作為尖端影像、智慧和整合領域的專家，i-PRO通過感測解決方案在安全監控、公共安全和醫學影像等領域的技術影響和轉型，成為了全球領導者。

開放的NICE生態系統加速創新AI邊緣設備的社會實施。

i-PRO利用強大的邊緣設備的能力，憑藉著長期的技術創新和對品質的追求，以及先進的影像分析技術和人工智能，i-PRO旨在徹底「可視化」那些本來難以把握的信息，從製造業、金融業、醫療保健業到零售業、服務業和公共機構，建立安全可靠的基礎。i-PRO採用了開放的NICE標準，為廣泛的產業和社會提供新的價值。

「目前有各種影像分析服務可用，但由於準確性和成本等問題，尚未普及。我相信i-PRO的邊緣人工智慧技術將解決這些問題。在開放的NICE平台的好處下，i-PRO將早日實現AI影像分析的生態系統，並與邊緣人工智慧市場的擴大一起創造出能夠有效利用影像的世界。」i-PRO的首席技術長 Hideo Noguchi表示。

已經作為NICE Contributor ZUKEN ELMIC，從NICE標準的開發時期起就參與了技術研究，並向對NICE標準感興趣的公司提供了利用在NICE、物聯網、智能攝像機、ONVIF等方面的豐富知識和經驗的工程服務。在i-PRO採用NICE標準的過程中，ZUKEN ELMIC將支持實施工作。

「我們非常高興能夠與i-PRO合作實施NICE標準。要實現及時的產品交付到市場，必須有一個熟悉標準並具有廣泛實施經驗的合作夥伴是至關重要的。我相信ZUKEN ELMIC的工程服務將有助於i-PRO的邊緣人工智能技術在NICE生態系統上快速而準確地實施。」ZUKEN ELMIC的社長Joe Asakura表示。

在docomo R&D OPEN LAB ODAIBA進行先進的5G/AI示範

「docomo R&D OPEN LAB ODAIBA」作為連接人們和技術的點子基地，於6月8日開放。在這個與利用最新通訊環境從事製造和服務開發的公司合作的基地，i-PRO將通過安裝i-PRO的NICE攝像機和NICE服務，開發基於5G/AI的先進技術的示範實驗，解決各個行業中的問題。

NICE聯盟持續發展和增強生態系統，歡迎所有有興趣的公司和團體作為NICE成員並參與其中。

關於 NICE 聯盟

消費性電子製造商龍頭和知名品牌富士康、尼康、Scenera、索尼半導體和緯創組成了 NICE聯盟，這是智慧攝影機和智慧物聯網市場的創新生態系統標準，提供以影像資料和人工智慧為基礎的開放資料共享平台，以強化多品牌、多攝影機、多服務/應用程式的相乘效應。

https://www.nicealliance.org/

關於i-PRO

i-PRO是全球領先的智能監控、公共安全和工業/醫療影像領域的先進感測技術提供商。成立於2019年，i-PRO憑藉松下60多年的創新歷史建立起來。該公司的產品、軟體和服務擴展了人類的感官能力，以創新的方式捕捉真相時刻，提供資訊和保護。為了幫助創造一個更安全的世界，i-PRO支持保護和拯救生命的專業人士的工作。

URL: https://i-pro.com/corp/en/

關於 ZUKEN ELMIC

ZUKEN ELMIC 提供工程服務，專注於與視頻和音頻的互聯網分發相關的串流技術，如 RTP 和 ONVIF。對於計劃開發和推廣生態系統和平台的客戶，ZUKEN ELMIC 通過橋接器開發和對新用戶的實施支持，支援開發易於推廣的系統。

URL: https://www.elwsc.co.jp/english-home/

關於docomo R&D OPEN LAB ODAIBA

docomo R&D OPEN LAB ODAIBA提供3個區域，可用於共同工作、活動和演示等各種用途。我們以開放的環境和最新的設備激發創造力，促進人與技術之間的互動，推動新的製造業發展。

URL: https://docomo-openlab.jp/