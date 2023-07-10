Elliptic Labs 与新的手机客户签署合同，将应用AI虚拟智能传感平台

挪威,奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球AI软件公司、 AI Virtual Smart Sensors™的世界领导者Elliptic Labs (OSE: ELABS)推出的技术目前已在超过5亿台设备上部署，日前，该公司宣布又一家新的智能手机制造商成为公司客户。这家新的智能手机客户将在未来的手机设计中使用Elliptic Labs的 AI Virtual Proximity Sensor™ INNER BEAUTY®作为其接近检测解决方案。

Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen表示：“Elliptic Labs在人工智能、超声波和传感器融合方面的技术领先地位正在帮助我们赢得更多智能手机制造商的支持。我们很激动能看到自己100%基于软件的AI虚拟智能传感器平台能够实现我们为市场提供更环保、更安全、更便捷的设备的使命。”

AI虚拟接近传感器INNER BEAUTY

Elliptic Labs的AI虚拟接近传感器可在用户将智能手机举到耳边接听电话时，关闭智能手机的显示，并禁用屏幕的触摸功能。如果没有这种检测距离的能力，用户的耳朵或脸颊可能会在通话过程中意外触发不必要的动作，比如挂断电话或在通话中误拨号。自动关闭屏幕也有助于节省电池寿命。接近检测是当今市场上所有智能手机的核心功能。

Elliptic Labs的AI虚拟接近传感器可以在不需要专用硬件传感器的情况下实现稳定的接近检测功能。通过将硬件传感器替换为软件传感器， AI虚拟接近传感器不仅可以降低设备成本，还可去除采购上的风险。

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标。

AI Virtual Smart Sensor, AI Virtual Proximity Sensor,和 AI Virtual Smart Sensor Platform是 Elliptic Labs的商标。

其他所有商标或服务商标由其各自的组织负责。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs是一家面向智能手机, 笔记本电脑, 物联网和汽车市场的国际企业. 公司成立于2006年, 衍生自挪威奥斯陆大学 (Oslo University) 的一家分支研究机构. 公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法, 提供直观的3D无接触手势交互, 接近感应和存在检测功能. 其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的, 生态友好的纯软件传感器, 并已有上几亿台设备搭载其技术. Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件, 超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司. 2022年3月, 该公司在奥斯陆证券交易所 (Oslo Børs) 主板上市.

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国, 中国, 韩国, 中国台北和日本均有分支机构. Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发, 归属公司专有.