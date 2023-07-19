东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能摄像机生态系统领先的行业网络NICE联盟今天宣布迎来新的Adopter和Contributor，"i-PRO"，一家在影像感测解决方案领域中具有世界领先地位的公司。

提供尖端影像、智慧和整合解决方案的专家。

i-PRO于2019年从松下独立出来，承袭了60多年的感测技术和创新的悠久历史。作为尖端影像、智慧和整合领域的专家，i-PRO通过感测解决方案在安全监控、公共安全和医学影像等领域的技术影响和转型，成为了全球领导者。

开放的NICE生态系统加速创新AI边缘设备的社会实施。

i-PRO利用强大的边缘设备的能力，凭借着长期的技术创新和对品质的追求，以及先进的影像分析技术和人工智能，i-PRO旨在彻底「可视化」那些本来难以把握的信息，从制造业、金融业、医疗保健业到零售业、服务业和公共机构，建立安全可靠的基础。i-PRO采用了开放的NICE标准，为广泛的产业和社会提供新的价值。

「目前有各种影像分析服务可用，但由于准确性和成本等问题，尚未普及。我相信i-PRO的边缘人工智能技术将解决这些问题。在开放的NICE平台的好处下，i-PRO将早日实现AI影像分析的生态系统，并与边缘人工智能市场的扩大一起创造出能够有效利用影像的世界。」i-PRO的首席技术长Hideo Noguchi表示。

已经作为NICE Contributor ZUKEN ELMIC，从NICE标准的开发时期起就参与了技术研究，并向对NICE标准感兴趣的公司提供了利用在NICE、物联网、智能摄像机、ONVIF等方面的丰富知识和经验的工程服务。在i-PRO采用NICE标准的过程中，ZUKEN ELMIC将支持实施工作。

「我们非常高兴能够与i-PRO合作实施NICE标准。要实现及时的产品交付到市场，必须有一个熟悉标准并具有广泛实施经验的合作伙伴是至关重要的。我相信ZUKEN ELMIC的工程服务将有助于i-PRO的边缘人工智能技术在NICE生态系统上快速而准确地实施。」ZUKEN ELMIC的社长Joe Asakura表示。

在docomo R&D OPEN LAB ODAIBA进行先进的5G/AI示范。

「docomo R&D OPEN LAB ODAIBA」作为连接人们和技术的点子基地，于6月8日开放。在这个与利用最新通讯环境从事制造和服务开发的公司合作的基地，i-PRO将通过安装i-PRO的NICE摄像机和NICE服务，开发基于5G/AI的先进技术的示范实验，解决各个行业中的问题。

NICE联盟持续发展和增强生态系统，欢迎所有有兴趣的公司和团体作为NICE成员并参与其中。

关于 NICE 联盟

消费性电子制造商龙头和知名品牌富士康、尼康、Scenera、索尼半导体和纬创组成了 NICE联盟，这是智慧摄影机和智慧物联网市场的创新生态系统标准，提供以影像和人工智慧为基础的开放资料共享平台，以强化多品牌、多摄影机、多服务/应用程式的相乘效应。

https://www.nicealliance.org/

关于i-PRO

i-PRO是全球领先的智能监控、公共安全和工业/医疗影像领域的先进感测技术提供商。成立于2019年，i-PRO凭借松下60多年的创新历史建立起来。该公司的产品、软件和服务扩展了人类的感官能力，以创新的方式捕捉真相时刻，提供信息和保护。为了帮助创造一个更安全的世界，i-PRO支持保护和拯救生命的专业人士的工作。

URL: https://i-pro.com/corp/en/

关于 ZUKEN ELMIC

ZUKEN ELMIC提供工程服务，专注于与视频和音频的互联网分发相关的串流技术，如RTP和ONVIF。对于计划开发和推广生态系统和平台的客户，ZUKEN ELMIC通过桥接器开发和对新用户的实施支持，支持开发易于推广的系统。

URL: https://www.elwsc.co.jp/english-home/

关于docomo R&D OPEN LAB ODAIBA

docomo R&D OPEN LAB ODAIBA提供3个区域，可用于共同工作、活动和演示等各种用途。我们以开放的环境和最新的设备激发创造力，促进人与技术之间的互动，推动新的制造业发展。

URL: https://docomo-openlab.jp/