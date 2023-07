Securian Canada offre 25 000 $ en bourses d'études à des étudiants autochtones par l'intermédiaire d'Indspire

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Securian Canada, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'assurance novatrices et prêtes pour la vie au Canada, est fière d'annoncer qu'elle a conclu une entente de bourses avec Indspire, un organisme de bienfaisance national qui investit dans l'éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis en fournissant des bourses d’études et des ressources à des étudiantes et étudiants autochtones.

Conformément à cette entente, Securian Canada versera 25 000 $ sur une période de cinq ans pour financer deux bourses d'études par année qui seront décernées à des étudiantes et étudiants autochtones qui fréquentent un établissement d'enseignement postsecondaire ou de formation au Canada. Les étudiantes et étudiants peuvent présenter une demande de bourse ici : https://indspire.ca/programs/students/bursaries-scholarships/.

« L'éducation est la base de l'autonomisation, de la sécurité et de la réussite », a déclaré Nigel Branker, président-directeur général de Securian Canada. « Grâce à cette entente, nous sommes fiers d'aider les jeunes autochtones à réaliser leur plein potentiel en investissant dans leur avenir. »

Depuis plus de 25 ans, Indspire a fourni un soutien financier de plus de 190 millions $ en décernant plus de 59 000 bourses d'études et prix à des étudiantes et étudiants des Premières Nations, inuits et métis. Les fonds sont mis à la disposition de jeunes inscrits à temps plein ou à temps partiel à un établissement d’études postsecondaires, un collège, une université, une école de métiers spécialisés, de programmes d'apprentissage et de technologie.

« Nous sommes ravis de nous associer à Securian Canada pour poursuivre notre mission qui consiste à offrir des bourses d'études postsecondaires à de jeunes autochtones », a affirmé Mike DeGagné, chef de la direction d'Indspire. « En soutenant leur éducation, nous mettons les étudiantes et les étudiants autochtones sur la voie de la viabilité financière avec des effets durables. »

Fidèle à son engagement continu envers la diversité, l'équité et l'inclusion, Securian Canada cherche continuellement des occasions de commandite en s'associant à des organisations et à des causes axées sur des objectifs précis qui soutiennent les communautés au Canada.

À propos de Securian Canada

Securian Canada est là pour les Canadiens et leurs familles – quelle que soit leur définition de la famille. Tout ce que nous faisons contribue à assurer l’avenir des gens. Ses solutions d'assurance et de protection pratiques et prêtes pour la vie sont conçues pour assurer la sécurité financière des Canadiens, pour qu’ils puissent passer plus de temps à faire que chaque moment compte.

Depuis plus de 65 ans, elle donne aux Canadiens la confiance nécessaire pour faire face aux incertitudes de la vie. Securian Canada réunit des racines locales et une solide expertise, une empreinte nord-américaine et une perspective mondiale, tout en innovant à la vitesse requise pour les marchés qu’elle sert.

En collaboration avec sa société mère américaine – Securian Financial – Securian Canada est un assureur de premier plan dans les marchés canadiens des institutions financières, des associations professionnelles et des groupes d’affinité. Elle offre des solutions d’assurance élaborées avec soin et des expériences spécialisées aux personnes qu’elle sert.

À propos d’Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l’éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis, pour qu’à long terme, elle apporte aux jeunes, à leurs familles, ainsi qu’à tout le Canada, des avantages durables. Grâce au soutien de ses partenaires financiers, Indspire accorde une aide financière, propose des programmes et fournit des ressources pour que les étudiantes et étudiants inuits, métis et de Premières Nations réalisent leur plein potentiel. En 2020 et 2021, Indspire a versé plus de 20 millions $ sous la forme de 6 245 bourses d'études à des étudiantes et étudiants inuits, métis et de Premières Nations de tout le Canada.