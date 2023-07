ISACA rejoint l'Organisation européenne de cybersécurité (ECSO) pour renforcer la cybersécurité et les compétences numériques en Europe

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--ISACA, une association mondiale de premier plan pour les professionnels de la confiance numérique, est ravie d’annoncer avoir rejoint l’Organisation européenne de cybersécurité (ECSO). Les membres s’attèleront à accélérer l’engagement commun de l’ECSO et d’ISACA à promouvoir la cybersécurité, favoriser la collaboration et stimuler la confiance numérique dans toute l’Europe.

L’adhésion d'ISACA apporte de nombreux avantages et opportunités pour les organisations et les professionnels à travers l’Europe. En collaborant avec l'ECSO, ISACA partagera son expertise, ses ressources et ses initiatives de formation pour développer l’écosystème européen de cybersécurité et optimiser les pratiques de cybersécurité dans toute la région.

L’adhésion d'ISACA à l’ECSO permettra également de tirer parti de l’initiative Women4Cyber de l'ECSO et du programme SheLeadsTech de la fondation One In Tech d'ISACA. Cette collaboration vise à développer des programmes et des initiatives conjoints qui attirent davantage de femmes dans le domaine de la cybersécurité.

« Nous sommes heureux de devenir membre de l’ECSO et de collaborer avec des organisations de renom pour renforcer la cybersécurité en Europe », déclare Erik Prusch, CEO, ISACA. « ISACA est depuis longtemps à l’avant-garde de la lutte contre le déficit des compétences en cybersécurité grâce à des programmes complets d’éducation, d’adhésion et de formation. En unissant ses forces à l’ECSO, ISACA consolidera son engagement visant à soutenir l'agenda de l’Union européenne en matière de cybersécurité et à favoriser l’innovation, la croissance économique et le bien-être sociétal », déclare Chris Dimitriadis, président du conseil d’administration, ISACA Europe, et responsable de la stratégie globale, ISACA.

« L'ECSO est ravie d’unir ses forces avec ISACA, un chef de file mondial de la gouvernance informatique, de la gestion des risques, de la confidentialité et de la cybersécurité. À l’ère numérique, la confiance, la confidentialité et la protection des données sont des valeurs fondamentales qui doivent être protégées par des moyens qui vont au-delà des contrôles techniques », souligne Joanna Świątkowska, responsable de l'exploitation, ECSO. « En collaboration avec ISACA, nous visons à promouvoir ces thèmes et à consolider les compétences numériques et les capacités nécessaires pour contribuer à un monde numérique plus sûr. Cette collaboration fait écho à notre engagement commun de promouvoir la confiance numérique et une culture de coopération et de responsabilité partagée. »

Des informations complémentaires sur les certifications d'ISACA sont disponibles ici, et les ressources de cybersécurité d'ISACA sont consultables ici. Pour en savoir plus sur SheLeadsTech, cliquez ici.

À PROPOS D'ISACA

ISACA® (www.isaca.org) est une communauté mondiale soutenant les particuliers et les entreprises dans leur quête de confiance numérique. Depuis plus de 50 ans, ISACA apporte aux particuliers et aux entreprises les connaissances, les qualifications, l’éducation, la formation et la communauté nécessaires pour faire avancer leur carrière, transformer leurs organisations et construire un monde numérique plus fiable et éthique. ISACA est une association professionnelle mondiale et une organisation d’apprentissage s'appuyant sur l’expertise de ses 170 000 membres qui travaillent dans des domaines de confiance numérique, comme la sécurité de l’information, la gouvernance, l’assurance, la gestion des risques, la confidentialité et la qualité. L'association est présente dans 188 pays et dispose de 225 représentations dans le monde entier. En Europe, ISACA compte plus de 30 000 membres, et l'organisation a renforcé sa présence dans la région avec l'ouverture d'un bureau à Dublin, Irlande, en 2022. Grâce à sa fondation One In Tech, ISACA soutient l’éducation informatique et l'avancement de carrière pour les populations manquant de ressources et sous-représentées.

À PROPOS DE L'ECSO

L’Organisation européenne de cybersécurité (ECSO) est un organisme à but non lucratif créé en 2016. L’ECSO réunit plus de 290 acteurs européens de la cybersécurité, y compris de grandes entreprises, des PME et des startups, des centres de recherche, des universités, des utilisateurs finaux, des opérateurs, des associations et des administrations nationales. L’ECSO travaille avec ses membres et partenaires pour déployer un écosystème européen compétitif en termes de cybersécurité qui fournit des solutions de cybersécurité éprouvées et promeut les capacités de cybersécurité et l’indépendance technologique de l’Europe.

Pour de plus amples renseignements : www.ecs-org.eu.

