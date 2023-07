Le partenariat entre Onfido et Lemonway permet de multiplier par deux l'acquisition client grâce à un processus KYC rationalisé

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Onfido, leader mondial de la vérification d'identité automatisée, dresse aujourd'hui le bilan de son partenariat de quatre ans avec Lemonway, un établissement de paiement pan-européen de premier plan. Lemonway a obtenu un retour sur investissement important depuis l'intégration des solutions de vérification d'identité pilotées par l'IA d'Onfido. Cela se traduit notamment par un doublement des taux de validation des documents d'identité et, consécutivement, de la validation des portefeuilles et des comptes donnant lieu à une croissance de l'activité respectant les normes réglementaires.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les conclusions ici.

Lemonway fournit des services de paiement réglementés, de gestion de portefeuilles et de Pay-Out pour des marketplaces telles que Decathlon, SNCF Connect et HelloAsso. Afin de se conformer aux réglementations de l'Espace économique européen (EEE) en matière de processus Know Your Customer (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), Lemonway recherchait une solution lui permettant de minimiser les délais de création de comptes utilisateur et de vérifier les documents d'identité à l'échelle mondiale. Lemonway souhaitait également mettre l’accent sur l’expérience client et intégrer la détection du vivant à son parcours d’identification client.

En 2021, Lemonway a conclu un partenariat avec Onfido pour mettre en œuvre une solution numérique KYC visant à rationaliser le processus d'onboarding et à offrir une expérience client plus intuitive, en appliquant un contrôle continu pour prévenir la fraude tout en respectant des normes réglementaires strictes.

Ce partenariat a permis d'obtenir des résultats significatifs en termes d'amélioration de l'efficacité opérationnelle, de renforcement de la conformité et de croissance de l'activité. Plus précisément, Lemonway a constaté :

Une augmentation de l'automatisation et des taux de validation pour les comptes individuels : Lemonway a observé une forte amélioration de la validation des comptes individuels depuis le début de l’année, le taux d'automatisation ayant plus que doublé .

: Lemonway a observé une forte amélioration de la validation des comptes individuels depuis le début de l’année, le taux d'automatisation ayant . Une réduction de la charge de travail manuelle : l'automatisation des processus de vérification d’identité a engendré une réduction du travail manuel nécessaire au contrôle des documents et à la gestion des dossiers de conformité.

: l'automatisation des processus de vérification d’identité a engendré une réduction du travail manuel nécessaire au contrôle des documents et à la gestion des dossiers de conformité. Une augmentation du taux de validation des documents : Lemonway a repensé son flux de travail KYC tout en intégrant Onfido, qui combinés, ont engendré un doublement du taux de validation des documents d'identité.

: Lemonway a repensé son flux de travail KYC tout en intégrant Onfido, qui combinés, ont engendré un du taux de validation des documents d'identité. Une amélioration du taux de conversion : l'automatisation de l'étape de vérification des documents a ouvert la voie à une expérience utilisateur intuitive, entraînant ainsi une augmentation du taux de conversion.

Lemonway et Onfido ont élargi leur partenariat afin de renforcer leur leadership sur les marketplaces et plus particulièrement auprès des grandes entreprises. Lemonway exploitera Onfido Studio pour orchestrer les parcours de vérification, ainsi que Motion, la solution biométrique de détection du vivant de nouvelle génération d'Onfido, primée, permet de multiplier par 12 la vitesse de vérification et de détecter la présence d'une personne physique réelle en quelques secondes. Ce partenariat élargi intégrera également les solutions Known Faces et Device Intelligence qui contribuent au renforcement de la lutte contre les fraudes courantes et complexes.

« Onfido est un partenaire essentiel pour Lemonway. Ses solutions de vérification d'identité alimentées par l'IA ont permis la rationalisation de notre processus d’onboarding client, en minimisant les frictions et en améliorant les taux de conversion », déclare Jeremy Ricordeau, directeur de l’exploitation chez Lemonway. « Onfido se distingue par son engagement envers la précision et la sécurité. Cela est rassurant, car nous savons que les données personnelles de nos clients sont protégées. »

En permettant une expérience de paiement optimale et en se conformant aux exigences réglementaires, Lemonway vise à favoriser la croissance du commerce B2B en Europe.

« À l'ère du numérique, la rapidité et la fonctionnalité sont essentielles à l'expérience client. Nous sommes ravis de développer des liens de partenariat avec Lemonway afin d’accélérer et de traiter les demandes plus efficacement tout en proposant une expérience utilisateur simplifiée », déclare Nello Franco, Chief Customer Officer chez Onfido. « Grâce à la certification ETSI TS 911 461 d'Onfido et à sa prise en charge de plus de 2 500 documents d'identité, Lemonway est en mesure de développer son activité et de répondre aux exigences de conformité réglementaire tout en continuant à améliorer l'expérience client globale. »

À propos d’Onfido :

Onfido simplifie l’identité numérique. Onfido Real Identity Platform permet aux entreprises d’adapter les méthodes de vérification aux besoins individuels dans une solution d’orchestration no code, combinant la vérification des documents d’identité et un contrôle biométrique, la consultation de sources de données fiables et la détection signaux de fraude. Onfido Atlas™ AI alimente la vérification d'identité de bout en bout de la plateforme. Développée en interne depuis plus de 10 ans, Onfido Atlas garantit des résultats fiables, rapides et précis.

Reconnue comme un leader mondial de l’IA dans le domaine de la vérification d’identité, Onfido bénéficie du soutien de TPG Growth, Idinvest Partners, Crane Venture Partners, Salesforce Ventures et M12 (Microsoft) entre autres. Plus de 900 entreprises dans le monde utilisent Onfido, ce qui permet à des millions de personnes chaque semaine d’accéder à des services en ligne, aussi bien pour des institutions dont le chiffre d’affaires se compte en milliards que pour des start-ups en hypercroissance.

À propos de Lemonway

Lemonway est un établissement de paiement pan-européen agréé qui propose des services réglementés à grande échelle aux marketplaces. Ces services s’étendent du traitement des paiements à la gestion des portefeuilles, dans un cadre sécurisé de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de vérification de l’identité client (KYC), en passant par les Pay-Out accélérés. Régulée par l'ACPR (« Autorité de contrôle prudentiel et de résolution »), Lemonway est dûment autorisée à exercer ses activités dans tous les pays européens. La société emploie 135 personnes de 20 nationalités différentes.

Pour de plus amples informations, suivez-nous sur LinkedIn ou consultez notre site Lemonway.com

