Rimini Support™ ermöglicht es dem Gachon University Gil Medical Center, seine Projekte zur digitalen Transformation voranzutreiben und der Gemeinschaft weiterhin als wegweisendes Krankenhaus zu dienen

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software, ein Salesforce- und AWS-Partner, gab heute bekannt, dass das Gachon University Gil Medical Center (Gil Medical Center), ein wegbereitender Gesundheitsdienstleister mit vielen „Pionierleistungen“ im Land, Rimini Support™ für die Softwarepflege seiner Oracle-Datenbank ausgewählt hat. Die Entscheidung hat sowohl zu Stabilität als auch zu Verbesserungen in den geschäftskritischen IT-Abläufen geführt, die jedes Jahr dem Bedarf von 1,5 Millionen Patienten und Tausenden von medizinischem Personal, Studenten und Mitarbeitern gerecht werden.

Das Gil Medical Center nutzt den Support von Rimini zur Unterstützung seiner Unternehmens-Vision, „Höchste Qualität und Zuverlässigkeit“ aufrechtzuerhalten.

Das Gil Medical Center ist das fünftgrößte Krankenhaus in Korea und belegt Platz 3 als führendes Krankenhaus-Forschungszentrum. Es ist stolz darauf, die Vision zu erfüllen, „das qualitativ hochwertigste, zuverlässigste und respektvollste Krankenhaus mit einem hohen Grad an Patientenzufriedenheit im 21. Jahrhundert zu sein." Um dieses hohe Ziel zu erreichen, richtete das Gil Medical Center als erstes Krankenhaus in Korea ein regionales Traumazentrum ein, bot medizinische Helikoptertransportdienste an und nutzte ein vollständig integriertes Computersystem für die Verwaltungsaufgaben von Krankenhäusern.

Als technologisch fortschrittliche Organisation war das Gil Medical Center das erste Unternehmen, das Oracle Database zur Unterstützung seiner Vorgänge implementierte, welches heute sein medizinisches Informationssystem und das HR-System umfasst. Der von Oracle für diese umfassende Technologie-Investition bereitgestellte Software-Support bot jedoch nicht die Servicequalität, die es dem Gil Medical Center ermöglichen würde, seine Patienten und internen Kunden stets mit der erforderlichen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu bedienen. Da die Verzögerungen häufiger wurden und die Stabilität der IT-Infrastruktur des Krankenhauses weiterhin beeinträchtigt war, wandte sich das Gil Medical Center an Rimini Street, um das Problem mit dem Software-Support zu lösen.

„Das Gil Medical Center generiert und speichert große Datenmengen, um seine wachsende Zahl von Patienten aus der ganzen Welt zu versorgen. Wenn wir ein Problem mit unseren Systemen haben und es nicht innerhalb kurzer Zeit lösen können, hat dies direkte Auswirkungen auf die Millionen von Kunden, die wir betreuen“, sagte Jong-Joon Lee, Direktor des Computer Information Office am Gil Medical Center der Gachon University. „Rimini Street bietet uns maßgeschneiderte Support-Services, indem es das Geschäft und die Infrastruktur unserer IT-Abteilung genau analysiert und ergründet. Mit der Hilfe des engagierten Primary Support Engineers von Rimini Street, der von hunderten erfahrenen Mitarbeitern unterstützt wird, sind unsere Systeme stabil und laufen optimal, was für uns von entscheidender Bedeutung ist.“

Rimini Street ebnet den Weg zu weiteren „Pionierleistungen“ für das Gil Medical Center

Das Gil Medical Center schließt sich dem Kreis der tausenden Kunden von Rimini Street an, die durch den Wechsel zum Rimini-Support für die Wartung ihrer Oracle-Datenbanksoftware erhebliche Kosteneinsparungen erzielt haben. Der grundlegende Wert dieser konstruktiven Geschäftsentscheidung umfasst folgende Punkte:

Garantierter Support für mindestens 15 Jahre für die mit Rimini Street vertraglich vereinbarte Version

Keine störenden, erzwungenen Upgrades, die ein unvorhergesehenes Risiko für das Unternehmen darstellen können

Fortgesetzter Support für die hochgradig an den Kundenbedarf angepasste Plattform, den der Anbieter nicht bereitstellt

Neuzuweisung knapper IT-Ressourcen, einschließlich Budget und Fachkräfte, hin zu strategischen, innovativen Projekten

Nachdem die Oracle-Datenbank für das Gil Medical Center stabilisiert wurde und mit dem Support von Rimini reibungslos läuft, konzentriert sich das IT-Team des Krankenhauses auf die Einrichtung eines Systems der nächsten Generation, um seine Marke zu stärken, Businessfähigkeiten zu erweitern und die medizinische Industrie weiterhin mit neuen Fortschritten anzuführen, die die Bürger der Welt heilen und schützen.

„Als führendes Krankenhaus im Bereich Forschung und Entwicklung und als multidisziplinäre onkologische Versorgungsstelle richten wir unseren Blick weiterhin auf die Zukunft der Medizin durch die Kraft der Technologie. Die Partnerschaft mit Rimini Street hat uns geholfen, unsere Aufmerksamkeit auf den vor uns liegenden Weg zu richten und unsere Initiativen zur digitalen Transformation zu finanzieren, um die betrieblichen Abläufe und die Organisation zu verbessern“, sagte Lee.

Kevin Kim, General Manager von Rimini Street Korea, fügte hinzu: „Rimini Street ermöglicht es allen Unternehmen mit begrenztem IT-Budget und begrenztem Fachpersonal, jeden Dollar und jede Stunde zu optimieren, um maximalen Mehrwert zu schaffen.“ Es macht uns sehr stolz, die Vision des Gil Medical Center zu unterstützen und die Fortschritte seiner Arbeit auf dem Gebiet der Medizin zu verfolgen.“

Entdecken Sie das ganze Portfolio von Rimini Street mit seinem äußerst reaktionsschnellen, zuverlässigen und bewährten Support, Managed Services, Sicherheit, Integration, Überwachbarkeit, professionellen Dienstleistungen und Rimini ONE™ End-to-End-Outsourcing-Lösungen für SAP-, Oracle- und Salesforce-Anwendungen zur Unterstützung von Wettbewerbsvorteilen, Rentabilität und Wachstum.

