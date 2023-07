Biocytogen Pharmaceuticals conclut un accord de licence avec Pheon Therapeutics

PÉKIN et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Pékin) Co., Ltd. (« Biocytogen », HKEX : 02315), une société mondiale de biotechnologie dédiée à la découverte de nouveaux anticorps thérapeutiques, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord de licence d’anticorps avec Pheon Therapeutics (Pheon), l’un des principaux spécialistes des conjugués anticorps-médicaments (CAM) qui développe des CAM de nouvelle génération pour un large éventail de cancers difficiles à traiter. Aux termes de l’accord, Pheon développera et commercialisera un anticorps développé à l’aide des plateformes exclusives RenMice™ de Biocytogen. Biocytogen recevra une somme forfaitaire, puis des paiements au fur et à mesure des étapes de développement et de commercialisation, ainsi qu’un pourcentage à un chiffre sur les ventes nettes.

Les plateformes exclusives RenMice™ de Biocytogen permettent le remplacement complet des gènes variables des anticorps humains in situ. Associées à une stratégie d’élimination des cibles, elles permettent de générer des anticorps entièrement humains présentant une faible immunogénicité, une grande diversité, une réactivité croisée avec d’autres des espèces, une forte affinité et une bonne capacité de développement. Les plateformes RenMice™ et les anticorps dérivés ont été reconnus par de nombreuses sociétés biotechnologiques et biopharmaceutiques renommées.

Le nouvel accord élargit le portefeuille de CAM de Pheon, qui se targue de disposer des CAM les meilleurs de leur catégorie pour répondre aux importants besoins cliniques non satisfaits dans le domaine de l’oncologie. Pheon a été lancé en mars 2022 grâce à une levée de fonds de série A de 68 millions USD, menée par une solide équipe de direction composée de spécialistes en thérapies anticancéreuses ciblées et en CAM.

Le Dr Yuelei Shen, PDG de Biocytogen, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Pheon Therapeutics. En utilisant RenMice™, nous avons lancé le projet Integrum pour développer des molécules d’anticorps thérapeutiques entièrement humains visant plus d’un millier de cibles et élaborer des médicaments suivant différentes modalités. La combinaison de nos forces en matière de découverte d’anticorps entièrement humains avec les atouts de Pheon dans les technologies CAM peut accélérer la génération de nouvelles thérapies différenciées qui peuvent apporter des avantages aux patients. »

Bertrand Damour, directeur de Pheon Therapeutics, a déclaré : « Cet accord de licence représente une expansion significative du pipeline de Pheon et renforce notre capacité à développer avec succès la prochaine génération de CAM. Biocytogen est un partenaire fantastique possédant la maîtrise de technologies révolutionnaires parfaitement adaptées à nos besoins. Nous avons hâte de travailler avec eux et de contribuer à la découverte de thérapies puissantes pouvant répondre à l’important besoin non satisfait des patients atteints de tumeurs solides liées à un large éventail de cancers difficiles à traiter. »

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX : 02315) est une entreprise mondiale de biotechnologie qui utilise des technologies innovantes pour mener ses activités de recherche et développement de nouveaux médicaments basés sur des anticorps. En s’appuyant sur ses plateformes exclusives de rongeurs RenMab™/RenLite®/RenNano® pour développer des anticorps et des nanocorps monoclonaux, bispécifiques/multispécifiques entièrement humains, Biocytogen a intégré ses plateformes d’évaluation in vivo de l’efficacité des médicaments et une solide expertise en développement clinique pour rationaliser l’ensemble du processus de développement de médicaments. Biocytogen a lancé un projet à grande échelle visant à développer des anticorps de première qualité et/ou haut de gamme pour plus d’un millier de cibles, dénommé Projet Integrum (RenMiceTM HiTS Platform). Au 31 mai 2023, 46 accords de co-développement, de licence ou de transfert d’anticorps thérapeutiques et 20 accords de licence RenMiceTM ont été conclus dans le monde entier, notamment plusieurs partenariats avec des multinationales pharmaceutiques. Le pipeline de Biocytogen comprend 10 actifs principaux et des partenariats concernant plusieurs actifs cliniques. Basée à Pékin, Biocytogen possède des filiales en Chine (Haimen Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco) et en Allemagne (Heidelberg). Pour plus d’informations, visiter le site Web : http://en.biocytogen.com.cn.

À propos de Pheon Therapeutics

Pheon Therapeutics est un spécialiste des conjugués anticorps-médicaments (CAM) qui développe un pipeline de monothérapies pour de nouvelles cibles et/ou avec de nouvelles charges utiles. Les CAM offrent la possibilité de traiter les tumeurs solides et les cancers liquides qui n’ont pas réagi aux autres traitements. Le principal programme de Pheon concerne le développement d’un CAM de nouvelle catégorie visant une nouvelle cible qui est fortement exprimée dans les tumeurs solides dans un large éventail de types de cancer difficiles à traiter. Pheon est soutenu par les investisseurs spécialisés dans les soins de santé Atlas Venture, Brandon Capital, Forbion et Research Corporation Technologies (RCT). Pheon dispose d’une équipe de direction chevronnée de classe mondiale qui réunit le meilleur en matière d’ingénierie, d’expertise clinique et managériale et de bilan CAM. Pour plus d’informations, visiter le site Web : www.pheontx.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.