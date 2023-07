Rimini Support™ umożliwia Centrum Medycznemu Gil Uniwersytetu Gachon realizację projektów z dziedziny transformacji cyfrowej oraz dalsze świadczenie przełomowych usług hospitalizacyjnych

Gachon University Gil Medical Center (Gil Medical Center), a pioneering health provider with many “firsts” in the nation, has selected Rimini Support™ to provide software maintenance for its Oracle Database, leading to stability and improvement in its mission-critical IT operations that serve the needs of 1.5 million patients and thousands of medical staff, students and employees each year. (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj, że Centrum Medyczne Gil Uniwersytetu Gachon (Centrum Medyczne Gil), pionierski dostawca opieki zdrowotnej mogący się poszczycić wieloma przełomowymi osiągnięciami w skali kraju, wybrało Rimini Support™ do serwisowania swojego oprogramowania Oracle Database. Decyzja ta zapewniła zarówno stabilność, jak i poprawę kluczowej działalności w obszarze IT leżącej u podstaw usług świadczonych na rzecz 1,5 mln pacjentów i tysięcy pracowników służby zdrowia, studentów i pozostałego personelu rocznie.

Centrum Medyczne Gil wykorzystuje Rimini Support do realizacji swojej wizji zakładającej utrzymanie „najwyższej jakości i niezawodności” świadczonych usług.

Centrum Medyczne Gil, piąta co do wielkości placówka zajmująca 3. pozycję w rankingu wiodących szpitali badawczych w Korei, może się poszczycić realizacją wizji polegającej na prowadzeniu „najwyższej jakości, najbardziej niezawodnego i cieszącego się najwyższym uznaniem szpitala o najwyższym poziomie satysfakcji pacjentów w XXI wieku”. Aby osiągnąć ten ambitny cel, Centrum Medyczne Gil jako pierwszy szpital w Korei otworzyło regionalny ośrodek leczenia urazów, oferuje usługi transportu medycznego z zastosowaniem śmigłowców oraz wykorzystuje w pełni zintegrowany system komputerowy do obsługi administracyjnej szpitala.

Jako organizacja zaawansowana pod względem technologicznym, Centrum Medyczne Gil jako pierwsze wdrożyło oprogramowanie Oracle Database w celu obsługi prowadzonej działalności, które dziś obejmuje system informacji medycznej oraz system obsługi kadr placówki. Jednak wsparcie świadczone przez Oracle w zakresie tej kompleksowej inwestycji technologicznej nie zapewniało wystarczającego poziomu jakości obsługi, by Centrum mogło dostatecznie szybko, a przy tym z należytą niezawodnością reagować na potrzeby pacjentów oraz klientów wewnętrznych. W świetle nasilających się opóźnień stale wpływających na stabilność pracy infrastruktury informatycznej szpitala Centrum Medyczne Gil zwróciło się do Rimini Street, pragnąc wyeliminować problemy napotykane w zakresie posiadanego oprogramowania.

– Centrum Medyczne Gil generuje i przechowuje ogromne ilości danych dotyczących stale powiększającego się grona pacjentów z całego świata. Problemy z obsługiwanymi systemami, których nie udaje się szybko rozwiązać, bezpośrednio wpływają na sytuację milionów naszych klientów – powiedział Jong-Joon Lee, dyrektor biura ds. informatycznych w Centrum Medycznym Gil Uniwersytetu Gachon. – Rimini Street zapewnia nam zindywidualizowane usługi wsparcia dzięki ścisłej analizie i zrozumieniu działalności i infrastruktury naszego działu IT. Pomoc dedykowanego głównego inżyniera wsparcia Rimini Street, wspieranego przez setki doświadczonych pracowników, umożliwiła stabilną i optymalną pracę naszych systemów. Ma to dla nas zasadnicze znaczenie.

Rimini Street pomaga Centrum Medycznemu Gil w realizacji kolejnych przełomowych dokonań

Centrum Medyczne Gil dołączyło do tysięcy klientów Rimini Street, którzy zyskali istotne oszczędności dzięki przejściu na Rimini Support w zakresie serwisowania oprogramowania Oracle Database. Ta kluczowa decyzja biznesowa wiąże się z szeregiem znaczących korzyści, takich jak:

gwarancja minimum 15 lat wsparcia w zakresie wersji oprogramowania będącej przedmiotem umowy z Rimini Street;

brak forsowanych aktualizacji oprogramowania skutkujących zakłóceniem bieżącej działalności, które niosą ze sobą ryzyko nieprzewidzianych skutków dla organizacji;

stałe wsparcie w zakresie wysoce spersonalizowanej platformy, nieświadczone przez dostawcę oprogramowania;

możliwość przeznaczenia ograniczonych zasobów IT, w tym środków finansowych oraz czasu pracy utalentowanych pracowników, na realizację strategicznych, innowacyjnych projektów.

Dzięki zapewnieniu stabilnej i niezakłóconej pracy Oracle Database poprzez wybór Rimini Support zespół informatyków Centrum Medycznego Gil może skoncentrować się na stworzeniu systemu nowej generacji, który wzmocni markę szpitala, zwiększy jego możliwości biznesowe i utrwali jego pozycję jako wiodącej placówki w branży medycznej dzięki nowym osiągnięciom w dziedzinie leczenia i ochrony pacjentów z całego świata.

– Jako wiodący szpital w dziedzinie prac badawczo-rozwojowych i multidyscyplinarny ośrodek onkologiczny, pragniemy w dalszym ciągu koncentrować się na przyszłości medycyny, wykorzystując potencjał technologii. Dzięki współpracy z Rimini Street możemy teraz skupić się na dalszych działaniach i finansowaniu inicjatyw z zakresu transformacji cyfrowej w celu doskonalenia naszej organizacji oraz prowadzonej przez nią działalności – powiedział Lee.

– Z Rimini Street każda organizacja dysponująca ograniczonym budżetem w obszarze IT i ograniczoną pulą talentów zyskuje możliwość optymalizacji każdego wydanego dolara i każdej przepracowanej godziny w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści. Ogromnie cieszymy się z możliwości wsparcia wizji Centrum Medycznego Gil i z dumą obserwujemy jego dokonania w świecie medycyny – dodał Kevin Kim, dyrektor generalny Rimini Street Korea.

Poznaj pełne portfolio Rimini Street obejmujące ultraresponsywne, niezawodne i sprawdzone wsparcie, usługi zarządzane, bezpieczeństwo, integrację, obserwowalność, usługi specjalistyczne oraz kompleksowe rozwiązania outsourcingowe Rimini ONE™ dla aplikacji SAP, Oracle i Salesforce na potrzeby wsparcia przewagi konkurencyjnej, rentowności i wzrostu klientów.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5000 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

