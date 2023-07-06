Rimini Support™ 協助嘉泉大學附屬吉爾醫學中心推展數位轉型專案，持續以先鋒醫院角色造福社區

嘉泉大學吉爾醫學中心（吉爾醫學中心）是韓國一家具有多項「第一」創舉的頂尖醫療機構。吉爾醫學中心選擇 Rimini Support™ 為其 Oracle 資料庫提供軟體維護服務，確保每年為 150 萬名患者和數千名醫護人員、學生和員工提供服務的關鍵 IT 運作更加穩定和改善。（照片：美國商業資訊）

嘉泉大學吉爾醫學中心（吉爾醫學中心）是韓國一家具有多項「第一」創舉的頂尖醫療機構。吉爾醫學中心選擇 Rimini Support™ 為其 Oracle 資料庫提供軟體維護服務，確保每年為 150 萬名患者和數千名醫護人員、學生和員工提供服務的關鍵 IT 運作更加穩定和改善。（照片：美國商業資訊）

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Rimini Street, Inc (Nasdaq: RMNI) 是一家提供端對端企業軟體支援、產品和服務的全球供應商，同時也是 Oracle 和 SAP 軟體以及 Salesforce 的領頭第三方支援服務提供商，並且是 AWS 的合作夥伴。公司今天宣布韓國首屈一指的頂尖醫療機構嘉泉大學附屬吉爾醫學中心，已選擇 Rimini Support™ 為其 Oracle 資料庫提供軟體維護服務。吉爾醫學中心每年為 150 萬名患者和數千名醫療人員、學生和員工提供服務，此一決定勢將使吉爾醫學中心極其關鍵的 IT 運作更加穩定與改善。

吉爾醫學中心借助 Rimini Support 之力，進一步實現其企業願景，保持「最高品質和可靠性」

吉爾醫學中心在韓國醫療機構中規模排名第五， 並評比為韓國領先研究中心排名第三的醫院。該中心以實現「在21世紀成為最高品質、最可靠、最受尊崇且患者滿意度高的醫院」的願景為目標。為實現此一崇高目標，吉爾醫學中心成為韓國第一家設立區域創傷中心、提供醫療直升機載送服務並利用全面整合的電腦系統進行醫院行政工作。

吉爾醫學中心擁有先進技術設備，為第一家實施 Oracle 資料庫來支援業務運作的醫院，其中包括醫療資訊系統和人力資源系統。然而，Oracle 對於這項重要技術投資所提供的軟體支援服務品質不足，無法協助吉爾醫學中心以必要的速度和可靠性為患者和內部客戶提供全方位服務。由於延誤不斷且持續影響醫院的 IT 基礎設施穩定性，吉爾醫學中心尋求 Rimini Street 解決其軟體支援方面的挑戰。

嘉泉大學吉爾醫學中心的電腦資訊辦公室主任 Jong-Joon Lee 表示：「吉爾醫學中心生成並儲存大量資訊，為來自世界各地日益漸增的患者提供服務。如果我們的系統出現問題且無法在短時間內解決，直接影響到的是我們為數百萬客戶提供服務的能力。Rimini Street 仔細分析及瞭解 IT 部門的業務和基礎設施，為我們提供客製化的支援服務。在 Rimini Street 技術支援客服工程師和數百名經驗豐富的專家支援下，我們的系統穩定運行且達到了最佳狀態，這對我們至關重要。」

Rimini Street 為吉爾醫學中心鋪路，攜手迎向全新挑戰

吉爾醫學中心加入了成千上萬的 Rimini Street 客戶行列，轉向 Rimini Support 尋求 Oracle 資料庫軟體維護服務，顯著節省了成本。這項具有巨大價值的企業決策還包括以下面向：

為 Oracle 資料庫提供至少 15 年支援保證 (與 Rimini Street 簽訂的版本)

不再擔心干擾業務的強制升級，不會導致額外營運風險產生

Rimini Street 持續支援吉爾醫學中心高度客製化的平台，超越其他供應商能提供的服務範圍

重新分配有限的 IT 資源，包括預算和人才，用於策略和創新專案

隨著吉爾醫學中心的 Oracle 資料庫在 Rimini Support 的穩定運行下順利運作，醫院的 IT 團隊專注於建立下一代系統，以強化品牌、擴展業務能力，並繼續在醫療行業中引領進步，為廣大民眾提供醫療服務。

Lee 表示：「作為研發和多學科腫瘤護理領域的領先醫院，我們透過科技的力量持續關注醫學的未來。與 Rimini Street 的合作幫助我們將焦點轉向未來的發展，為數位轉型計劃提供資金，改善我們的營運和組織能力。」

Rimini Street 韓國總經理 Kevin Kim 補充道：「Rimini Street 讓 IT 預算和人才資源有限的組織都能善用每一分錢和每分每秒，提供最大價值。我們非常支持吉爾醫學中心的願景，同時很高興能見證其在醫學領域取得的成就和影響力。」

探索 Rimini Street 回應迅速、值得信賴且經得起考驗的全套產品組合支援服務、託管服務、安全性、整合性、可觀測性、專業服務以及Rimini ONE™ 端對端外包解決方案適用於 SAP、Oracle 以及 Salesforce 支援具有競爭優勢、盈利能力和業務成長的應用程式。

關於 Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (納斯達克代碼：RMNI) 為 Russell 2000® 旗下公司，是端對端企業軟體支援、產品和服務的全球提供商，同時也是 Oracle 和 SAP 軟體以及 Salesforce 的領頭第三方支援提供商，並為 AWS 的合作夥伴。公司業務遍及全球，提供全方位的統一解決方案系列來運行、管理、支援、客製、配置、連接、保護、監控和優化企業應用程式、資料庫和技術軟體，協助客戶實現業務成果、降低成本並重新分配創新資源。迄今為止，超過 5,000 家《財星 500 強企業》、《財星》全球 100 強、中階市場、公共部門和來自各行各業的其他組織等，全都依賴 Rimini Street 作為公司信賴的企業軟體解決方案提供商。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.riministreet.com，與 Rimini Street 聯絡，或造訪我們的 Twitter、Facebook 以及 LinkedIn。 (IR-RMNI)

前瞻性聲明

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「可」 、「能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與應對未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響；企業軟體管理和支援格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化；軟體支援服務業的大量競爭；客戶對拓展後產品與服務的採用以及對我們有望引進的產品和服務的採用；我們維持或實現營收成長或獲利的能力，以及管理營收成本的能力；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化，以及與留存率相關的風險；公司管理團隊失去一名或多名成員；我們吸引和留住合格員工和重要員工的能力；實現獲利性成長的挑戰；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從運運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；環境、社會和治理事務的影響；為應對新冠疫情任何殘留影響及其對公司業務的經濟、營運和財務影響所採取的行動；與全球營運相關的風險；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊科技系統，以及防範其他網路安全威脅，從而保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私規定；我們在財務報告過程中維持有效內部控制系統的能力；我們維護、保護和提升我們智慧財產權的能力；法規的變化，包括稅法的變化或公司課稅情況的不利結果，或我們無法留出充足的納稅儲備金；公司信貸安排的持續債務服務義務以及涉及公司業務和相關利率風險的財務和營運契約，包括轉而採用SOFR或其他利率基準的不確定性；公司現金和現金等價物是否足以滿足其流動性需求；如有，按照我們的股票回購計畫進行回購的數額和時機，以及我們根據此類計畫提升股東價值的能力；涉及Rimini Street股本證券長期價值的不確定性；干擾我們業務或公司客戶業務的災難性事件；以及那些Rimini Street於2023年5月3日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新，以及公司遞交給美國證券交易委員會的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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