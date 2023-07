Rimini Support™ permite que Gachon University Gil Medical Center avance en sus proyectos de transformación digital y continúe brindando servicios a la comunidad como hospital pionero

Gachon University Gil Medical Center (Gil Medical Center), a pioneering health provider with many “firsts” in the nation, has selected Rimini Support™ to provide software maintenance for its Oracle Database, leading to stability and improvement in its mission-critical IT operations that serve the needs of 1.5 million patients and thousands of medical staff, students and employees each year. (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de asistencia, productos y servicios integrales de software empresarial, proveedor líder de asistencia técnica de terceros para software Oracle y SAP, y socio de Salesforce y AWS, anunció hoy que Gachon University Gil Medical Center (Gil Medical Center), proveedor de servicios de salud pionero con muchas innovaciones en la nación, ha elegido a Rimini Support™ a fin de brindar mantenimiento de software para su Oracle Database. La decisión ha generado estabilidad y mejoras en sus operaciones de TI fundamentales que satisface las necesidades de 1.5 millones de pacientes y miles de miembros del personal médico, estudiantes y empleados todos los años.

Gil Medical Center aprovecha el soporte de Rimini para promover su visión empresarial de mantener “la calidad y la confiabilidad más altas”

Gil Medical Center, el quinto hospital centro de investigación más grande y el tercer líder en Corea, se enorgullece en hacer realidad la idea de ser el “hospital más confiable, más respetuoso y de más alta calidad con un alto nivel de satisfacción del paciente en el siglo XXI ”. A fin de lograr este objetivo virtuoso, Gil Medical Center se convirtió en el primer hospital en establecer un centro traumatológico regional en Corea, ofrecer servicios de transporte en helicóptero médico y utilizar un sistema informático totalmente integrado para las tareas administrativas del hospital.

Como organización avanzada en términos tecnológicos, Gil Medical Center fue el primero en implementar Oracle Database para soportar sus operaciones, que en la actualidad incluyen su sistema de información médica y sistema de RR. HH. Sin embargo, el soporte de software brindado por Oracle para su inversión tecnológica integral no podía brindar la calidad de servicio que permitiría que Gil Medical Center sirva a sus pacientes y clientes internos de manera enérgica con la velocidad y la confiabilidad necesarias. Mientras las demoras se agravaban y continuaban impactando en la estabilidad de la infraestructura de TI del hospital, Gil Medical Center recurrió a Rimini Street para resolver sus problemas de soporte de software.

“Gil Medical Center genera y almacena una gran cantidad de datos para atender a su creciente cantidad de pacientes de todo el mundo. Si tenemos un problema con nuestros sistemas y no podemos resolverlo problema dentro de un plazo breve, esto impacta de manera directa en los millones de clientes que atendemos”, expresó Jong-Joon Lee, director de la Oficina de Información Computarizada de Gachon University Gil Medical Center. “Rimini Street nos brinda servicios de soporte personalizado al analizar y comprender de cerca el negocio y la infraestructura de nuestro departamento de TI. Con la ayuda de la Ingeniería de Soporte Primario especializada de Rimini Street, respaldada por cientos de recursos experimentados, nuestros sistemas son estables y se ejecutan de manera óptima, lo que es fundamental para nosotros”.

Rimini Street contribuye a sentar los cimientos para más innovaciones para Gil Medical Center

Gil Medical Center se suma a los miles de clientes de Rimini Street que han logrado ahorrar costos de manera significativa al optar por Rimini Support para el mantenimiento de su software Oracle Database. El valor añadido de esta decisión que empodera a las empresas incluye:

15 años de soporte mínimo garantizado para la versión contratada con Rimini Street

Sin actualizaciones forzosas y disruptivas que pueden traer aparejados riesgos imprevistos para la empresa

Soporte permanente para su plataforma altamente personalizada, que el proveedor no brinda

Reasignación de recursos de TI limitados, incluidos presupuesto y talento, destinados a proyectos estratégicos e innovadores

Como Oracle Database de Gil Medical Center está estabilizada y se ejecuta sin inconvenientes con Rimini Support, el equipo de TI del hospital se centra en establecer un sistema de última generación para fortalecer su marca, expandir las capacidades de negocio y continuar liderando la industria de la medicina con avances nuevos que curan y protegen a los pacientes de todo el mundo.

“Como hospital líder en el campo de I+D y atención oncológica multidisciplinaria, continuamos poniendo la mirada en el futuro de la medicina a través del poder de la tecnología. La alianza con Rimini Street nos ha ayudado a cambiar nuestro enfoque en el camino que queda por recorrer y financiar nuestras iniciativas de transformación digital para mejorar nuestras operaciones y organización”, expresó Lee.

Kevin Kim, gerente general de Rimini Street Korea, agregó: “Rimini Street permite que cualquier organización con un presupuesto de TI y recursos humanos limitados optimice cada hora y cada dólar para brindar un valor máximo. Nos enorgullece mucho apoyar la visión de Gil Medical Center y ver que su trabajo hace la diferencia en el campo de la medicina”.

Conozca la cartera completa de Rimini Street de servicios ultra reactivos, confiables y eficaces de asistencia técnica, servicios administrados , seguridad, integración, observabilidad, servicios profesionales y las soluciones integrales de tercerización Rimini ONE™ para aplicaciones de SAP, Oracle y Salesforce a fin de promover la ventaja competitiva, la rentabilidad y el crecimiento.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa del índice Russell 2000®, es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para productos de software Oracle y SAP, además de socio de Salesforce y AWS. La empresa opera en todo el mundo y tiene una familia completa de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, brindar asistencia, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar las aplicaciones empresariales, bases de datos y el software tecnológico. Además, les permite a los clientes lograr mejores resultados empresariales, reducir notablemente los costos y reasignar recursos a la innovación. Hasta la fecha, más de 5000 organizaciones que integran las listas Fortune 500 y Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street y lo consideran su proveedor de confianza de soluciones de software empresarial. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com y conéctese con Rimini Street en Twitter, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

