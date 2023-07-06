百奧賽圖與Pheon Therapeutics達成授權協議

中國北京和英國倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「百奧賽圖」，股票代碼02315.HK）是專注於創新治療性抗體發現的國際性生物科技公司，今天宣佈與專注於抗體藥物複合體（ADC）開發的Pheon Therapeutics（Pheon）達成抗體授權協議，該公司正在針對各種難治性腫瘤開發下一代ADC。根據協議條款，Pheon將推進使用百奧賽圖專有RenMice®平臺開發之抗體分子產品的開發及商業化。百奧賽圖將獲得首付款、潛在開發和商業化的里程碑付款，以及根據產品淨銷售額分成的個位數權利金。

百奧賽圖專有的RenMice®平臺具有完整原位替換的全人抗體可變區基因。該平臺結合標靶剔除策略，能夠生成免疫原性低、多樣性豐富、多物種交叉、親和力高、可開發性好的全人抗體。RenMice平臺及其衍生的抗體已得到許多知名生物科技和生物製藥公司的認可。

新協議的達成擴大了Pheon的ADC產品線，旨在開發同類首創和同類最優的ADC藥物，以因應腫瘤領域未獲滿足的重大臨床需求。Pheon於2022年3月成立，當時該公司以6800萬美元的A輪融資啟動，領導團隊由腫瘤標靶治療和ADC開發專家組成。

百奧賽圖董事長兼CEO沈月雷博士表示：「我們很高興與Pheon Therapeutics達成合作。我們使用RenMice®平臺啟動了『千鼠萬抗TM』計畫，旨在開發針對1000+標靶的全人治療性抗體分子，以推進不同分子形式的藥物開發。我們在全人抗體發現方面的優勢與Pheon在ADC技術方面的優勢相結合，可能會加速差異化新型療法的產生，從而使病患受益。」

Pheon Therapeutics執行長Bertrand Damour表示：「該授權合約代表了Pheon管線的重要擴充，增強了我們成功開發下一代ADC的能力。百奧賽圖是出色的合作夥伴，擁有非常適合我們需求的開創性技術。我們期待與其合作，以解決各種難治性癌症中實體瘤患者未獲滿足的重大需求。」

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代碼：02315.HK）是一家創新科技驅動新藥研發的國際性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地，以專注於科技創新、持續新藥產出、守護人類健康為使命。利用百奧賽圖自主研發並擁有完全獨立智慧財產權的全人抗體RenMice®平臺（RenMab®、RenLite®和RenNano®小鼠），將單抗、雙抗和奈米抗體開發技術平臺、動物體內藥效篩選平臺、強大的臨床開發能力有機整合在一起，形成了獨具特色、涵蓋藥物研發全部流程的新藥研發能力。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗TM」計畫），截至2023年5月31日，百奧賽圖已簽署了46項藥物合作開發/授權/轉讓協議，並與包括多家MNC在內的20家企業達成RenMice®平臺授權。 同時，百奧賽圖建立了由10項在研藥物組成的核心管線，並且我們已就其中多項臨床資產與外部合作夥伴建立了專案合作關係。未來，百奧賽圖將繼續攜手全球合作夥伴，持續產出眾多抗體藥物，進一步造福病患。百奧賽圖總部位於北京，在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山）及德國海德堡等地設有分支機搆。欲瞭解更多資訊，請瀏覽官網https://www.biocytogen.com.cn/。

關於Pheon Therapeutics

Pheon Therapeutics是一家專注於開發抗體藥物複合體（ADC）的公司，正在開發針對新標靶和/或具有新型有效載荷的單藥療法管線。ADC療法針對其他治療無反應的實體瘤和血液癌有一定潛力。Pheon的主導專案是針對某一新標靶的同類首創ADC藥物，該標靶在各種難以治療的實體瘤中存在廣泛高表現。Pheon投資者包括業界專業的Atlas Venture、Brandon Capital、Forbion和Research Corporation Technologies（RCT）。Pheon擁有富有經驗的世界級領導團隊，具有專業的ADC工程化改造、臨床和管理相關知識以及經驗。欲瞭解更多資訊，請造訪www.pheontx.com。

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