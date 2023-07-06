百奥赛图与Pheon Therapeutics达成授权协议

中国北京和英国伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（“百奥赛图”，股票代码02315.HK），一家专注于创新治疗性抗体发现的国际性生物技术公司，今天宣布与专注抗体药物偶联物（ADC）开发的Pheon Therapeutics（Pheon）达成一项抗体授权协议，该公司正在针对各种难治性肿瘤开发下一代ADC。根据协议条款，Pheon将推进基于一个由百奥赛图专有RenMice®平台得到的抗体分子产品的开发及商业化。百奥赛图将获得首付款，潜在开发和商业化的里程碑付款，以及基于产品的个位数净销售额分成。

百奥赛图专有的RenMice®平台具有完整原位替换的全人抗体可变区基因。该平台结合靶点敲除策略，能够生成免疫原性低、多样性好、多物种交叉、亲和力高、可开发性好的全人抗体。RenMice平台及基于其开发的抗体已被许多知名生物技术和生物制药公司认可。

新协议的达成扩充了Pheon的ADC产品线，旨在开发同类首创和同类最优ADC药物，以满足肿瘤领域未满足的重大临床需求。Pheon于2022年3月成立，当时该公司以6800万美元的A轮融资启动，领导团队由肿瘤靶向治疗和ADC开发专家组成。

百奥赛图董事长兼CEO沈月雷博士表示：“ 我们很高兴与Pheon Therapeutics达成合作。基于RenMice®平台我们启动了“千鼠万抗TM”计划，旨在开发针对1000+靶点的全人治疗性抗体分子，以推进不同分子形式的药物开发。我们在全人抗体发现方面的优势与Pheon在ADC技术方面的优势相结合，可能会加速差异化新型疗法的产生，从而使患者获益。”

Pheon Therapeutics首席执行官Bertrand Damour表示：“ 该许可协议代表了Pheon管线的重要扩充，增强了我们成功开发下一代ADC的能力。百奥赛图是一个出色的合作伙伴，拥有非常适合我们需求的开创性技术。我们期待与其合作，以解决各种难治性癌症中实体瘤患者的重大的未被满足的需求。”

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地，以专注技术创新、持续新药产出、守护人类健康为使命。基于百奥赛图自主研发并拥有完全独立知识产权的全人抗体RenMice®平台（RenMab®、RenLite®和RenNano®小鼠），将单抗、双抗和纳米抗体开发技术平台、动物体内药效筛选平台、强大的临床开发能力有机整合在一起，形成了独具特色、涵盖药物研发全流程的新药研发能力。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗TM”计划），截至2023年5月31日，百奥赛图已签署了46项药物合作开发/授权/转让协议并与包括多家MNC在内的20家企业达成RenMice®平台授权。 同时百奥赛图建立了由10项在研药物组成的核心管线，并且我们已就其中多项临床资产与外部合作方建立了项目合作关系。未来，百奥赛图将继续携手全球合作伙伴，持续产出众多抗体药物，更好地惠及患者。百奥赛图总部位于北京，在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山）及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。

关于Pheon Therapeutics

Pheon Therapeutics是一家专注开发抗体药物偶联物（ADC）的公司，正在开发针对新靶点和/或具有新型有效载荷的单药疗法管线。ADC疗法针对其他治疗无反应的实体瘤和血液癌有一定潜力。Pheon的主导项目是针对某一新靶点的同类首创ADC药物，该靶点在各种难以治疗的实体瘤中存在广泛高表达。Pheon投资者包括业内专业的Atlas Venture，Brandon Capital，Forbion和Research Corporation Technologies（RCT）。Pheon拥有世界级的、富有经验的领导团队，具有专业的ADC工程化改造、临床和管理相关知识以及经验。欲了解更多信息，请访问 www.pheontx.com。