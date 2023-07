The Rome EDITION Ridefinisce Il Lusso Nella Città Eterna

Punch Room at The Rome EDITION (Photo: Business Wire)

ROME--(BUSINESS WIRE)--The Rome EDITION, primo hotel italiano del marchio EDITION, apre ufficialmente le porte oggi, pronto ad accogliere gli ospiti nella Città Eterna.

Concepito, ideato e progettato dal visionario imprenditore Ian Schrager, realizzato e interpretato dal Gruppo Statuto, che ne è proprietario, con le sue 91 camere The Rome EDITION stabilisce un nuovo standard nella Capitale. Raffinatezza, attenzione ai dettagli, ricercatezza ed estetica di alto design lo rendono un luogo di incontro per romani e viaggiatori. Situato in una delle aree più invidiabili di Roma, l’hotel si trova a pochi passi da Via Veneto, la via più ambita d’Italia, immortalata in La Dolce Vita e icona del fascino italiano in tutto il suo splendore. Nelle immediate vicinanze si trovano inoltre attrazioni quali Piazza Barberini, Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi e i sempre incantevoli giardini di Villa Borghese.

Sorto negli anni Quaranta e precedentemente occupato da una delle principali banche italiane, l’edificio è un lampante esempio di stile razionalista realizzato da Cesare Pascoletti in collaborazione con il rinomato architetto Marcello Piacentini. Testimonianza del loro genio è il magnifico scalone centrale in pregiato marmo cipollino proveniente dalle cave delle Alpi Apuane. Le caratteristiche originali dell’epoca sono state mantenute in tutto: dai cortili centrali, alle lampade, alle statue.

L’hotel offre tre esclusivi bar, una rooftop lounge, un bar con piscina, un ristorante con cucina a vista; uno spazio wellness urbano con palestra e cabine per trattamenti; infine, una corte con giardino dove gli ospiti possono sorseggiare il loro drink preferito o degustare l’eccellente menu della romana Paola Colucci, chef partner dell’hotel. Le 91 camere, di cui 17 suite, presentano tutti gli elementi di design per cui EDITION è rinomato: le tonalità tenui, gli accenti del legno di noce e gli arredi progettati su misura.

A Roma il cibo è al primo posto. EDITION ha dunque scelto con cura per la propria offerta gastronomica una chef che fosse espressione della città: l’ha trovata in Paola Colucci, fondatrice autodidatta dell’apprezzato ristorante Pianostrada. Giunta in età adulta alla cucina, ha lasciato dopo 20 anni di carriera il mondo della finanza per soddisfare la passione di sempre, aprendo il suo primo ristorante nove anni fa. La socia e migliore amica Chiara Magliocchetti insieme alle figlie di Paola, Alice e Flaminia Spognetta, completano una squadra tutta al femminile.

Conosciuta come una delle migliori e più intuitive chef della Capitale, Colucci crede fermamente nell’emozionalità del cibo e nell’importanza dell’interazione con gli ospiti: per questo nel ristorante d’autore Anima di The Rome EDITION la cucina è a vista, schermata da un vetro ambrato, in modo che tutti possano ammirare il suo lavoro. Ispirato a ricette tramandate dalla sua famiglia, il menu di piatti della tradizione italiana è arricchito con un tocco moderno e una visione internazionale.

L’attenzione di The Rome EDITION è rivolta alla stagionalità e alla freschezza. Gli ospiti possono fare esperienza di sapori sorprendenti nei piatti di Anima, in primis nella rivisitazione di chef Colucci degli spaghetti con datterini infornati e nel vitello tonnato, oltre all’eccellente burrata con pomodori. Sofisticata l’enfasi sui vini, principalmente italiani senza tralasciare gli stranieri, in una lista dettata dalle emozioni e che si concentra sugli abbinamenti gastronomici. Il luminoso ristorante, dagli arredi imbottiti color chartreuse e blu, è aperto per colazione, pranzo e cena.

Per la prima volta a Roma un ampio e lussureggiante cortile privato è sia piazza che spazio per la ristorazione. È dal Garden che gli ospiti iniziano il loro viaggio, mentre l’hotel si dispiega come gli atti in un’opera. Uno scorcio di strada romana che conduce nel cuore dell’albergo, uno spazio interno-esterno, una giungla ricca di oltre 400 piante e una cascata di gelsomino rampicante sulla facciata. Un’imponente tettoia in bronzo sovrasta divani in teak e arredi indipendenti, illuminati da lanterne, disposte all’italiana, che danno la sensazione di un tradizionale giardino romano. Il Garden ospita da un lato posti a sedere per vivere Anima all’esterno e dall’altro una rilassante terrazza aperta tutto il giorno, con disponibilità di piatti leggeri tutto il giorno fino a tarda sera. Nel menu, oltre a proposte evergreen e nuove creazioni, cocktail modernisti ispirati ai giardini italiani e al Mediterraneo.

Come per tutti gli hotel EDITION, cuore pulsante di socialità è The Lobby. Caratterizzata da scenografici soffitti alti 7 metri, pareti e pavimenti in travertino poroso, è uno spazio che colpisce sia residenti che viaggiatori. Due sedute simmetriche costituiscono l’asse centrale dello spazio; i divani custom in tessuto bianco e i tavolini ispirati a Manuel Coltri sono accostati ai tavoli in legno fossile e alle lampade da terra. The Lobby rappresenta il dinamismo di EDITION: un luogo dove rilassarsi e fare festa, osservare ed essere visti o anche sfidarsi a biliardo al tavolo su misura.

Al piano terra, due bar esclusivi, Punch Room e Jade Bar, sono pensati per diventare riferimenti per la mixology a Roma. Signature di EDITION, il Punch Room è un pluri-premiato concept di bar ispirato agli speakeasy, che segue fedelmente lo standard definito dagli EDITION di tutto il mondo. Nati nel XVII secolo, i punch tradizionali utilizzavano i nuovi ingredienti scoperti sulle rotte commerciali: le cinque basi originali davano risalto agli alcolici dall’Europa e dalle colonie, alle spezie e agli agrumi dall’Africa e dall’est, ai tè dalla Cina e dall’India e allo zucchero delle Indie. Prendendo ispirazione dalle ricette tradizionali, Punch Room aggiunge un tocco contemporaneo al drink. Nel bar in legno di noce scuro, con il suo camino in marmo Rosso Levanto e le poltrone in palissandro e pelle marrone scuro, è piacevole conversare con gli amici sotto luci soffuse: è uno spazio conviviale, un luogo dove rilassarsi sui divani in velluto color amaranto, sperimentando i cocktail Punch che esplorano l’influenza dell’Impero Romano.

Jade Bar è un punto di arrivo per la mixology, uno spazio intimo pensato per attirare veri intenditori e aficionados. Tecniche avanzate generano un caleidoscopio di cocktail a partire da una gamma selezionata di spirits e ingredienti stagionali, creando una galleria di sapori che cambia nel corso dell’anno. L’esperienza unica del Jade Bar è un’ode alla passione romana per la valorizzazione di quanto di meglio offre la natura. Marmo verde antico dal pavimento al soffitto, con accenti di ottone satinato e oro, impreziosisce un luogo riservato simile a uno scrigno. Gli ospiti sono invitati a trascorrere il tempo libero su divanetti in velluto color smeraldo e ammirare le sculture ispirate a Jeff Koons, godendo di un’offerta senza precedenti.

Al settimo piano, The Roof offre una vista panoramica sulla Capitale e su monumenti quali il Pantheon, la Fontana dell’Acqua Paola e la Basilica di Sant’Andrea della Valle. Uno spazio appartato che presenta un’ampia area bar, una piscina in travertino contornata da lettini in teak massiccio e vasi in bronzo lungo il perimetro esterno della terrazza. Agli ospiti in cerca di un drink al bancone del bar o una nuotata alla fine di una calda giornata romana, la chef Paola Colucci propone piatti crudi e cotti ispirati al suo amore per il Mar Mediterraneo. Similmente, nei cocktail note di agrumi, erbe e amari regionali contribuiscono a creare un menu autenticamente italiano.

Le camere seguono l’estetica del design per cui EDITION è noto, ma con una marcata impronta italiana. I comodi letti sono stati progettati su misura in legno chiaro di noce canaletto e le ampie finestre danno vita a un quadro tipicamente italiano; il peperino e i comodini si affiancano a singolari opere d’arte italiane che adornano le pareti. Completano l’arredamento in ogni camera una sedia custom in pelle beige, pavimenti a spina di pesce in legno di noce e un televisore da 55 pollici. Nel bagno, un lavabo in marmo di Carrara personalizzato che poggia su legno di noce, rubinetteria in ottone spazzolato, e i prodotti Le Labo per EDITION.

The Rome EDITION è un’offerta unica, un nuovo esemplare di boutique hotel che abbraccia la mutevole identità della città e pone l’ospite al centro di tutto. Da EDITION, there’s no place like Rome.

L’hotel è ora aperto.

The Rome EDITION

Salita di San Nicola da Tolentino 14

00187 Roma

+39 06 4524 9000

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

editionhotels.com

editionhotels.com/rome

EDITION HOTELS

EDITION Hotels è un’inaspettata collezione di hotel originali e unici nel loro genere, che ridefinisce i codici del lusso tradizionale. Offrendo il meglio della ristorazione e dell’intrattenimento, dei servizi e dei comfort sotto lo stesso tetto, ogni EDITION è completamente unico e riflette il meglio dell’ambiente culturale e sociale del luogo e dell’epoca in cui si trova.

Nato dalla collaborazione tra Ian Schrager e Marriott International, EDITION unisce l’esperienza intima e personale per cui è noto Ian Schrager con la portata globale, esperienza operativa e dimensione di Marriott. L’autenticità e l’originalità che Ian Schrager apporta a questo brand, insieme alla portata globale di Marriott International, si traducono in un prodotto veramente distinto, che si differenzia da qualsiasi altro attualmente presente sul mercato.

Ogni hotel, con la propria individualità, autenticità, originalità e filosofia uniche, riflette lo spirito del tempo e del luogo in cui si trova. Sebbene tutti gli hotel abbiano un aspetto completamente diverso l’uno dall’altro, l’estetica unificante del brand risiede nell’approccio e nell’attitudine allo stile di vita moderno piuttosto che nell’apparenza. EDITION si basa sull’atteggiamento e il modo in cui l’ospite si sente più che l’aspetto che ha. Al servizio dell’esperienza – e non a guidarla – sono spazi condivisi, finiture, design e dettagli sofisticati. Per un mercato, non pienamente servito, di ospiti benestanti, culturalmente esperti e attenti ai servizi, l’esperienza e il lifestyle EDITION esplorano l’intersezione senza precedenti e il perfetto equilibrio tra design e innovazioni che influenzano il gusto e un servizio coerente ed eccellente su scala globale.

EDITION gestisce attualmente 15 hotel in tutto il mondo: New York e Times Square New York, Londra, Miami Beach, West Hollywood, Barcellona, Bodrum, Shanghai, Sanya Cina, Abu Dhabi, Dubai, Tokyo Toranomon, Reykjavik, Madrid e Tampa.

IAN SCHRAGER COMPANY

Dopo aver lasciato nel 2005 Morgans Hotel Group, società da lui fondata e creata, Ian Schrager ha sviluppato l’omonima Ian Schrager Company che possiede, sviluppa, gestisce e commercializza hotel e progetti residenziali e aD uso misto. Da allora, ha trasformato il mitico Gramercy Park Hotel di New York, ha creato due proprietà residenziali innovative, 40 Bond e 50 Gramercy Park North, ha lanciato con successo il suo nuovo brand PUBLIC Hotels e sta attualmente lavorando a diversi alberghi a New York e a due progetti residenziali di lusso, 215 Chrystie e 160 Leroy, sempre a New York. Inoltre Schrager, in collaborazione con Marriott International, ha creato EDITION Hotels, brand lifestyle di lusso con alberghi a Londra, Miami, New York City, Los Angeles, Bodrum, Shanghai, Tokyo, Reykjavik, Barcellona e altre in fase di sviluppo in tutto il mondo.

Il brand di Schrager, PUBLIC, è un nuovo genere di hotel che offre grande valore, grande servizio e grande stile, stabilendo un nuovo standard nel settore. Schrager ha selezionato i più alti standard del lusso, del segmento boutique/lifestyle e dei servizi, creando una nuova tipologia di hotel in cui tutto è stato ripensato e ogni idea originale è stata aggiornata. Il brand è definito dall’esperienza unica che crea, piuttosto che da una classificazione commerciale o dal prezzo.

EDITION Hotels, la partnership di Ian Schrager con Marriott International, segna il prossimo capitolo nella storia degli hotel lifestyle. Il brand combina l’esperienza di soggiorno individuale, intima, personalizzata e unica per la quale è noto Ian Schrager con la portata globale, l’expertise operativa e la dimensione di Marriott. Questo delicato gioco di equilibri comprende non solo grande design e vera innovazione, ma anche un servizio personale, cordiale, moderno e un’offerta di cibo, bevande e intrattenimento unica nel suo genere... tutto sotto lo stesso tetto.

I concetti rivoluzionari di Ian Schrager hanno cambiato il business e stabilito standard di settore che continuano a essere imitati in tutto il mondo.