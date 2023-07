Lineage Logistics et ses partenaires annoncent le Hackathon : Inviting Innovative Minds to Tackle Food Waste

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Chaque année, des millions de tonnes de nourriture sont gaspillées, avec près de 59 millions de tonnes de nourriture gaspillées dans l’UE rien qu’en 20201. Pour aider à résoudre ce problème et à réduire l’empreinte environnementale de notre chaîne d’approvisionnement alimentaire, un groupe d’organisations à but non lucratif de prévention des déchets, d’entreprises alimentaires, d’institutions publiques et de prestataires logistiques, notamment Lineage Logistics, Foodvalley NL, Instock, VU Amsterdam, Taste Before You Waste, The Waste Transformers et Van Geloven (qui fait partie de McCain) s’est réuni pour lancer un hackathon. L’objectif est de sensibiliser au gaspillage alimentaire en Europe et de découvrir de nouvelles idées innovantes qui utilisent la technologie d’aujourd’hui.

Le hackathon, intitulé « Tackling Food Waste for a Sustainable Future », aura lieu à Amsterdam les 20 et 21 septembre. Il vise à rassembler un large éventail d’innovateurs, de spécialistes et de startups passionnés par la recherche de solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Grâce à une collaboration et une résolution rapide des problèmes, les participants auront l’opportunité d’avoir un impact immédiat pendant le hackathon de 24 heures. Ils présenteront leurs solutions à un panel d’experts de l’industrie, ouvrant les portes à un développement et une mise en œuvre dans le futur.

« Les fournisseurs de logistique de la chaîne du froid comme Lineage jouent un rôle important dans le transport efficace des aliments à travers l’Europe et le déploiement de nouvelles technologies pour réduire le gaspillage alimentaire. Nous sommes ravis de réunir des partenaires partageant les mêmes idées et d’explorer de nouvelles façons de penser pour lutter contre le gaspillage alimentaire », déclare Harld Peters, président européen de Lineage Logistics. « Nous sommes fiers d’accueillir cet événement au cœur d’Amsterdam, où se trouve notre siège européen, car c’est une plaque tournante pour de nouvelles idées liées à l’avenir de l’alimentation et de la durabilité. En travaillant en collaboration, nous pensons que nous pouvons contribuer à l’objectif de développement durable 12.3, qui vise à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2030. »

Le hackathon mettra en vedette un jury d’experts, y compris Harld Peters, Aer Teale, Marjolein Brasz, Bart Roetert, Kim Baraka, Marieke van Balen et Wingston Sharon. Ces juges de renom examineront attentivement les soumissions et sélectionneront le projet le plus prometteur. L’événement se terminera par une cérémonie au Eye Film Museum d’Amsterdam, où l’équipe gagnante sera annoncée. Ils recevront un mentorat personnel dans le cadre d’un programme d’incubation de 6 mois et un prix monétaire pour financer leur solution innovante.

« Le hackathon promet d’être un rassemblement engageant d’individus passionnés déterminés à faire une différence. Un tiers de la nourriture mondiale est gaspillée, ce qui nécessite l’attention que cela mérite. Chez Foodvalley, nous travaillons avec des organisations qui reconnaissent l’urgence, mais ont du mal à passer à l’action. Nous aidons ces entreprises à innover conjointement avec d’autres pour créer un impact. Je suis curieuse de connaître les solutions qui peuvent transformer les "déchets" en nourriture (upcycling) et de savoir si nous pouvons les intégrer dans notre approche", a déclaré Marjolein Brasz, PDG de Foodvalley NL.

« The Waste Transformers est fier de soutenir ce hackathon. En tant que développeurs de biodigesteurs modulaires sur site, nous croyons au pouvoir collectif de personnes partageant les mêmes idées visant à ouvrir la voie à un avenir durable et créer un impact positif sur notre société et l’environnement en utilisant ce qui serait autrement gaspillé », déclare Lara van Druten, PDG de The Waste Transformers.

« Van Geloven s’engage à mettre en œuvre son programme de responsabilité sociale d’entreprise "Always tasty & Everyday better". La réduction des déchets est l’un des objectifs de notre axe de travail "Better for the planet", qui comprend également des réductions significatives de CO2 et d’eau. Nous travaillons avec une équipe multidisciplinaire d’esprits passionnés et innovants pour mesurer et lutter contre le gaspillage (alimentaire), conformément à l’objectif de ce hackathon. » - Marieke van Balen, directrice marketing chez Van Geloven

Le gaspillage alimentaire n’est plus seulement une préoccupation environnementale, mais aussi un problème humanitaire et sociétal reconnu par les organismes environnementaux du monde entier. Selon les Nations Unies, éliminer seulement 25 % du gaspillage alimentaire suffirait à mettre fin à la faim dans le monde. La recherche souligne que la réduction du gaspillage alimentaire est l’une des actions personnelles les plus efficaces pour réduire les émissions de carbone.

« Il est important de lutter ensemble contre le gaspillage alimentaire. Réduire le gaspillage alimentaire n’est possible qu’avec différentes solutions. Espérons que le hackathon sera un catalyseur pour un impact significatif. » - Bart Roetert, cofondateur et propriétaire d’Instock

Plus d’informations sur les soumissions pour le hackathon sont disponibles via ce lien.

À propos de Lineage Logistics :

Lineage Logistics est l’un des principaux FPI industriels à température contrôlée et fournisseurs de solutions intégrées au monde avec un réseau mondial inégalé de plus de 430 installations stratégiquement situées, totalisant environ 80 000 000 de mètres cubes de capacité dans 20 pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique. Associant une expertise de pointe dans les solutions logistiques de bout en bout et une technologie innovante, Lineage s’associe aux plus grandes entreprises alimentaires et de boissons du monde pour accroître l’efficacité de la distribution, faire progresser la durabilité, minimiser les déchets de la chaîne d’approvisionnement et, surtout, aider à nourrir le monde. En reconnaissance des principales innovations et initiatives de développement durable de l’entreprise, Lineage a été nommée entreprise CNBC Disruptor 50 pendant trois années consécutives, nommée à deux reprises société américaine la mieux gérée, nommée société n° 1 en science des données et 23e au classement général sur la liste de Fast Company des entreprises les plus innovantes au monde, et figurait sur la liste Change the World de Fortune. (www.lineagelogistics.com)

1 Estimations du gaspillage alimentaire et de la prévention du gaspillage alimentaire, Eurostat, mars 2023

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.