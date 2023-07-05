Denodo和Alibaba Cloud聯手為全球中大型企業提供邏輯資料整合和管理

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--資料管理領導者Denodo與Alibaba Group的數位技術和智慧骨幹部門Alibaba Cloud欣然宣布，Denodo以Alibaba Cloud技術合作夥伴的角色將Denodo平臺引進Alibaba Cloud全球市場。這項合作將使企業能夠利用資料虛擬化的力量，在混合雲環境中實現邏輯資料整合和管理，以及即時分析。

因邏輯資料整合和管理能力而聞名的Denodo平臺在Alibaba Cloud上提供多種客製化的訂閱選項，以滿足中大型企業的預算需求和功能要求，使他們可以從小規模的部門專案開始，以加快決策速度，並隨著業務需求的發展，擴大到企業等級，簡化資料整合和管理。

Alibaba Group副總裁兼Alibaba Cloud Intelligence國際業務總裁Selina Yuan表示： 「Denodo與Alibaba Cloud的合作使企業能夠以邏輯方式快速存取和傳遞儲存在任何多雲端或混合雲環境中的多來源資料。資料虛擬化技術是一種用於現代資料和分析的快速成長的資料整合方法。透過利用該技術，Alibaba Cloud的客戶可以加快決策時間，同時簡化資料管理和整合過程。」

適用於Alibaba Cloud的Denodo平臺提供了一個統一化的Web使用者介面，具有單一登入、人工智慧驅動的資料目錄、機器學習增強的智慧查詢最佳化、採用Apache Zeppelin的Denodo Notebook，以及許多其他尖端功能。它將和在內部環境部署的、屢獲殊榮的Denodo平臺相同的全部功能帶到Alibaba Cloud生態系統。透過適用於Alibaba Cloud的Denodo 平臺，組織可以輕鬆建構他們的邏輯資料結構或邏輯資料網格架構，實現企業內的資料民主化。

Denodo創辦人兼執行長Angel Viña表示：「許多Alibaba Cloud的客戶都在全球範推展業務，他們的資料和分析工作依賴於在多雲端或混合雲環境中建立所有資料的即時視圖。這項合作反映了我們的承諾，即提供創新解決方案，並以企業所需的工具和技術為其賦能，幫助他們在資料分布於區域和雲端邊界的數位時代取得成功。」

Denodo和Alibaba Cloud的產品團隊正在密切合作，以在市場上引進新的功能，包括免費試用。兩家公司也正在就各種產品上市工作進行合作，如在本地市場的聯合銷售活動。

Viña補充道：「隨著對Alibaba Cloud儲存服務和MaxCompute的原生支援即將推出，再加上可以整合ApsaraDB for Oceanbase、PolarDB和AnalyticDB的資料，Denodo平臺在Alibaba Cloud中實現了卓越的分析能力。展望未來，Denodo和Alibaba Cloud對我們的合作夥伴關係和這項合作將為我們的共同客戶帶來的價值制定了遠大的計畫。」

Alibaba Cloud和Denodo都致力於透過資料驅動的洞察和順暢整合賦能企業在數位時代繁榮發展。這項合作象徵著一段振奮人心的旅程的開始，我們將在Alibaba Cloud生態系統中充分發揮資料虛擬化的全部潛力。

適用於Alibaba Cloud的Denodo平臺將在7月13日於新加坡舉辦的Denodo年度用戶大會DataFest中全面展示，屆時Yuan將與Denodo的執行副總裁兼技術長Alberto Pan一道，在主題演講中向Denodo的客戶介紹產品。

關於Denodo

Denodo是資料管理領域的領導者。屢獲殊榮的Denodo平臺是領先的資料整合、管理和交付平臺，使用邏輯方法實現自助式商業智慧、資料科學、混合/多雲端資料整合和企業資料服務。Denodo的客戶涵蓋30多個行業的大型企業和中型市場公司。這些客戶實現了超過400%的投資報酬率和數百萬美元的收益，在不到半年的時間內就獲得回報。如需瞭解更多資訊，請造訪www.denodo.com或致電+1 877 556 2531（美國）/ +44 (0) 20 7869 8053（英國）/ +65 6950 7489（新加坡）。

關於Alibaba Cloud

Alibaba Cloud (www.alibabacloud.com)成立於2009年，是Alibaba Group的數位技術和智慧骨幹部門。它向全球客戶提供一套完整的雲端服務，包括彈性計算、資料庫、儲存、網路虛擬化服務、大規模計算、安全、管理和應用程式服務、巨量資料分析、機器學習平臺和物聯網服務。根據IDC的資料，自2018年以來，Alibaba一直保持位居全球前三大公有雲IaaS服務提供者的領先地位。根據Gartner的資料，自2018年以來，以美元營收計算，Alibaba是全球第三大及亞太地區領先的IaaS供應商。

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