代币忠诚卡DMCC自豪地推出全球首个多品牌Web3忠诚俱乐部Cleopatra

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Cleopatra Club踏上了一条开拓之旅，它通过将区块链技术的潜力与传统忠诚计划的本质相结合，开创了客户福利的新时代。

Cleopatra Club的名字源于历史上一位极具传奇色彩的人物，这位埃及艳后也是魅力、实力与领导力的象征。Cleopatra Club代表了一种奢华、美丽和健康的生活方式。每一张会员卡都是一款数字资产，能够提供来自于知名全球合作伙伴的独特服务和体验。

Cleopatra Club于今日上线，从2023年7月14日开始，其会员将收到欢迎礼包。在第三阶段，会员将可以直接或通过TLC市场，向其他会员出售其代金券。这一独特的功能不仅将提升忠诚卡的价值，同时还将为会员进行代金券变现提供灵活性，从而增加使用平台所带来的结余。

Cleopatra创始人Dimosthenis Manginas表示：“我们的愿景是将忠诚俱乐部世界带入数字时代。借助Cleopatra，我们将打造首个系列主题俱乐部，从而改变世界与忠诚卡互动的方式。在加入我们创新的‘人人有收益’平台之后，人们将获得更高层次的奢华体验。”

加州贝弗利山的知名整形外科医生John Anastasatos博士是Cleopatra Club的早期会员：“Cleopatra平台代表了奢华和专属服务的新典范。本人欣然宣布，我将为加入Cleopatra的前1000名会员提供整容手术服务的独家折扣。”

Cleopatra Club的预售如今已上线，为人们获取这款颠覆性忠诚计划的名额提供了机会。如需了解更多信息并加入Cleopatra社区，请访问https://thecleopatra.club。

“代币忠诚卡DMCC”是区块链忠诚计划的先驱，它利用通证化为人们获取多种福利提供了安全、透明的渠道。如需了解更多信息，请访问https://thetlc.club。

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