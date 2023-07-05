代幣忠誠卡DMCC自豪地推出全球首個多品牌Web3忠誠俱樂部Cleopatra

阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cleopatra Club踏上了一條開拓之旅，它透過將區塊鏈技術的潛力與傳統忠誠計畫的本質相結合，開創了客戶福利的新時代。

Cleopatra Club的名字源於歷史上一位極具傳奇色彩的人物，這位埃及豔后也是魅力、實力與領導力的象徵。Cleopatra Club代表了一種奢華、美麗和健康的生活方式。每一張會員卡都是一款數位資產，能夠提供來自知名全球合作夥伴的獨特服務和體驗。

Cleopatra Club於今日上線，從2023年7月14日開始，其會員將收到歡迎禮包。在第三階段，會員將可以直接或透過TLC市集，向其他會員出售其兌換券。這項獨特的功能不僅將提升忠誠卡的價值，同時還將為會員進行兌換券變現提供靈活性，從而增加使用平臺所帶來的結餘。

Cleopatra創辦人Dimosthenis Manginas表示：「我們的願景是將忠誠俱樂部世界帶入數位時代。透過Cleopatra，我們將打造首個系列主題俱樂部，從而改變世界與忠誠卡互動的方式。在加入我們創新的『人人有收益』平臺之後，人們將獲得更高層次的奢華體驗。」

加州貝芙麗山的知名整形外科醫生John Anastasatos博士是Cleopatra Club的早期會員：「Cleopatra平臺代表了奢華和專屬服務的新典範。本人欣然宣布，我將為加入Cleopatra的前1000名會員提供整容手術服務的獨家折扣。」

Cleopatra Club的預售現已上線，提供人們在這款顛覆性忠誠計畫中獲得一席之地的機會。如需瞭解更多資訊並加入Cleopatra社群，請造訪https://thecleopatra.club。

「代幣忠誠卡DMCC」是區塊鏈忠誠計畫的先驅，它利用通證化為人們獲得多種福利提供了安全、透明的管道。如需瞭解更多資訊，請造訪https://thetlc.club。

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