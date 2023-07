taq le Savoir automobile, s’associe à VinFast pour offrir la vente au detail en ligne

MARKHAM, Ontario--(BUSINESS WIRE)--taq, le Savoir automobile, une entreprise canadienne spécialisée dans les technologies de vente au détail de véhicules automobiles, a le plaisir d’annoncer aujourd’hui son partenariat avec le constructeur de véhicules électriques VinFast Canada. Dans le cadre de ce partenariat, taq fournira à VinFast une solution de vente au détail numérique en marque blanche et basée sur le Savoir, ce qui permettra aux clients de VinFast de suivre le parcours d’achat en toute souplesse, de la commande du véhicule à la livraison en passant par le financement.

« Nous sommes ravis de consolider ce partenariat avec VinFast », a déclaré Alan H. Bird, président du conseil et PDG de taq. « Notre philosophie d’entreprise et notre adaptation précoce au marché numérique de l’automobile cadrent bien avec le modèle de VinFast qui s’adresse directement aux consommateurs. Nous sommes fermement convaincus qu’en modernisant sans cesse le parcours d’achat du client, nous ferons avancer l’industrie dans la bonne direction. »

taq exploitera la connectivité de sa solution de vente au détail en ligne combinée à son portail de crédit intuitif pour fournir aux clients de VinFast l’autonomie nécessaire pour configurer leurs versements, soumettre une demande de crédit et les documents requis et signer des contrats numériquement. Les clients de VinFast auront aussi un accès exclusif à une Conciergerie, fournie par taq, qui les guidera et les soutiendra tout au long du processus de demande de crédit et de financement.

« La stratégie de taq est ancrée dans la fusion du pouvoir de la commodité, de l’autonomie et de l’expérience connectée », a ajouté John Currado, président de taq. « Nous sommes donc bien placés pour offrir à nos partenaires la possibilité de gérer le parcours d’achat de leurs propres clients. Avec VinFast, nous avons trouvé un partenaire qui, comme nous, est motivé à offrir cette expérience globale. »

« Nous sommes fiers de la nouvelle relation stratégique que nous établissons avec VinFast en collaboration avec taq, le Savoir automobile », a déclaré Grant Simons, vice-président et codirecteur de Financement automobile RBC. « RBC s’est engagée à soutenir la transition du Canada vers la consommation énergétique nette zéro; l’annonce d’aujourd’hui contribue à l’expansion du marché des VE au Canada et offre des options plus écologiques aux consommateurs canadiens. »

« C’est une journée passionnante pour nous », a déclaré Robert Muller, directeur général adjoint, vente et marketing, de VinFast. « Ce partenariat permettra à tous les clients de VinFast de bénéficier d’une expérience fluide et simple. »

À propos de taq

taq, le Savoir automobile – membre du Groupe SCI – livre des technologies axées sur le client et des solutions personnalisables visant à améliorer tous les points de contact numériques du client automobile durant son expérience d’achat. À titre de spécialiste dans le commerce de détail numérique et la gestion des clients potentiels numériques, taq fait le lien entre le parcours en ligne et celui en personne, aidant les constructeurs, prêteurs et concessionnaires partenaires à acquérir un avantage concurrentiel dans la vente automobile. La diversité de taq dans ses approches et ses expériences lui permet d’utiliser son Savoir automobile pour construire ce qui est nécessaire à l’amélioration de l’industrie et à l’évolution de l’expérience client. Pour en savoir plus : www.taqauto.com.

À PROPOS DE VINFAST

VinFast, membre de Vingroup, vise à orienter le mouvement de la révolution mondiale des véhicules électriques intelligents. Créée en 2017, VinFast possède à Haiphong, au Vietnam, un complexe de construction automobile de pointe doté d’une évolutivité mondiale dominante et d’un taux d’automatisation de 90 %. Fortement engagée dans la mission d’un avenir durable pour tous, VinFast innove sans cesse et propose des produits de haute qualité, des services intelligents évolués, des expériences client transparentes et une stratégie de prix pour tous afin d’inspirer les clients du monde entier à créer conjointement un avenir de mobilité intelligente et une planète durable. Pour en savoir plus : https://vinfastauto.com.