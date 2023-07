Denodo et Alibaba Cloud unissent leurs forces pour fournir une intégration et une gestion logiques des données aux moyennes et grandes entreprises du monde entier

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Denodo, un leader de la gestion des données, et Alibaba Cloud, l’épine dorsale de la technologie numérique et de l’intelligence du groupe Alibaba, sont ravis d’annoncer Denodo en tant que partenaire technologique d’Alibaba Cloud qui fournira la Denodo Platform sur le marketplace mondial Alibaba Cloud. Ce partenariat permet aux entreprises de tirer parti de la puissance de la virtualisation des données pour l’intégration et la gestion logiques des données, ainsi que l’analyse en temps réel dans un environnement cloud hybride.

La Denodo Platform, réputée pour ses capacités d’intégration et de gestion de données logiques, offre plusieurs options d’abonnement sur Alibaba Cloud adaptées pour répondre aux besoins budgétaires et aux exigences fonctionnelles des moyennes et grandes entreprises, leur permettant de commencer avec de petits projets départementaux pour une prise de décision et une mise à l’échelle au niveau de l’entreprise à mesure que les besoins de l’entreprise évoluent pour une intégration et une gestion simplifiées des données.

« Le partenariat de Denodo avec Alibaba Cloud permet aux entreprises d’utiliser une approche logique pour accéder rapidement aux données et les diffuser sur plusieurs sources dans n’importe quel environnement cloud multi ou hybride », déclare Selina Yuan, vice-présidente du groupe Alibaba et présidente des affaires internationales pour Alibaba Cloud Intelligence. « En tirant parti de la technologie de virtualisation des données, une approche d’intégration de données à croissance rapide pour les données et l’analyse modernes, les clients d’Alibaba Cloud peuvent accélérer le délai de prise de décision et, dans le même temps, simplifier les processus de gestion et d’intégration des données. »

La Denodo Platform for Alibaba Cloud offre une interface utilisateur Web unifiée avec authentification unique, un catalogue de données alimenté par l’IA, une optimisation intelligente des requêtes améliorée par ML, un bloc-notes Denodo basé sur Apache Zeppelin et de nombreuses autres fonctionnalités de pointe. Elle apporte les mêmes fonctionnalités complètes que la réputée Denodo Platform déployée dans des environnements sur site à l’écosystème Alibaba Cloud. Avec la Denodo Platform for Alibaba Cloud, les organisations peuvent facilement créer leur structure de données logiques ou leur architecture de maillage de données logiques pour la démocratisation des données à l’échelle de l’entreprise.

« De nombreux clients d’Alibaba Cloud ont une empreinte mondiale et leurs efforts en matière de données et d’analyse dépendent de la création d’une vue en temps réel de toutes leurs données, dans des environnements de cloud multiples ou hybrides », déclare Angel Viña, PDG et fondateur de Denodo. « Ce partenariat reflète notre engagement à fournir des solutions innovantes et à donner aux entreprises les outils et les technologies dont elles ont besoin pour réussir à l’ère numérique dans laquelle les données restent distribuées au-delà des frontières régionales et du cloud. »

Denodo et les équipes produit d’Alibaba Cloud travaillent en étroite collaboration pour introduire de nouvelles fonctionnalités, notamment un essai gratuit sur le marketplace. Les deux sociétés collaborent également sur divers efforts de mise sur le marché, tels que des initiatives de covente sur les marchés locaux.

« Avec la prise en charge native d’Alibaba Cloud Storage Services et de MaxCompute à venir et la possibilité d’intégrer des données dans ApsaraDB pour Oceanbase, PolarDB et AnalyticDB, la Denodo Platform offre des capacités d’analyse supérieures dans Alibaba Cloud », ajoute Angel Viña. « Denodo et Alibaba Cloud ont des plans d’avenir ambitieux pour notre partenariat et la valeur qu’il apportera à nos clients communs. »

Alibaba Cloud et Denodo sont unis dans leur engagement à donner aux entreprises les moyens de prospérer à l’ère numérique grâce à des informations basées sur les données et à une intégration transparente. Ce partenariat marque le début d’un voyage passionnant vers l’exploitation du plein potentiel de la virtualisation des données dans l’écosystème Alibaba Cloud.

La Denodo Platform pour Alibaba Cloud sera présentée dans toute sa splendeur lors de la conférence annuelle des utilisateurs de Denodo – DataFest – à Singapour le 13 juillet, au cours de laquelle Selina Yuan s’adressera aux clients de Denodo dans une présentation d’ouverture sur l’offre de produits avec Alberto Pan, vice-président exécutif et directeur technique de Denodo.

À propos de Denodo

Denodo est un leader de la gestion des données. La réputée Denodo Platform est la principale plateforme d’intégration, de gestion et de fourniture de données utilisant une approche logique pour permettre la BI en libre-service, la science des données, l’intégration de données hybride/multi-cloud et les services de données d’entreprise. Réalisant plus de 400 % de retour sur investissement et des millions de dollars de bénéfices, les clients de Denodo dans les grandes entreprises et les entreprises de taille moyenne dans plus de 30 industries ont été amortis en moins de 6 mois. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.denodo.com ou appelez au +1 877 556 2531 (États-Unis) / +44 (0) 20 7869 8053 (Royaume-Uni) / +65 6950 7489 (Singapour).

À propos d’Alibaba Cloud

Créé en 2009, Alibaba Cloud (www.alibabacloud.com) est l’épine dorsale de la technologie numérique et de l’intelligence d’Alibaba Group. Il offre une suite complète de services cloud à des clients du monde entier, notamment des services d’informatique élastique, de base de données, de stockage, de virtualisation de réseau, des services d’informatique à grande échelle, de sécurité, de gestion et d’application, et une analyse de données massives, une plateforme d’apprentissage automatique et des services IoT. Selon IDC, Alibaba a maintenu sa position de troisième fournisseur mondial de services IaaS de cloud public depuis 2018. Selon Gartner, Alibaba est le troisième fournisseur IaaS au monde et le premier fournisseur d’IaaS en Asie-Pacifique en termes de revenus en dollars américains depuis 2018.

