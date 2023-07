Denodo und Alibaba Cloud bieten gemeinsam Datenintegration und –verwaltung für mittlere und große Unternehmen weltweit

SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)--Denodo, ein führender Anbieter im Bereich der Datenverwaltung, und Alibaba Cloud, das Rückgrat der Alibaba Group für digitale Technologie und Intelligenz, freuen sich, Denodo als Technologie-Partner von Alibaba Cloud bekannt geben zu können. Damit steht die Denodo Plattform auf dem Alibaba Cloud Global Marketplace zur Verfügung. Dank dieser Partnerschaft können Unternehmen die Vorteile der Datenvirtualisierung für die logische Datenintegration und -verwaltung sowie für Echtzeitanalysen in einer Hybrid-Cloud-Umgebung nutzen.

Die für ihre logischen Datenintegrations- und Verwaltungsfunktionen bekannte Denodo Plattform bietet mehrere Abonnement-Optionen auf Alibaba Cloud. Sie sind auf die Budgeterfordernisse und die funktionalen Anforderungen mittlerer und großer Unternehmen zugeschnitten und ermöglichen es ihnen, mit kleinen abteilungsbezogenen Projekten zu starten, um die Entscheidungsfindung zu verkürzen, und dann auf Unternehmensebene zu skalieren, wenn sich die geschäftlichen Anforderungen an eine vereinfachte Datenintegration und -verwaltung weiterentwickeln.

„Die Partnerschaft von Denodo mit Alibaba Cloud versetzt Unternehmen in die Lage, mit einem logischen Ansatz schnell auf Daten zuzugreifen, die in mehreren Quellen isoliert in Multi- oder Hybrid-Cloud-Umgebungen vorliegen, und diese bereitzustellen“, so Selina Yuan, Vice President der Alibaba Group und President of International Business bei Alibaba Cloud Intelligence. „Mithilfe der Datenvirtualisierungstechnologie, einem schnell wachsenden Datenintegrationsansatz für moderne Daten und Analysen, können Alibaba Cloud-Kunden die Zeit bis zur Entscheidungsfindung verkürzen und gleichzeitig die Datenverwaltung und Integrationsprozesse vereinfachen.”

Die Denodo Plattform für Alibaba Cloud bietet eine einheitliche Web-basierte Benutzeroberfläche mit Single-Sign-On, einen KI-gestützten Datenkatalog, ML-gestützte intelligente Abfrageoptimierung, Apache Zeppelin-basiertes Denodo Notebook und zahlreiche weitere hochmoderne Funktionen. Damit stehen im Alibaba Cloud-Ökosystem dieselben Funktionen zur Verfügung wie bei der preisgekrönten Denodo Plattform, die in standortgebundenen Umgebungen eingesetzt wird. Mithilfe der Denodo Plattform für Alibaba Cloud können Unternehmen auf einfache Weise ihre logische Datenstruktur oder logische Datennetzarchitektur für unternehmensweite Datendemokratisierung einrichten.

„Viele Alibaba Cloud-Kunden sind weltweit tätig und für ihre Daten- und Analyseaktivitäten ist es notwendig, eine Echtzeitansicht all ihrer Daten in Multi- oder Hybrid-Cloud-Umgebungen zu generieren”, so Angel Viña, CEO und Gründer von Denodo. „Diese Partnerschaft ist Ausdruck unseres Engagements für die Bereitstellung innovativer Lösungen und die Ausstattung von Unternehmen mit den Tools und Technologien, die sie für den Erfolg im digitalen Zeitalter benötigen, in dem Daten über regionale und Cloud-Grenzen hinweg verteilt sind.”

Die Produkt-Teams von Denodo und Alibaba Cloud arbeiten bei der Einführung neuer Funktionen, einschließlich eines kostenlosen Tests auf dem Marketplace, eng zusammen. Außerdem arbeiten die beiden Unternehmen arbeiten auch bei verschiedenen Markteinführungsinitiativen zusammen, wie zum Beispiel bei gemeinsamen Verkaufsinitiativen in lokalen Märkten.

„Mit der in Kürze verfügbaren nativen Unterstützung für Alibaba Cloud Storage Services und MaxCompute sowie der Fähigkeit, Daten über ApsaraDB for Oceanbase, PolarDB und AnalyticDB zu integrieren, ermöglicht die Denodo Plattform herausragende Analysefunktionen in der Alibaba Cloud“, fügte Viña hinzu. „Mit Blick auf die Zukunft haben Denodo and Alibaba Cloud ehrgeizige Pläne für die Partnerschaft und den daraus resultierenden Nutzen für unsere gemeinsamen Kunden.“

Alibaba Cloud und Denodo verbindet das gemeinsame Bestreben, Unternehmen durch datengestützte Erkenntnisse und nahtlose Integration in die Lage zu versetzen, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein. Diese Partnerschaft ist der Beginn eines spannenden Weges zur Erschließung des vollen Potenzials der Datenvirtualisierung im Alibaba Cloud-Ökosystem.

Die Denodo-Plattform für Alibaba Cloud wird auf der jährlichen Benutzerkonferenz von Denodo – DataFest – in ihrer ganzen Vielfalt vorgestellt. Im Rahmen der Konferenz, die am 13. Juli in Singapur abgehalten wird, spricht Yuan zusammen mit Alberto Pan, dem Executive Vice President und Chief Technical Officer von Denodo, im Rahmen einer Keynote-Präsentation über das Produktangebot zu Denodo-Kunden.

Über Denodo

Denodo ist ein führender Anbieter im Bereich der Datenverwaltung. Die preisgekrönte Denodo Plattform ist die führende Plattform für die Integration, Verwaltung und Lieferung von Daten. Sie nutzt einen logischen Ansatz, um Selbstbedienungs-BI, Data Science, Hybrid/Multi-Cloud-Datenintegration und Unternehmens-Datendienste zu ermöglichen. Die Kunden von Denodo, große und mittlere Unternehmen aus mehr als 30 verschiedenen Branchen, haben in weniger als sechs Monaten eine Kapitalrendite von 400 % und Millionen Dollar Gewinn erzielt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.denodo.com oder kontaktieren Sie uns unter +1 877 556 2531 (USA) / +44 (0) 20 7869 8053 (Großbritannien) / +65 6950 7489 (Singapur).

Über Alibaba Cloud

Alibaba Cloud (www.alibabacloud.com) wurde 2009 gegründet und ist Rückgrat der Alibaba Group für digitale Technologie und Intelligenz. Das Unternehmen bietet Kunden in aller Welt eine umfassende Palette von Cloud-Diensten an, darunter Elastic Computing, Datenbank-, Speicher- und Netzwerkvirtualisierungsdienste, Large-Scale-Computing, Sicherheits-, Management- und Anwendungsdienste, Big-Data-Analysen, eine Plattform für maschinelles Lernen und IoT-Dienste. Alibaba hat laut IDC seit 2018 seine Position als drittführender Anbieter von Public-Cloud-IaaS-Diensten weltweit behauptet. Gartner zufolge ist Alibaba nach Umsatz in US-Dollar der weltweit drittgrößte und im asiatisch-pazifischen Raum der größte IaaS-Anbieter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.