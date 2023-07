Erste Vertriebsvereinbarung mit Sonic Healthcare abgeschlossen

BRISBANE, Australien--(BUSINESS WIRE)--Microba Life Sciences Limited (ASX: MAP) („Microba“) freut sich, bekannt geben zu können, dass sie eine Geschäftsvereinbarung mit Sonic Healthcare Limited (ASX: SHL) über Douglass Hanly Moir Pathology Pty Ltd, eine hundertprozentige Sonic-Tochtergesellschaft, abgeschlossen hat, im Rahmen derer Microbas hochentwickelter Test für Infektionskrankheiten MetaPanel™ in Australien vertrieben werden soll (Vertriebsvereinbarung).

Die Bekanntgabe der MetaPanel™-Vertriebsvereinbarung markiert die erste Geschäftsvereinbarung zwischen Microba und Sonic Healthcare nach der Bekanntgabe der strategischen Investition von Sonic Healthcare in Microba in Höhe von 17,8 Mio. US-Dollar am 29. November 2022 an der ASX. Zum Zeitpunkt der Investition vereinbarten Sonic und Microba erste Bedingungen für eine strategische Partnerschaft zum Vertrieb der Mikrobiom-Testtechnologie von Microba in den wichtigsten Märkten von Sonic Healthcare. Mit der Unterzeichnung dieser Vertriebsvereinbarung ist nunmehr die erste dieser kommerziellen Vertriebsvereinbarungen abgeschlossen, die exklusive Vertriebsrechte für die Bereitstellung des MetaPanel™-Tests in ganz Australien über das Sonic Healthcare Australia Pathology-Netzwerk einräumt.

Dr. Luke Reid, Chief Executive Officer von Microba, kommentierte: „Wir freuen uns, die Tests von Microba über das nationale Speziallabor-Netzwerk australienweit Ärzten und ihren Patienten zur Verfügung stellen zu können. Die MetaPanel™-Technologie wurde über viele Jahre hinweg entwickelt und stellt eine Weltneuheit in der Labordiagnostik in Gestalt einer umfassenden metagenomischen Untersuchung auf Magen-Darm-Infektionen dar. Sonic Healthcare ist ein führender Anbieter von hochwertigen Labordiagnostikdiensten und wird die Vermarktungsaktivitäten zur landesweiten Einführung des MetaPanel™-Tests leiten. Sonic Australia beginnt als erste Region mit dem Vertrieb der Technologie von Microba, wobei geplant ist, unsere Diagnostiktechnologie und Testprodukte weltweit im Rahmen von Partnerschaften in weitere Märkte einzuführen.“

Über die MetaPanel-Technologie

MetaPanel™ ist ein hochmodernes In-vitro-Testverfahren zur Erregerbestimmung bei Magen-Darm-Infektionen. Der Test verwendet die Metagenomik-Technologie von Microba zum Nachweis von Erregern wie Bakterien, Pilzen, Parasiten und DNA-Viren sowie zur Bestimmung von Virulenzfaktoren und Genen für antimikrobielle Resistenz (AMR), um eine präzise Behandlungsentscheidung zu ermöglichen. Mithilfe des Tests können Ärzte mehrere diagnostische Tests mit geringer Erregerabdeckung und aufeinanderfolgenden Untersuchungen vermeiden, die sich bei gefährdeten Patienten auf das Behandlungsergebnis auswirken können. Die MetaPanel™-Technologie zielt darauf ab, einen neuen Standard in der Diagnostik von Magen-Darm-Infektionen zu schaffen. Microba hat bei der Erstellung der Liste der Ziele und der klinischen Validierung eng mit klinischen Mikrobiologen und Experten für Infektionskrankheiten zusammengearbeitet, darunter das Sonic Healthcare-Team von Douglass Hanley Moir, eines der angesehensten und qualifiziertesten Labordiagnostikteams in Australien, und dem führenden Spezialisten Professor Paul Griffin, Director of Infectious Diseases am Mater Hospital Brisbane.

Über den Diagnostik-Markt im Bereich der Magen-Darm-Infektionen

Schätzungen zufolge gibt es jährlich weltweit über 16 Millionen Patienten1, darunter mehr als 100 000 Patienten in Australien1, bei denen ein hohes Risiko für Magen-Darm-Infektionen besteht und die in Krankenhäusern routinemäßig auf Krankheitserreger untersucht werden. Darüber hinaus wachsen weltweit die Bedenken hinsichtlich Antibiotikaresistenzen und des übermäßigen oder unsachgemäßen Einsatzes von Antibiotika. Aus diesem Grund wird der verstärkte Gebrauch von Erreger- und AMR-Tests als Grundlage für Therapieentscheidungen und die optimale Verschreibung von Antibiotika befürwortet und gefordert. Zu den zurzeit üblichen diagnostischen Testverfahren gehören Kulturverfahren und Nukleinsäure-Amplifikationstests wie die Polymerase-Kettenreaktion (PCR). Diese gängigen Testverfahren sind nur begrenzt in der Lage, die gesamte Vielfalt der Erreger, Subtypen und AMR-Gene zu erfassen, und müssen oft nacheinander durchgeführt werden, was wichtige Behandlungsentscheidungen verzögert. Die MetaPanel™-Technologie von Microba hat das Potenzial, einen neuen Standard zu schaffen, indem sie modernste Metagenomik einsetzt, um mit einem einzigen Test eine breite Abdeckung von Erregern, AMR- und Virulenzfaktor-Genen zu erreichen und eine gezielte Behandlung zu ermöglichen.

Über Sonic Healthcare

Sonic Healthcare zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Gesundheitswesen und ist bekannt für seine hervorragenden Leistungen in den Bereichen Labormedizin/Pathologie, Radiologie und medizinische Grundversorgung. Das Unternehmen ist in den Regionen Australasien, Europa und Nordamerika vertreten. Die Gruppe erbringt hochspezialisierte Dienstleistungen in den Bereichen Pathologie/klinisches Labor und Radiologie für Ärzte (Allgemeinmediziner und Fachärzte), Krankenhäuser, kommunale Gesundheitsdienste und deren Patienten. Sonic ist der weltweit drittgrößte Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Pathologie/klinisches Labor (in einigen Märkten als „Labormedizin“ bezeichnet).

Mit weltweit über 41.000 Mitarbeitern ist Sonic der größte private Betreiber von Diagnostiklabors in Australien, Deutschland, der Schweiz und Großbritannien, der zweitgrößte in Belgien und Neuseeland und der drittgrößte in den USA.

Über Microba Life Sciences Limited

Microba Life Sciences ist ein Präzisionsmikrobiom-Unternehmen mit dem Ziel, die menschliche Gesundheit zu verbessern. Mit seiner weltweit führenden Technologie zur Messung des menschlichen Darmmikrobioms fördert Microba die Erforschung und Entwicklung neuartiger Therapeutika für bedeutende chronische Krankheiten und bietet Forschern, Klinikern und Verbrauchern Testdienstleistungen für das Darmmikrobiom an. Durch Partnerschaften mit führenden Organisationen treibt Microba die Erkennung neuer Zusammenhänge zwischen dem Mikrobiom, Gesundheit und Erkrankungen voran, um neue Gesundheitslösungen zu entwickeln.

1 Schätzung auf der Grundlage der Gesamtzahl der immungeschwächten Patienten und anderer Patienten mit erhöhtem Risiko für Magen-Darm-Infektionen (> 8,1 Mio. weltweit und > 68 Tsd. australische Patienten mit Chemotherapie bei malignem solidem Tumor und > 1,1 Mio. weltweit und > 8 Tsd. australische Patienten mit Blutkrebs DOI::https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30163-9), (>3 Mio. weltweit und 12 Tsd. australische Dialysepatienten DOI: 10.1038/s41581-022-00542-7), (> 140 Tsd. weltweit und >1 Tsd. australische Patienten nach Organtransplantation pro Jahr https://www.transplant-observatory.org/), (> 3,5 Mio. weltweit und > 25 Tsd. Langzeit-Intensivpatienten – Schätzung basiert auf Daten von https://ourworldindata.org/grapher/intensive-care-beds-per-100000 )

