Il Prime Day di Tineco

MILANO--(BUSINESS WIRE)--In vista dell’attesissimo Prime Day di Amazon, l’11 e il 12 luglio Tineco torna con delle imperdibili offerte su vari dispositivi della gamma Floor One e della gamma Pure One. In particolare, i prodotti interessati sono il Floor One S5, il Floor One S3, il Pure One S15 Essentials, il Floor One S5 Combo Power Kit e il Floor One S7 Pro.

FLOOR ONE S5 – il dispositivo perfetto per l’amante dell’ordine

Per gli amanti dell’ordine e della pulizia, Tineco ha ideato il pratico Floor One S5. Si tratta di una lavapavimenti che, grazie alle sue tre caratteristiche principali (il sistema di pulizia ad acqua corrente, l’autopulizia e asciugatura a prova di sanificazione e la tecnologia iLoop Smart Sensor) è in grado di far fronte a qualsiasi esigenza. Nello specifico, il dispositivo vanta ampi serbatoi per l’acqua (quello dedicato all’acqua sporca misura 0.8 L e quello per l’acqua pulita 0.7 L) ma la caratteristica distintiva del modello è la presenza del sensore iLoop in grado di regolare automaticamente il flusso d'acqua, la potenza di aspirazione e la velocità del rullo in base alla tipologia di sporco. Infine, come tutti i modelli della linea FLOOR ONE, S5 è progettato per attuare l’autopulizia, assicurando spazzole sempre pulite ed eliminando eventuali residui di sporco e odori sgradevoli mentre si trova in ricarica sul proprio supporto a parete 3 in 1.

Il FLOOR ONE S5 è disponibile su Amazon dall’11 al 12 luglio a un prezzo di 359€ (prezzo di partenza: 519€)

FLOOR ONE S3 – sinonimo di sicurezza

Il modello Floor One S3 di Tineco è un innovativo lavapavimenti grazie al quale sarà possibile pulire e lavare le superfici di casa in unica passata e senza doversi mai sporcare. Grazie al sistema autopulente multistadio one-touch, non sarà più necessario toccare il rullo sporco. Infatti, premendo un semplice pulsante, si azionerà un processo di autopulizia del rullo e dei tubi, lasciando così le mani pulite e l’S3 nuovamente pronto per l’uso. Infine, l’elemento di pregio del prodotto, che rende il dispositivo ancora più smart, è la presenza dell’iLoop Smart Sensor, in grado di rilevare qualsiasi tipologia di sporco e di adattare la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e il flusso dell’acqua.

Il FLOOR ONE S3 è disponibile su Amazon dall’11 al 12 luglio a un prezzo di 269€ (prezzo di partenza 409€)

PURE ONE S15 ESSENTIALS – l’alleato dei pet owner

La serie PURE ONE è l’ideale per tutti i pet owner: PURE ONE S15 Essentials è dotata di una spazzola con tecnologia Zero Tangle, in grado di prevenire spiacevoli aggrovigliamenti, con un design a doppio pettine combinato con setole oblique, in grado di separare e rimuovere i capelli dal rullo all’interno del serbatoio. PURE ONE S15 utilizza anche la tecnologia Pure Cyclone, che separa efficacemente aria e polvere. PURE ONE S15 Essentials vanta un serbatoio semplice da pulire: basterà infatti premere la levetta presente accanto all’impugnatura, agevolando l’esperienza dei proprietari di animali domestici che si trovano a pulire le superfici della propria casa spesso più volte al giorno. Il suo sensore iLoop è in grado di impostare automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco, ottimizzando così l’autonomia.

Il PURE ONE S15 ESSENTIALS è disponibile dal 11 al 12 luglio a un prezzo di 279€ (prezzo di partenza: 399€) su Amazon.

FLOOR ONE S5 COMBO POWER KIT - un dispositivo per ogni situazione

Dedicato a tutti coloro che non sanno rinunciare alle pulizie ma che hanno poco spazio per conservare i propri elettrodomestici, Tineco arriva in loro aiuto proponendo il pratico 3 in 1 Floor one S5 combo power kit. La parola chiave è praticità, in quanto il modello di Tineco non solo riunisce le caratteristiche proprie dell’aspirapolvere e della lavapavimenti ma si trasforma anche in un pratico aspirabriciole in grado di pulire in modo rapido ed efficace ogni genere di superficie come divani, materassi e coperte per rimuovere peli di animali, polvere, briciole e sporco in generale.

Il Floor One S5 Combo Power Kit è disponibile su Amazon a un prezzo di 399€ (prezzo di partenza 549€)

FLOOR ONE S7 PRO - per una pulizia completa

Per chi è alla ricerca di una lavapavimenti smart che permetta di affrontare nel migliore dei modi sessioni di pulizia impegnative, Tineco ha ideato il modello Floor One S7 Pro. Il prodotto garantisce una pulizia delle superfici più ostiche nel modo più efficiente possibile, aspirando e lavando contemporaneamente e rimuovendo sia lo sporco incrostato che quello più superficiale. Tutto ciò è possibile grazie alla presenza della tecnologia iLoop™ Smart Sensor in grado di rilevare lo sporco e regolare automaticamente il flusso d'acqua, la velocità del rullo e la potenza di aspirazione in base alle proprie esigenze. Inoltre, la lavapavimenti vanta quattro modalità di pulizia: Auto, che regola la potenza automaticamente; Max, che sfrutta la massima potenza e il flusso d’acqua per lo sporco più ostinato; Aspirazione, che permette di pulire e asciugare anche i liquidi dal pavimento, e Ultra, che elettrolizza l’acqua del rubinetto, garantendo una pulizia profonda anche delle macchie più incrostate. Terminate le pulizie, basterà riporre il Floor One S7 sulla propria base.

Il Floor One S7 Pro è disponibile su Amazon a un prezzo di 649€ (prezzo di partenza 799€)

Fondata nel 1998, Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con oltre due decenni di esperienza nel settore della pulizia della casa, Tineco non smette mai di innovare ed è sempre pronta a trovare soluzioni smart per tutti.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.tineco.com