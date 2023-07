Premier accord de distribution signé avec Sonic Healthcare

BRISBANE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Microba Life Sciences Limited (ASX : MAP) (« Microba ») est heureuse d’annoncer qu’elle a signé un accord commercial avec Sonic Healthcare Limited (ASX : SHL) par l’intermédiaire d’une filiale en propriété exclusive Douglass Hanly Moir Pathology Pty Ltd, pour distribuer le test avancé de maladies infectieuses MetaPanel™ de Microba en Australie (accord de distribution).

L’annonce de l’accord de distribution MetaPanel™ marque le premier accord commercial entre Microba et Sonic Healthcare après l’annonce à l’ASX de l’investissement stratégique de 17,8 millions de dollars de Sonic Healthcare dans Microba le 29 novembre 2022. Au moment de l’investissement, Sonic et Microba ont convenu des conditions initiales d’un partenariat stratégique pour distribuer la technologie de test du microbiome de Microba sur les principaux marchés de Sonic Healthcare. L’exécution de cet accord de distribution complète désormais le premier de ces accords de distribution commerciale, offrant des droits de distribution exclusifs pour fournir le test MetaPanel™ dans toute l’Australie par l’intermédiaire du réseau Sonic Healthcare Australia Pathology.

Luke Reid, directeur général de Microba, déclare : « Nous sommes ravis de proposer les produits de test de Microba aux cliniciens et à leurs patients dans toute l’Australie par l’intermédiaire du réseau national de laboratoires spécialisés de Sonic Healthcare. La technologie MetaPanel™ a été développée sur de nombreuses années et représente une première mondiale en pathologie grâce à des tests métagénomiques complets pour les maladies infectieuses gastro-intestinales. Sonic Healthcare est l’un des principaux fournisseurs de services de pathologie de haute qualité et dirigera les efforts de commercialisation pour fournir le test MetaPanel™ à l’échelle nationale. Sonic Australia est la première région à distribuer la technologie de Microba, avec des plans visant à fournir notre technologie de test et nos produits sur d’autres marchés à travers le monde grâce à notre partenariat. »

À propos de la technologie MetaPanel

MetaPanel™ est un diagnostic in vitro avancé pour tester les agents responsables des maladies infectieuses gastro-intestinales. Ce test utilise la technologie métagénomique de Microba pour diagnostiquer les agents pathogènes infectieux tels que les bactéries, les champignons, les parasites et les virus à ADN, ainsi que l’évaluation des facteurs de virulence et des gènes de résistance aux antimicrobiens (RAM) pour appuyer des décisions de traitement précises. Le test aide les cliniciens à éviter les tests de diagnostic multiples, à faible couverture et séquentiels qui peuvent avoir un impact sur les résultats du traitement pour les patients vulnérables. La technologie MetaPanel™ vise à créer une nouvelle norme de soins pour la pathologie des maladies infectieuses gastro-intestinales. Microba a travaillé en étroite collaboration avec des microbiologistes cliniques et des experts en maladies infectieuses pour concevoir la liste cible et soutenir la validation clinique, y compris l’équipe Sonic Healthcare Douglass Hanley Moir, l’une des équipes de services de pathologie les plus respectées et de haute qualité en Australie, et Paul Griffin, clinicien de premier plan et directeur des maladies infectieuses au Mater Hospital Brisbane.

À propos du marché des pathologies infectieuses gastro-intestinales

On estime qu’il y a plus de 16 millions de patients dans le monde par an1, dont plus de 100 000 patients en Australie1, à haut risque et sensibles aux infections gastro-intestinales, qui subissent des tests de routine pour les agents pathogènes en milieu hospitalier. De plus, à l’échelle mondiale, il y a une préoccupation croissante vis-à-vis de la résistance aux antimicrobiens et de la surutilisation ou de la mauvaise utilisation des antibiotiques. Cela stimule le plaidoyer et la demande pour une utilisation accrue des agents pathogènes et des tests de résistance aux antimicrobiens pour guider les décisions de traitement et les bonnes pratiques de prescription d’antibiotiques. Les méthodes de test de diagnostic actuelles incluent les technologies de culture et les tests d’amplification d’acide nucléique tels que la réaction en chaîne par polymérase (PCR). Ces méthodes de test actuelles sont limitées dans leur capacité à couvrir toute la diversité des agents pathogènes, des sous-types et des gènes de RAM, et sont souvent soumises à des tests séquentiels qui retardent les décisions de traitement critiques. La technologie MetaPanel™ de Microba a l’opportunité de définir une nouvelle norme en utilisant une métagénomique avancée pour fournir une large couverture de pathogènes, RAM et gènes de facteurs de virulence à partir d’un seul test pour un traitement ciblé.

À propos de Sonic Healthcare

Sonic Healthcare est l’un des principaux fournisseurs de soins de santé au monde, avec une réputation d’excellence en médecine/pathologie de laboratoire, en radiologie et en services médicaux de soins primaires, à travers des infrastructures en Australasie, en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe fournit des services de pathologie/laboratoire clinique et de radiologie hautement spécialisés aux cliniciens (médecins généralistes et spécialistes), aux hôpitaux, aux services de santé communautaires et à leurs patients. Sonic est le troisième fournisseur mondial de services de pathologie/de laboratoire clinique (appelés sur certains marchés « médecine de laboratoire »).

Employant plus de 41 000 personnes dans le monde, Sonic est le plus grand opérateur privé de pathologie en Australie, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni, le deuxième en Belgique et en Nouvelle-Zélande et le troisième aux États-Unis.

À propos de Microba Life Sciences Limited

Microba Life Sciences est une entreprise de microbiome de précision dont l’objectif est d’améliorer la santé humaine. Grâce à une technologie de pointe pour mesurer le microbiome intestinal humain, Microba est à la tête de la découverte et du développement de nouvelles thérapies pour les principales maladies chroniques et fournit des services de test de microbiome intestinal dans le monde entier aux chercheurs, cliniciens et consommateurs. Grâce à des partenariats avec des organisations de premier plan, Microba propulse la découverte de nouvelles relations entre le microbiome, la santé et la maladie pour le développement de nouvelles solutions de santé.

1 Estimation basée sur le nombre mondial de patients immunodéprimés et d’autres patients à haut risque d’infection gastro-intestinale (>8,1 millions de patients atteints d’un cancer à tumeur solide dans le monde et >68 000 patients australiens traités par chimiothérapie, et >1,1 million de patients atteints d’un cancer hématologique dans le monde et >8 000 patients australiens DOI::https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30163-9), (>3 millions de patients dialysés dans le monde et 12 000 patients australiens DOI: 10.1038/s41581-022-00542-7), (>140 000 patients dans le monde et >1 000 patients australiens ayant subi une transplantation d’organe par an https://www.transplant-observatory.org/), (>3,5 millions de patients dans le monde et >25 000 patients en soins intensifs à long séjour – estimation basée sur les données de https://ourworldindata.org/grapher/intensive-care-beds-per-100000 )

